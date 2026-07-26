Sobremesa de domingo: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

Pudim de leite condensado Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

O almoço de domingo costuma ser um momento de reunir a família ao redor da mesa, e uma sobremesa saborosa ajuda a tornar essa ocasião ainda mais especial. Para quem deseja preparar um doce sem complicação, existem receitas práticas, feitas com ingredientes simples e preparo rápido.

Abaixo, confira receitas de sobremesas fáceis para o domingo!

1. Pudim de leite condensado

Ingredientes

395 g de leite condensado

790 ml de leite

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

2. Musse de maracujá com chocolate branco

Ingredientes

200 g de chocolate branco

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Polpa de 2 maracujás

1 colher de sopa de suco de limão

Raspas de chocolate branco para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate branco e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente o chocolate branco derretido e o suco de limão e bata para incorporar. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate branco.

Torta de limão Crédito: Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock

3. Torta de limão

Ingredientes

Base

1 1/2 xícara de chá de biscoito tipo maisena

3 colheres de sopa de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

1 colher de chá de raspas de limão

10 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água

Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Base

Triture o biscoito maisena no liquidificador até formar uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga derretida e misture até obter uma massa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma com fundo removível, pressionando bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Recheio