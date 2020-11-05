Guerino Zanon: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

O atual prefeito de Linhares e candidato à reeleição Guerino Zanon (MDB) responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista com o prefeito é a segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 começaram a ser publicadas nesta quinta-feira (5) e serão divulgadas até sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Guerino Zanon busca seu quinto mandato como prefeito de Linhares. Antes, ocupou a cadeira nos mandatos de 1997 a 2000; 2001 a 2004; 2009 a 2012 e encerra o quarto em 2020. Na última eleição, teve mais de 73% dos votos válidos. Além de chefe do Executivo linharense, Guerino também foi deputado estadual por dois mandatos, o primeiro de 2007 a 2011 e o segundo seria de 2015 a 2019, mas o então deputado deixou o mandato para concorrer à prefeitura em 2016 e venceu. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e o Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, mas não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.