Subtenente Assis, candidato a prefeito de Cariacica, está com Covid-19

De acordo com a assessoria, Subtenente Assis está bem e segue com sintomas leves. "Ele está bem, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde e tomando os medicamentos. O vice continuará fazendo caminhadas, reuniões com os moradores e todos os compromissos e as agendas que surgirem enquanto o Subtenente Assis estiver em tratamento", informou nesta terça (3).