Eliana Dadalto: veja as propostas da candidata a prefeita de Linhares

A candidata a prefeita de Linhares Eliana Dadalto (Podemos) responde a perguntas sobre as propostas dela para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista da candidata é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Eliana Dadalto (Podemos) já foi vice-prefeita de Linhares, eleita na chapa vitoriosa de Nozinho Corrêa, em 2012. Entre 2015 e 2018, foi deputada estadual pelo PTC, partido pelo qual tentou se reeleger, mas obteve 13.568 votos e não foi eleita. Em 2016, concorreu à prefeitura da cidade. Porém perdeu para Guerino Zanon (MDB), que esse ano tenta a reeleição. Em sua coligação estão PSL e Avante. Veja o perfil completo dela aqui.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, mas não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.