Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Linhares

Arte entrevistas com candidatos a prefeito no interior - Linhares Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta a participar de uma série de entrevistas com perguntas sobre propostas que têm para áreas como economia, saúde, saneamento e turismo. Os candidatos que disputam o cargo de prefeito de Linhares nas eleições de 2020 foram convidados pora participar de uma série de entrevistas com perguntas sobre propostas que têm para áreas como economia, saúde, saneamento e turismo.

Além do questionamento dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Todos os seis candidatos registrados na Justiça Eleitoral concederam entrevistas. Foram feitas as mesmas cinco perguntas para cada um dos candidatos na disputa pelo cargo de prefeito do município.

Os vídeos começaram a ser publicados na quinta-feira (05) e foram divulgados até sexta (06). A ordem de exibição das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.

ELIANA DADALTO (PODEMOS)

Foi segunda colocada nas eleições 2016, com 14,38% dos votos. Para 2020, deixou o PTC e se filiou ao Podemos para tentar chegar ao comando do Executivo. Desde a pré-campanha, Eliana Dadalto aposta na alternativa de se colocar como principal força de oposição ao atual prefeito, uma clara tentativa de polarização com a gestão Guerino Zanon. Em 2012, foi eleita vice-prefeita do município na chapa de Nozinho Correa e entre 2015 a 2018 foi deputada estadual pelo PTC, eleita com 12.345 votos.

GUERINO ZANON (MDB)

Atual prefeito de Linhares, foi eleito em 2016 com uma votação expressiva: 73,57% dos votos válidos. Já foi prefeito da cidade por quatro mandatos: 1997 a 2000; 2001 a 2004 e de 2009 a 2012, e o atual, de 2017 a 2020. Além disso, também ocupou o cargo de deputado estadual por duas vezes, sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, cargo que ocupou de 2007 a 2008.

LUCAS SCARAMUSSA (DC)

Foi secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Linhares em duas oportunidades, de 2009 a 2012 e de 2017 a 2018. Esta é a segunda eleição da qual ele participa. Antes, concorreu ao cargo de deputado estadual em 2018 pelo MDB e obteve 15.925 votos, mas não se elegeu.

MARCOS GARCIA (PV)

Marcos Garcia (PV) está em seu primeiro mandato como deputado estadual, para o qual foi eleito com 13.442 votos, em 2018. Essa é a segunda eleição que ele vai disputar, dessa vez para a Prefeitura de Linhares. O empresário atua no cenário político local há mais de 20 anos, tendo passado por PP e PRB (atual Republicanos).

PROF. ANTÔNIO DE FREITAS (PT)

É a primeira vez que o petista será testado nas urnas. Aos 58 anos, Freitas é formado em matemática pela Ufes e já deu aula em redes municipais de ensino de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Desde 1994 leciona na rede federal de ensino e já foi diretor do Ifes entre 2013 e 2017.

PROFESSOR IGOR BELLUCIO (PSOL)