Marcos Garcia: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

O deputado estadual e candidato a prefeito de Linhares, Marcos Garcia (PV), responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista do candidato é a quarta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 foram publicadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Marcos Garcia (PV) está em seu primeiro mandato como deputado estadual, para o qual foi eleito com 13.442 votos, em 2018. Essa é a segunda eleição que ele vai disputar, dessa vez pela Prefeitura de Linhares. O empresário atua no cenário político local há mais de 20 anos, tendo passado pelo PP e o PRB que mudou de nome e agora é Republicanos. Veja o perfil completo dele aqui.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário de 7h às 10h é prioritário para idosos, devido a pandemia do novo coronavírus.