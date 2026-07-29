Quer variar o cardápio? Veja 5 receitas de carne assada para o almoço e o jantar

Lombo suíno assado com legumes Crédito: Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock

Uma boa carne assada transforma qualquer refeição em um momento especial, seja para reunir a família no almoço ou preparar um jantar caprichado. Com diferentes cortes, temperos e formas de preparo, é possível criar pratos suculentos, cheios de sabor e que agradam aos mais diversos paladares.

A seguir, confira 5 receitas de carne assada para o almoço e o jantar!

1. Lombo suíno assado com legumes

Ingredientes

1,8 kg de lombo suíno

30 g de manteiga derretida

20 g de alho picado

15 g de folhas de tomilho

10 g de folhas de alecrim

15 g de mostarda

10 g de páprica defumada

500 g de batata cortada grosseiramente

500 g de cenoura cortada em tiras

250 g de tomate-cereja

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire o lombo suíno da geladeira cerca de 30 minutos antes do preparo para ficar em temperatura ambiente. Em uma tigela, misture o azeite, a manteiga, o alho, a mostarda, a páprica, o tomilho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Espalhe essa mistura por toda a superfície do lombo, massageando bem para os temperos penetrarem na carne. Cubra e deixe marinar por pelo menos 1 hora na geladeira.

Disponha os legumes em uma assadeira e envolva-os com o mel, misturando bem para distribuir por toda a superfície. Coloque o lombo sobre os legumes e distribua os tomates-cereja ao redor da carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Retire o papel-alumínio e regue o lombo com o líquido formado na assadeira. Volte ao forno por mais 30 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada. Retire a assadeira do forno e deixe o lombo descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

2. Espetinho de carne bovina com legumes

Ingredientes

800 g de alcatra cortada em cubos

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de orégano

1 pimentão vermelho cortado em pedaços grandes

1 pimentão verde cortado em pedaços grandes

1 cebola-roxa cortada em cubos

150 g de tomate-cereja

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para espetinho

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o alho, o molho inglês, o molho de soja, a mostarda, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a alcatra e misture bem para envolver todos os cubos com o tempero. Cubra e deixe descansar na geladeira por 1 hora. Após, monte os espetinhos alternando a alcatra, a cebola-roxa, o pimentão vermelho, o pimentão verde e o tomate-cereja.

Preaqueça a churrasqueira ou uma grelha em temperatura média-alta. Disponha os espetinhos sobre a grelha e asse por cerca de 12 a 15 minutos, virando de tempos em tempos para dourar todos os lados de maneira uniforme. Retire os espetinhos quando a carne estiver no ponto desejado e os legumes estiverem levemente tostados. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

3. Acém assado com molho de cerveja preta

Ingredientes

1,8 kg de acém bovino

350 ml de cerveja preta

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

2 colheres de sopa de molho inglês

1 colher de chá de cominho em pó

2 ramos de alecrim

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a cerveja preta, o azeite, o alho, a cebola, o molho inglês, o cominho, o sal, a pimenta-do-reino e o alecrim. Coloque o acém em um recipiente, despeje a marinada sobre a carne, cubra e deixe na geladeira por pelo menos 8 horas, virando a carne na metade do tempo. Transfira o acém para uma assadeira funda e despeje toda a marinada ao redor da carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas e 30 minutos, regando a carne com o caldo formado na assadeira a cada 40 minutos.

Retire o papel-alumínio e aumente a temperatura para 200 °C. Asse por mais 30 minutos, ou até a superfície ficar bem dourada. Retire a carne da assadeira e reserve aquecida. Coe o líquido formado durante o assamento e transfira para uma tigela. Em uma panela, adicione a manteiga e aqueça em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e misture até formar uma pasta homogênea. Acrescente o molho do assado aos poucos, mexendo continuamente até obter um molho encorpado e brilhante. Fatie o acém e sirva regado com o molho de cerveja preta.

Alcatra assada com manteiga e legumes Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

4. Alcatra assada com manteiga e legumes

Ingredientes

1,2 kg de miolo de alcatra

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 cenouras cortadas em tiras

2 talos de salsão cortados grosseiramente

200 g de tomate-cereja

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire o miolo de alcatra da geladeira cerca de 30 minutos antes do preparo. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura por toda a carne, massageando bem para distribuir os temperos. Cubra e deixe descansar na geladeira por 2 horas. Distribua a cenoura, o salsão, a cebola e o tomate-cereja em uma assadeira. Coloque a carne sobre os legumes e distribua a manteiga em pequenos pedaços sobre a carne e os legumes.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 25 a 30 minutos. Retire a carne do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Disponha as fatias em uma travessa, acrescente os legumes assados e regue com o molho formado durante o cozimento. Finalize com a salsa e sirva em seguida.

5. Pernil suíno assado ao molho de laranja

Ingredientes

2 kg de pernil suíno sem osso

300 ml de suco de laranja

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja, o azeite, o alho, a cebola, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e o mel. Coloque o pernil em um recipiente, despeje a marinada sobre a carne e massageie bem para distribuir os temperos. Cubra e deixe na geladeira por pelo menos 8 horas, virando a carne na metade do tempo. Transfira o pernil para uma assadeira funda, despeje toda a marinada ao redor da carne e cubra com papel-alumínio.