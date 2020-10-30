Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Como A Gazeta mostrou, a campanha eleitoral no Espírito Santo em 2020 tem sido marcada por episódios de aglomeração, falta de uso de máscaras ou utilização de máscaras inadequadas por parte dos candidatos. Até mesmo decreto do governador Renato Casagrande (PSB) que proíbe a realização de comícios e passeatas tem sido desrespeitado.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) também decidiu proibir, por resolução própria, seguindo uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, a realização de comícios e passeatas em cidades com risco alto ou moderado de contágio pelo novo coronavírus. Também exige distanciamento de 1,5 metro entre participantes de atos de campanha em municípios classificados como de risco baixo e uso de máscara.
Coincidentemente ou não, diversos candidatos a prefeito e políticos que os apoiam estão com Covid-19 na Grande Vitória. Desde o início da campanha, em setembro, já são ao menos 10 candidatos contaminados.
O primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro. O isolamento social imposto aos que estão doentes, para evitar que infectem outras pessoas, restringe a circulação dos candidatos em momento crucial da campanha eleitoral.
Veja os casos registrados durante a campanha eleitoral:
SANDRO LOCUTOR (PROS)
O candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (PROS) foi diagnosticado com Covid-19 no dia 18 de outubro e internado na UTI do Hospital Meridional, em Cariacica, dois dias depois. Nesta sexta-feira (30), após dez dias de internação, portanto, Locutor teve alta. Ele retomou as agendas de campanha nesta terça-feira (03).
FELIPE RIGONI (PSB)
O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) não disputa nenhum cargo nestas eleições, mas apoia alguns candidatos, como Fabrício Gandini (Cidadania), na corrida pela Prefeitura de Vitória.
Na última segunda-feira (26), após participar de um evento de campanha de Gandini, que reuniu, de acordo com a assessoria do próprio candidato, 2 mil pessoas, Rigoni sentiu sintomas de Covid-19. A assessoria do parlamentar ressaltou que quando ele compareceu ao ato ainda não estava se sentindo mal, o que constatou horas depois.
Na quinta-feira (29) Rigoni anunciou que testou positivo para Covid-19. Ele está em casa, em isolamento.
FABRÍCIO GANDINI (CIDADANIA)
Na mesma quinta-feira (29), Gandini informou que também está com Covid-19. Pelos sintomas, já havia a suspeita desde a quarta (28), quando apresentou sintomas.
O candidato teve que sair de cena. As agendas de campanha ficaram a cargo do vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL), que, depois, também testou positivo para Covid-19.
Gandini foi o protagonista do evento que reuniu 2 mil pessoas no Álvares Cabral, na última segunda (26), o mesmo do qual Rigoni participou.
MAX FILHO (PSDB)
Na segunda (26), ele participou de um evento do Fórum Evangélico Político com candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Ele está em isolamento desde que recebeu o diagnóstico.
LUCIANO REZENDE (CIDADANIA)
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), já está no segundo mandato consecutivo, logo, não disputa a reeleição. Ele apoia Fabrício Gandini, do mesmo partido. Nesta sexta-feira (30) Luciano divulgou que está com Covid-19. Ele também esteve no evento no Álvares Cabral, o que reuniu duas mil pessoas.
Médico, Luciano chegou a estabelecer em Vitória um protocolo para uso da hidroxicloroquina, remédio que não tem comprovação científica quanto à sua eficácia no tratamento da Covid-19.
SUBTENENTE ASSIS (PTB)
O candidato a prefeito de Cariacica Subtenente Assis (PTB) informou, na última sexta-feira (30), que estava com suspeita de ter sido infectado pelo novo coronavírus. Ele está em isolamento, em casa, desde quinta-feira (29), quando começou a sentir sintomas da doença. A confirmação do diagnóstico ocorreu nesta segunda-feira (2), de acordo com a assessoria de imprensa do candidato.
Assis aparece, em fotos divulgadas por ele mesmo no Instagram, sem máscara e mantendo contato físico com pessoas em atividades de campanha realizadas nos últimos dias.
NEUCIMAR FRAGA (PSD)
Neucimar Fraga (PSD), candidato a prefeito de Vila Velha, está em isolamento desde sábado (30), quando recebeu a informação de que o teste do vereador Ricardo Chiabai (Cidadania), vice de sua chapa, havia dado positivo.
Nesta terça-feira (3), a assessoria do candidato informou que o ex-prefeito também contraiu a doença.
VEREADORES
Não somente candidatos a prefeito estão com Covid-19. Os vereadores Ricardo Chiabai (Cidadania), de Vila Velha, e Nathan Medeiros (PSL), de Vitória, testaram positivo. Chiabai é vice na chapa de Neucimar Fraga (PSD) na cidade canela-verde e teve a confirmação do diagnóstico no sábado (31). Já Nathan Medeiros é vice na chapa de Fabrício Gandini (Cidadania) na disputa pela prefeitura da Capital e testou positivo no feriado do Dia de Finados (02).
O diagnóstico é o mesmo de Denninho Silva (Cidadania), vereador de Vitória que tenta a reeleição e chegou a ser internado em um hospital. De acordo com o próprio Denninho, ele apresentava sintomas havia dez dias, período no qual continuou em atividades de campanha, em aglomerações e, por vezes, sem usar máscara. O anúncio do quadro de saúde de Denninho foi feito em 31 de outubro.
Na Câmara de Vitória, os vereadores Dalto Neves (PDT) e Leonil Dias (Cidadania) também tiveram Covid-19. Leonil, que teve o diagnóstico divulgado nesta terça-feira (03), apresenta sintomas leves e se recupera em casa. Já Dalto precisou ser internado no último dia 19, chegou a ficar na UTI, e segue em recuperação no hospital, no quarto.