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Fim de um ciclo

Casa Caipora anuncia fim das atividades após quase três anos movimentando a cena cultural de Vitória

Segundo o coletivo, a decisão foi tomada após uma série de tentativas de manter o funcionamento da casa; veja vídeo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 15:18

Casa Caipora anuncia encerramento das atividades
Casa Caipora anuncia encerramento das atividades Reprodução/Instagram/@caipora.cc

A Casa Caipora, um dos espaços voltados à cena artístico-cultural independente do Espírito Santo, anunciou nesta quata-feira (29) que encerrará as atividades. Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe informou que a programação será mantida normalmente até o dia 2 de outubro, data do último evento realizado no espaço.


Segundo o coletivo, a decisão foi tomada após uma série de tentativas de manter o funcionamento da casa. Entre os principais obstáculos estão os custos de operação e a necessidade de investimentos estruturais para atender às demandas do público e dos artistas.


De acordo com o comunicado, o espaço enfrentava dificuldades para garantir o pagamento de cachês, melhorar a climatização, ampliar a infraestrutura de banheiros, mesas e cadeiras, fortalecer a operação do bar, criar uma estação para preparo de alimentos e formar uma equipe fixa maior para administrar o local. A organização afirma que as estratégias adotadas para monetizar uma programação diversa não foram suficientes para garantir a sustentabilidade financeira da casa.


"Depois de muitas tentativas, muita bateção de cabeça e da busca por diferentes estratégias para manter a nossa Casa, chegamos à decisão de encerrar as atividades", diz um trecho da nota.


Apesar do anúncio, a Casa Caipora reforçou que a agenda segue aberta e que todos os eventos programados até o início de outubro estão mantidos. A expectativa é que a despedida aconteça ao longo dos próximos meses, reunindo artistas, produtores e o público que frequentou o espaço desde sua criação.


Na mensagem, a equipe também agradeceu às pessoas que fizeram parte da trajetória da casa. Embora administrativamente o projeto tenha apenas uma pessoa à frente, a organização destaca que a construção do espaço foi coletiva e que cada artista, produtor e iniciativa cultural contribuiu para fortalecer a cena independente capixaba.


O comunicado termina em tom de despedida, mas sem encarar o encerramento como um ponto final. "O espaço físico da Caipora pode estar chegando ao fim, mas o seu espírito permanece e permanecerá vivo e pulsante. Não é um adeus, mas um até breve", afirma a nota.

Veja o vídeo

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