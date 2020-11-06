Professor Igor Bellucio: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

O candidato a prefeito de Linhares Professor Igor Bellucio (PSOL) responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista do candidato é a sexta e última da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 foram publicadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
É a primeira vez que o professor de Física da rede estadual disputa uma eleição. Filiado ao PSOL desde 2012, o professor concorre em uma chapa puro-sangue, com o também professor João Paulo Gusmão (PSOL) como vice. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.