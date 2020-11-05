Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Guerino Zanon: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

A Gazeta entrevistou o prefeito e candidato a comandar Linhares por mais quatro anos. Saiba o que ele propõe para as áreas de saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:14

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:14

O atual prefeito de Linhares e candidato à reeleição Guerino Zanon (MDB) responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista com o prefeito é a segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta quinta-feira (5) e serão divulgadas até sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Guerino Zanon (MDB)
Guerino Zanon é candidato a prefeito de Linhares Crédito: Divulgação/ Assessoria
Guerino Zanon busca seu quinto mandato como prefeito de Linhares. Antes, ocupou a cadeira nos mandatos de 1997 a 2000; 2001 a 2004; 2009 a 2012 e encerra o quarto em 2020. Na última eleição, teve mais de 73% dos votos válidos. Além de chefe do Executivo linharense, Guerino também foi deputado estadual por dois mandatos, o primeiro de 2007 a 2011 e o segundo seria de 2015 a 2019, mas o então deputado deixou o mandato para concorrer à prefeitura em 2016 e venceu. Veja o perfil completo dele aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e o Telegram.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Linhares

O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, mas não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados