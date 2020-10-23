Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Pesquisa Ibope: Balestrassi lidera, principalmente, entre insatisfeitos com Meneguelli

Ex-prefeito de Colatina tem a preferência tanto dos que consideram a gestão atual boa ou ótima quanto dos que fazem uma avaliação negativa, mas se destaca nesse último recorte. A maior parte dos eleitores da cidade avalia Meneguelli positivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 20:19

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:19

Guerino Balestrassi, prefeito de Colatina
Ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi lidera a disputa na cidade Crédito: Reprodução/Arte Geraldo Neto
Primeiro lugar nas intenções de voto para prefeito de Colatina, conforme apontou pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta divulgada nesta sexta-feira (23), Guerino Balestrassi (PSC) tem a preferência dos eleitores de todos os perfis. Sem o atual prefeito, Sérgio Meneguelli (Republicanos), na disputa, o candidato do PSC consegue a maioria dos votos tanto no segmento daqueles que avaliam a atual gestão como boa ou ótima como entre os que a consideram ruim ou péssima.
A maior parte do seu eleitorado, no entanto, está insatisfeita com a atual gestão. Levando em consideração a avaliação de Meneguelli, Balestrassi tem 48% das intenções de voto daqueles que consideram a administração atual ruim ou péssima e 34% dos que a consideram boa ou ótima. Entre os que a consideram regular, ele tem 36%. O cruzamento é feito com base na intenção de voto estimulada, na qual os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
O candidato tenta voltar à cadeira que já ocupou no passado. Ele foi prefeito de Colatina por duas gestões, entre 2001 e 2008. A decisão de concorrer em novembro foi confirmada apenas após Meneguelli anunciar, aos 45 do segundo tempo, que não tentaria a reeleição.
A administração do atual prefeito é avaliada como boa ou ótima por 64% dos entrevistados e apenas 7% a consideram ruim ou péssima.
O partido de Meneguelli está na coligação de Luciano Merlo (Patriota) e chegou a indicar Marcos Guerra como vice na chapa, mas Guerra recuou. Entrou no lugar Arlindo Soares, do MDB. A aliança do Republicanos com o candidato do Patriota, no entanto, não significa o apoio pessoal de Meneguelli, que não apoia ninguém.
Merlo tem 14% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Maricélis (Cidadania), que tem 11%. O empate se dá quando se considera a margem de erro, de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

De uma maneira geral, como o(a) sr(a) classifica a administração do prefeito Sérgio Menenguelli? O(A) sr(a) acha que ela está sendo:

O Ibope questionou os eleitores sobre a administração do prefeito e cruzou os dados para ver as respostas de acordo com a intenção de voto nos candidatos ao Executivo municipal.

MAIOR PARTE DO ELEITORADO ESTÁ ENTRE OS QUE TÊM MENOS ESCOLARIDADE

O nome de Guerino Balestrassi também se destaca entre os eleitores mais velhos e com menor escolaridade. Ele tem 43% das intenções de voto entre os que têm mais de 55 anos e 41% entre os que estudaram até o ensino fundamental. A menor parte do seu eleitorado está entre os que têm ensino superior. Nesse segmento, Balestrassi possui 28% das intenções de voto.
É exatamente nesse público que Luciano Merlo (Patriota), que aparece na pesquisa em segundo lugar com 14% das intenções de voto, tem a maior parte de seu eleitorado: 19% das intenções dos que têm ensino superior. O candidato do Patriota também tem mais eleitores entre os jovens. 16% dentre os eleitores de 16 a 24 anos pretendem votar nele. Ainda assim, Merlo está 14 pontos percentuais atrás de Balestrassi que tem 34% das intenções de voto dos mais jovens.

RENDA FAMILIAR

Quando se considera a renda familiar, Balestrassi se destaca entre os que ganham mais de um até dois salários mínimos. O candidato tem 46% das intenções de voto nesse segmento, 32% entre os que ganham até um salário mínimo e 31% dos que ganham mais de dois.
Merlo e Maricélis têm a maior parte do eleitorado entre os que recebem mais de dois salários mínimos, com 17% e 15% das intenções de voto desse segmento, respectivamente.

O PARTIDO DO GOVERNADOR

A candidata do Cidadania é, também, o nome abençoado pelo partido do governador Renato Casagrande (PSB) no município. O PSB chegou a lançar Renann Bragatto na disputa, mas a candidatura não vingou. Em vez disso, com a articulação do deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) e o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (PSB), a aliança entre os partidos foi confirmada.
Balestrassi, que já foi do PSB, até tentou atrair o partido para sua coligação, o que não aconteceu. Na coligação do candidato estão  PDT, PP, DEM, PSC e PSD.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Colatina entre os dias 21 e 22 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-07344/2020.

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados