Arraiá da Aldeia movimenta condomínio de Guarapari; veja fotos

Em Iriri



Um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, a escritora capixaba Jeovanna Vieira, lança neste domingo (02), às 15 horas, seu novo romance, Toda caixa-preta é laranja, na Lúcia Livraria, em Iriri. O encontro contará com um bate-papo mediado pela escritora Carla Guerson, seguido de sessão de autógrafos.



Na Enseada do Suá





Sob a presidência de José Márcio de Barros, a Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) está prestes a ganhar um reconhecimento em formato de lei. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Vitória aprovou o Projeto de Lei nº 545/2025 que declara a entidade como de Utilidade Pública Municipal. O PL foi proposto pelo vereador Dárcio Bracarense (PL) e aprovado por unanimidade pela comissão, composta por Aloísio Varejão (PSB), Davi Esmael (Republicanos), Karla Coser (PT), Luiz Emanuel (Republicanos) e Maurício Leite (PRD). Agora, o projeto segue para votação em Plenário por todos os vereadores da Capital.



Presença gaúcha



Diretamente do Rio Grande do Sul, o gerente comercial da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Miguel Carraro Neto, estará em Vitória essa semana para acompanhar a participação da marca na ExpoVinhos 2026. Durante os dois dias de feira, ele receberá clientes, parceiros e profissionais do setor no estande da vinícola, apresentando os principais lançamentos da marca como recém-lançado Vinhas Vivas.



Em Minas Gerais



O chef João Vieira, responsável pelo Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, será uma das atrações no 5º Festival Gastronômico Sabores de Itabira, em Minas Gerais, no próximo final de semana. O chef vai levar ao público uma aula-show exclusiva, demonstrando como técnica e criatividade fazem a diferença na cozinha. O Festival de Itabira é um evento com grande destaque regional, realizado desde 2022.



Milão em Vix



O empresário Beto Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor no dia 4 de agosto, às 18h, na Compose Vitória, para um talk exclusivo com Paula Leme, da De Bacco. Com o tema "Milão pelos sentidos", o encontro propõe uma leitura sensorial das principais tendências apresentadas no Salone del Mobile, Fuorisalone e EuroCucina 2026.



Barulho bom



A Escola Monteiro realiza no próximo dia 7 de agosto, em homenagem ao Dia do Estudante, mais uma edição do Barulho, quando a sede do ensino médio da escola, na Enseada do Suá, se torna palco para várias bandas de alunos, ex-alunos, professores e convidados.