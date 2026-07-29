Arraiá da Aldeia movimenta condomínio de Guarapari; veja fotos

Tradicional no calendário de festas do condomínio, o Arraiá da Aldeia ferveu no sábado (25), sob o comando das moradoras Renata Pacheco, Aída Pitanga, Michelle Malavasi Tofoli e Lourdes Freitas. Fogueira, bandeirolas, trajes típicos e quadrilha animada pelo coreógrafo Paulo Balbino foram os destaques da noite. Veja as fotos de Nicolas Medeiros.
Em Santa Teresa
Moda
Famosas vestem marca capixaba
A atriz Klara Castanho e as chefs Renata Vanzetto e Irina Cordeiro têm um ponto em comum no guarda-roupa: todas escolheram peças da marca capixaba BOOBOO, assinada pela empresária Bruna Braconi. Há dez anos, a grife aposta no slow fashion e em coleções atemporais, conquistando mulheres que buscam personalidade e versatilidade na hora de se vestir. Recentemente, Klara Castanho compareceu à première de Deixa Acontecer, produção lançada no Globoplay, usando um Slip Dress Off White BOOBOO. Na trama, a atriz interpreta Pri, uma das melhores amigas da protagonista Marina. Para o tapete vermelho, Klara apostou em uma produção minimalista, combinando o vestido com sandálias nude e uma beleza natural, reforçando a proposta elegante e descomplicada da peça.
Na CasaCor ES
Em Iriri
Um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, a escritora capixaba Jeovanna Vieira, lança neste domingo (02), às 15 horas, seu novo romance, Toda caixa-preta é laranja, na Lúcia Livraria, em Iriri. O encontro contará com um bate-papo mediado pela escritora Carla Guerson, seguido de sessão de autógrafos.
Na Enseada do Suá
Sob a presidência de José Márcio de Barros, a Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) está prestes a ganhar um reconhecimento em formato de lei. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Vitória aprovou o Projeto de Lei nº 545/2025 que declara a entidade como de Utilidade Pública Municipal. O PL foi proposto pelo vereador Dárcio Bracarense (PL) e aprovado por unanimidade pela comissão, composta por Aloísio Varejão (PSB), Davi Esmael (Republicanos), Karla Coser (PT), Luiz Emanuel (Republicanos) e Maurício Leite (PRD). Agora, o projeto segue para votação em Plenário por todos os vereadores da Capital.
Presença gaúcha
Diretamente do Rio Grande do Sul, o gerente comercial da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Miguel Carraro Neto, estará em Vitória essa semana para acompanhar a participação da marca na ExpoVinhos 2026. Durante os dois dias de feira, ele receberá clientes, parceiros e profissionais do setor no estande da vinícola, apresentando os principais lançamentos da marca como recém-lançado Vinhas Vivas.
Em Minas Gerais
O chef João Vieira, responsável pelo Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, será uma das atrações no 5º Festival Gastronômico Sabores de Itabira, em Minas Gerais, no próximo final de semana. O chef vai levar ao público uma aula-show exclusiva, demonstrando como técnica e criatividade fazem a diferença na cozinha. O Festival de Itabira é um evento com grande destaque regional, realizado desde 2022.
Milão em Vix
O empresário Beto Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor no dia 4 de agosto, às 18h, na Compose Vitória, para um talk exclusivo com Paula Leme, da De Bacco. Com o tema "Milão pelos sentidos", o encontro propõe uma leitura sensorial das principais tendências apresentadas no Salone del Mobile, Fuorisalone e EuroCucina 2026.
Barulho bom
A Escola Monteiro realiza no próximo dia 7 de agosto, em homenagem ao Dia do Estudante, mais uma edição do Barulho, quando a sede do ensino médio da escola, na Enseada do Suá, se torna palco para várias bandas de alunos, ex-alunos, professores e convidados.
Celebridade zen
Monja Coen em Vitória
Importante personalidade do mundo zen no País, Monja Coen desembarca em Vitória no próximo dia 10 de agosto, a convite da Mivita, para participar de um evento na Casa Cor Espírito Santo, que neste ano acontece no antigo Hotel Canto do Sol, endereço onde será construído um empreendimento de alto padrão pela empresa. Uma das principais divulgadoras do budismo no Brasil, Monja Coen abordará a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o tempo, com os espaços e com as pessoas, conectada ao tema da Casa Cor que propõe reflexões relacionadas a mente e coração, abordando aspectos como bem-estar, afeto, memória, qualidade das relações humanas e formas mais conscientes de viver. O evento é fechado para convidados e acontecerá no auditório principal da mostra de arquitetura e construção.
No Rio
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