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Eleições 2020

Prof. Antônio de Freitas: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

A Gazeta entrevistou o candidato para comandar Linhares pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para as áreas de saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. Veja o vídeo

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 14:08
O candidato a prefeito de Linhares Prof. Antônio de Freitas (PT) responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista do candidato é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 foram publicadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Prof. Antônio de Freitas (PT) é candidato a prefeito de Linhares
Prof. Antônio de Freitas é candidato a prefeito de Linhares Crédito: Assessoria de Imprensa
É a primeira vez que o petista será testado nas urnas. Aos 58 anos, Freitas é formado em matemática pela Ufes e já deu aula nas redes municipais de ensino de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Desde 1994, leciona na rede federal de ensino e já foi diretor do Ifes entre 2013 e 2017. Veja o perfil completo dele aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.

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O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.

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