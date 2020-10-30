Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Urna eletrônica e o novo coronavírus: pandemia marca eleições no Estado Crédito: Arte/Marcelo Franco

Coincidentemente ou não, diversos candidatos a prefeito e políticos que os apoiam estão com Covid-19 na Grande Vitória. Desde o início da campanha, em setembro, já são ao menos 10 candidatos contaminados.

O primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro. O isolamento social imposto aos que estão doentes, para evitar que infectem outras pessoas, restringe a circulação dos candidatos em momento crucial da campanha eleitoral.

Veja os casos registrados durante a campanha eleitoral:

SANDRO LOCUTOR (PROS)

Sandro Locutor ao receber alta do hospital após dez dias internado Crédito: Assessoria de Imprensa

FELIPE RIGONI (PSB)

Felipe Rigoni em imagem de arquivo durante sessão da Câmara dos Deputados Crédito: Agência Câmara

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) não disputa nenhum cargo nestas eleições, mas apoia alguns candidatos, como Fabrício Gandini (Cidadania), na corrida pela Prefeitura de Vitória.

Na última segunda-feira (26), após participar de um evento de campanha de Gandini, que reuniu, de acordo com a assessoria do próprio candidato, 2 mil pessoas, Rigoni sentiu sintomas de Covid-19. A assessoria do parlamentar ressaltou que quando ele compareceu ao ato ainda não estava se sentindo mal, o que constatou horas depois.

FABRÍCIO GANDINI (CIDADANIA)

Em vídeo, candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini diz que está com Covid-19 Crédito: Reprodução

O candidato teve que sair de cena. As agendas de campanha ficaram a cargo do vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL), que, depois, também testou positivo para Covid-19.

Gandini foi o protagonista do evento que reuniu 2 mil pessoas no Álvares Cabral, na última segunda (26), o mesmo do qual Rigoni participou.

MAX FILHO (PSDB)

Max Filho (PSDB) em campanha na televisão Crédito: Reprodução / Youtube

Na segunda (26), ele participou de um evento do Fórum Evangélico Político com candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Ele está em isolamento desde que recebeu o diagnóstico.

LUCIANO REZENDE (CIDADANIA)

Luciano Rezende, de camisa verde e ao lado de Gandini em evento de campanha no Álvares Cabral, em Vitória, na segunda-feira (26) Crédito: Assessoria do candidato

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), já está no segundo mandato consecutivo, logo, não disputa a reeleição. Ele apoia Fabrício Gandini, do mesmo partido. Nesta sexta-feira (30) Luciano divulgou que está com Covid-19 . Ele também esteve no evento no Álvares Cabral, o que reuniu duas mil pessoas.

SUBTENENTE ASSIS (PTB)

Subtenente Assis, em primeiro plano, nunca usa máscara para evitar o contágio pelo novo coronavírus em atos de campanha, como mostram imagens postadas em seu Instagram Crédito: Assessoria de Imprensa

Assis aparece, em fotos divulgadas por ele mesmo no Instagram, sem máscara e mantendo contato físico com pessoas em atividades de campanha realizadas nos últimos dias.

NEUCIMAR FRAGA (PSD)

Neucimar Fraga (PSD), candidato a prefeito de Vila Velha, está com a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

Neucimar Fraga (PSD), candidato a prefeito de Vila Velha, está em isolamento desde sábado (30), quando recebeu a informação de que o teste do vereador Ricardo Chiabai (Cidadania), vice de sua chapa, havia dado positivo.

VEREADORES

O diagnóstico é o mesmo de Denninho Silva (Cidadania), vereador de Vitória que tenta a reeleição e chegou a ser internado em um hospital. De acordo com o próprio Denninho, ele apresentava sintomas havia dez dias, período no qual continuou em atividades de campanha, em aglomerações e, por vezes, sem usar máscara. O anúncio do quadro de saúde de Denninho foi feito em 31 de outubro.