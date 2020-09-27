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Eleições 2020

Candidatos a prefeito de Linhares nas eleições de 2020: veja quem são

Seis nomes vão disputar votos para ocupar a cadeira de chefe do Executivo de Linhares, no norte do Espírito Santo, apenas um a mais que em 2016

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 20:16
Sede da Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares é disputada por seis candidatos em 2020 Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Diferentemente da maioria dos municípios capixabas, que registraram recorde no número de registro de candidaturas em 2020, em Linhares seis candidatos vão disputar a cadeira de prefeito em novembro. Apenas um a mais que em 2016. O prazo para que os partidos pedissem o registro de seus candidatos à Justiça Eleitoral acabou neste sábado (26).
Esse número, no entanto, ainda pode mudar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisa, agora, aprovar os registros das candidaturas e pode haver desistências.
Em Linhares, o atual prefeito, Guerino Zanon (MDB), vai tentar reeleição. Além dele, só Eliana Datalto (Podemos) também concorreu em 2016. Veja quem são os candidatos registrados. A Gazeta vai atualizar a reportagem se houver alterações.

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