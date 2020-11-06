Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Linhares

A Gazeta realiza entrevistas em vídeo com os candidatos a prefeito da principal cidade do Norte do Espírito Santo. Nas conversas, os postulantes apresentam suas propostas sobre os principais temas do município

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 15:59
Arte entrevistas com candidatos a prefeito no interior - Eleições 2020
Arte entrevistas com candidatos a prefeito no interior - Linhares Crédito: Arte Geraldo Neto
Os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Linhares nas eleições de 2020 foram convidados por A Gazeta a participar de uma série de entrevistas com perguntas sobre propostas que têm para áreas como economia, saúde, saneamento e turismo. 
Além do questionamento dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Todos os seis candidatos registrados na Justiça Eleitoral concederam entrevistas. Foram feitas as mesmas cinco perguntas para cada um dos candidatos na disputa pelo cargo de prefeito do município.
Os vídeos começaram a ser publicados na quinta-feira (05) e foram divulgados até sexta (06). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral. 

ELIANA DADALTO (PODEMOS)

Foi segunda colocada nas eleições 2016, com 14,38% dos votos. Para 2020, deixou o PTC e se filiou ao Podemos para tentar chegar ao comando do Executivo. Desde a pré-campanha, Eliana Dadalto aposta na alternativa de se colocar como principal força de oposição ao atual prefeito, uma clara tentativa de polarização com a gestão Guerino Zanon. Em 2012, foi eleita vice-prefeita do município na chapa de Nozinho Correa e entre 2015 a 2018 foi deputada estadual pelo PTC, eleita com 12.345 votos.
Assista à entrevista com a candidata aqui.

GUERINO ZANON (MDB)

Atual prefeito de Linhares, foi eleito em 2016 com uma votação expressiva: 73,57% dos votos válidos. Já foi prefeito da cidade por quatro mandatos: 1997 a 2000; 2001 a 2004 e de 2009 a 2012, e o atual, de 2017 a 2020. Além disso, também ocupou o cargo de deputado estadual por duas vezes, sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, cargo que ocupou de 2007 a 2008.
Assista à entrevista com o candidato aqui.

Veja Também

Conheça o perfil dos candidatos a prefeito de Linhares nas eleições de 2020

LUCAS SCARAMUSSA (DC)

Foi secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Linhares em duas oportunidades, de 2009 a 2012 e de 2017 a 2018. Esta é a segunda eleição da qual ele participa. Antes, concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018 pelo MDB e obteve 15.925 votos, mas não se elegeu. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

MARCOS GARCIA (PV)

Marcos Garcia (PV) está em seu primeiro mandato como deputado estadual, para o qual foi eleito com 13.442 votos, em 2018. Essa é a segunda eleição que ele vai disputar, dessa vez para a Prefeitura de Linhares. O empresário atua no cenário político local há mais de 20 anos, tendo passado por PP e PRB (atual Republicanos).
Assista à entrevista com o candidato aqui.

Veja Também

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

PROF. ANTÔNIO DE FREITAS (PT)

É a primeira vez que o petista será testado nas urnas. Aos 58 anos, Freitas é formado em matemática pela Ufes e já deu aula em redes municipais de ensino de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Desde 1994 leciona na rede federal de ensino e já foi diretor do Ifes entre 2013 e 2017. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

PROFESSOR IGOR BELLUCIO (PSOL)

É a primeira vez que o professor de Física da rede estadual disputa uma eleição. Filiado ao PSOL desde 2012, o professor concorre em uma chapa puro-sangue, com o também professor João Paulo Gusmão (PSOL) como vice. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES

Covid-19: TRE-ES proíbe atos de campanha que gerem aglomeração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios
Minha Casa, Minha Vida: 5 mil imóveis à venda no ES se enquadram nas novas regras
Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados