Pesquisa Ibope: Balestrassi lidera, principalmente, entre insatisfeitos com Meneguelli

Ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi lidera a disputa na cidade Crédito: Reprodução/Arte Geraldo Neto

Primeiro lugar nas intenções de voto para prefeito de Colatina, conforme apontou pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta divulgada nesta sexta-feira (23), Guerino Balestrassi (PSC) tem a preferência dos eleitores de todos os perfis. Sem o atual prefeito, Sérgio Meneguelli (Republicanos), na disputa, o candidato do PSC consegue a maioria dos votos tanto no segmento daqueles que avaliam a atual gestão como boa ou ótima como entre os que a consideram ruim ou péssima.

A maior parte do seu eleitorado, no entanto, está insatisfeita com a atual gestão. Levando em consideração a avaliação de Meneguelli, Balestrassi tem 48% das intenções de voto daqueles que consideram a administração atual ruim ou péssima e 34% dos que a consideram boa ou ótima. Entre os que a consideram regular, ele tem 36%. O cruzamento é feito com base na intenção de voto estimulada, na qual os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.

O candidato tenta voltar à cadeira que já ocupou no passado. Ele foi prefeito de Colatina por duas gestões, entre 2001 e 2008. A decisão de concorrer em novembro foi confirmada apenas após Meneguelli anunciar, aos 45 do segundo tempo, que não tentaria a reeleição

A administração do atual prefeito é avaliada como boa ou ótima por 64% dos entrevistados e apenas 7% a consideram ruim ou péssima.

O partido de Meneguelli está na coligação de Luciano Merlo (Patriota) e chegou a indicar Marcos Guerra como vice na chapa, mas Guerra recuou . Entrou no lugar Arlindo Soares, do MDB. A aliança do Republicanos com o candidato do Patriota, no entanto, não significa o apoio pessoal de Meneguelli, que não apoia ninguém.

Merlo tem 14% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Maricélis (Cidadania), que tem 11%. O empate se dá quando se considera a margem de erro, de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

De uma maneira geral, como o(a) sr(a) classifica a administração do prefeito Sérgio Menenguelli? O(A) sr(a) acha que ela está sendo:

O Ibope questionou os eleitores sobre a administração do prefeito e cruzou os dados para ver as respostas de acordo com a intenção de voto nos candidatos ao Executivo municipal.

MAIOR PARTE DO ELEITORADO ESTÁ ENTRE OS QUE TÊM MENOS ESCOLARIDADE

O nome de Guerino Balestrassi também se destaca entre os eleitores mais velhos e com menor escolaridade. Ele tem 43% das intenções de voto entre os que têm mais de 55 anos e 41% entre os que estudaram até o ensino fundamental. A menor parte do seu eleitorado está entre os que têm ensino superior. Nesse segmento, Balestrassi possui 28% das intenções de voto.

É exatamente nesse público que Luciano Merlo (Patriota), que aparece na pesquisa em segundo lugar com 14% das intenções de voto, tem a maior parte de seu eleitorado: 19% das intenções dos que têm ensino superior. O candidato do Patriota também tem mais eleitores entre os jovens. 16% dentre os eleitores de 16 a 24 anos pretendem votar nele. Ainda assim, Merlo está 14 pontos percentuais atrás de Balestrassi que tem 34% das intenções de voto dos mais jovens.

RENDA FAMILIAR

Quando se considera a renda familiar, Balestrassi se destaca entre os que ganham mais de um até dois salários mínimos. O candidato tem 46% das intenções de voto nesse segmento, 32% entre os que ganham até um salário mínimo e 31% dos que ganham mais de dois.

Merlo e Maricélis têm a maior parte do eleitorado entre os que recebem mais de dois salários mínimos, com 17% e 15% das intenções de voto desse segmento, respectivamente.

O PARTIDO DO GOVERNADOR

A candidata do Cidadania é, também, o nome abençoado pelo partido do governador Renato Casagrande (PSB) no município. O PSB chegou a lançar Renann Bragatto na disputa, mas a candidatura não vingou. Em vez disso, com a articulação do deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) e o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (PSB), a aliança entre os partidos foi confirmada.

Balestrassi, que já foi do PSB, até tentou atrair o partido para sua coligação, o que não aconteceu. Na coligação do candidato estão PDT, PP, DEM, PSC e PSD.