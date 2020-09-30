Rede Gazeta contrata Ibope para fazer pesquisas nas eleições 2020

Rede Gazeta firmou parceira com o instituto para realizar pesquisas em sete cidades Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ibope é um dos maiores institutos de pesquisa da América Latina. A empresa tem cerca de 70 anos de atuação e atende mais de 14 países com diferentes tipos de pesquisa que incluem comportamento, consumo, opinião.

A relação do instituto com a Rede Gazeta é antiga, desde a criação da TV Gazeta, em 1976. O Ibope é o responsável por fazer as pesquisas de audiência para a emissora. No processo eleitoral, a parceria ocorre há quase 30 anos e, em 2020, foi ampliada para abranger um número maior de cidades.

As pesquisas serão realizadas no primeiro e no segundo turnos e serão veiculadas por A Gazeta, TV Gazeta e CBN Vitória. Para o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, a parceria com o Ibope será muito útil para os capixabas, especialmente em um ano com eleições tão atípicas.

"É uma eleição mais complexa do que a de outros anos, estamos com muitos candidatos. Ainda há o adicional do uso mais intenso das redes sociais e, por via de consequência, as 'fake news'. Ter um instituto como Ibope nos ajuda a ter um retrato de como estão as eleições e passar informações com credibilidade para o eleitor", afirmou.

O diretor-executivo de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, explicou que as pesquisas eleitorais estão alinhadas à missão da empresa, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo e dos moradores do Estado.

"Qualquer projeto na Rede Gazeta é aliado ao nosso propósito, que é ajudar no desenvolvimento do Estado e do capixaba. Com a realização das pesquisas eleitorais, estamos passando informações para que os eleitores, em um momento importante, tomem decisões que contribuam para o desenvolvimento das cidades", disse.

A PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO

No que se refere às intenções de voto, a diretora do instituto, Márcia Cavallari, explica que ela é feita por meio de amostragem, ouvindo as preferências do eleitor, de diferentes perfis, em diversas partes da cidades.

"A gente realiza as pesquisas em tablet, por meio de entrevistas que são gravadas. O pesquisador tem um mapa do setor da cidade onde ele vai atuar, que é basicamente formado por um conjunto de quarteirões e com o perfil do eleitor do local. A partir disso, ele vai realizando as entrevistas de acordo com as características de sexo, faixa etária, escolaridade, até finalizar a cota daquela região. Terminada essa etapa, nós reunimos com todos os outros setores e realizamos o cálculo matemático. Como é uma pesquisa por amostragem, tem uma margem de erro associada, exatamente porque não estamos entrevistando todo mundo", explicou.

Márcia Cavallari, diretora do Ibope Crédito: Reprodução

As pesquisas de intenção de voto fazem parte de uma robusta cobertura eleitoral, intensificada por A Gazeta desde o período das convenções partidárias, em agosto, quando os candidatos a prefeito e a vereador foram escolhidos pelas legendas. Até a votação, os leitores terão acesso a conteúdos que vão auxiliá-lo na escolha nas urnas, como dados dos candidatos, entrevistas com os concorrentes, debates e reportagens especiais.