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Eleições 2020

Lucas Scaramussa: veja as propostas do candidato a prefeito de Linhares

A Gazeta entrevistou o candidato para comandar Linhares pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para saúde, saneamento, turismo e economia da cidade. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:23

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:23

O candidato a prefeito de Linhares Lucas Scaramussa (DC) responde a perguntas sobre as propostas dele para saúde, saneamento, turismo, transporte e economia. A entrevista do candidato é a terceira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares nas eleições 2020 começaram a ser publicadas na quinta (5) e na sexta-feira (6). A ordem de publicação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Lucas Scaramussa (DC)
Lucas Scaramussa (DC) é candidato a prefeito de Linhares Crédito: Divulgação/ Assessoria
Lucas Scaramussa (DC) foi secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares em duas ocasiões: de 2009 a 2012 e de 2017 a 2018. Advogado, esta é a segunda vez que Scaramussa disputa uma eleição. Em 2018, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo MDB, obteve 15.925 votos e não venceu.  Era alinhado ao prefeito Guerino Zanon (MDB), mas após o pleito de 2018, se afastou do emedebista. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Linhares

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo Whatsapp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário, mas não exclusivo, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

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