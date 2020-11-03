Covid-19: TRE-ES proíbe comícios e passeatas só em cidades com risco alto ou moderado

TRE-ES: resolução foi assinada após o surgimento de vários casos de contaminação entre candidatos Crédito: Vitor Jubini

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assinou uma resolução, nesta terça-feira (03), que determina que candidatos nas eleições de 2020 tenham mais rigor durante a campanha, com uso obrigatório de máscara e face shield (protetor facial) por entregadores de panfletos, além de distanciamento de 1,5 metro entre cabos eleitorais e demais participantes de atos públicos.

Em cidades com risco moderado ou alto de contágio pelo novo coronavírus , atividades presenciais de campanha, como comícios, bandeiraços e passeatas, estão proibidas. Atualmente, só Ecoporanga está em risco moderado no Espírito Santo. O restante das cidades, como as da Grande Vitória, está em risco baixo. Assim, esses eventos estão liberados em municípios como Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari. Basta observar os cuidados descritos na resolução.

O Tribunal também recomenda evitar a distribuição de material impresso, abraços e apertos de mão, além de compartilhamento de objetos, como microfones, fones e teclados.

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A medida atende às mesmas orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde, em uma nota técnica emitida na última sexta-feira (30).

O presidente do TRE também cita o decreto entre os pontos a serem considerados na resolução. Mas, de acordo com as normas estabelecidas nesta terça, eventos como esses estão proibidos pela Justiça Eleitoral apenas em Ecoporanga mesmo, pela classificação atual da Secretaria de Estado da Saúde.

QUEM VAI FAZER CUMPRIR A RESOLUÇÃO?