Covid-19: TRE-ES proíbe atos de campanha que gerem aglomeração

TRE-ES seguiu recomendação da Secretaria Estadual de Saúde Crédito: Vitor Jubini

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) proibiu, em todo o Estado , a realização de atos de campanha que gerem aglomeração. A resolução foi assinada pelo presidente da Corte, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, nesta quinta-feira (5), e aprovada à unanimidade pelos membros do tribunal. O objetivo é evitar novos casos de contaminação pelo novo coronavírus

Juízes eleitorais, por iniciativa própria ou se provocados por denúncias, podem, exercendo poder de polícia, coibir quaisquer atos que desobedeçam à norma.

Além da proibição de atos que gerem aglomeração, também está em vigor a resolução com novas regras para a distribuição de panfletos. Desde a última terça-feira (3), os panfleteiros precisam fazer uso obrigatório de máscara e face shield (protetor facial). Em outras atividades, ainda que com poucas pessoas, é preciso manter distanciamento de 1,5 metro entre cabos eleitorais e demais participantes de atos públicos.

A revisão da nota técnica foi construída pela Sesa em conjunto com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) e do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19).

Os promotores eleitorais poderão tomar providências em casos de propaganda em desconformidade com as regras sanitárias e os juízes eleitorais também poderão determinar medidas em casos de propaganda irregular. Em nota, o Cael pede que as pessoas, por meio do aplicativo Pardal, que permite o envio de fotos e vídeos, façam denúncias, quando verificados sinais de irregularidades, de forma a permitir a adoção de providências.