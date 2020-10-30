Sandro Locutor sai do hospital após 10 dias internado com Covid-19

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Bom dia!! ?? Meu agradecimento primeiramente a Deus, a minha família, aos profissionais que cuidaram de mim e a todos aqueles que manifestaram amor, carinho e força pela minha recuperação! . É hoje!!!!??? Um dia abençoado para nós!! ? . . . #covid_19 #cariacicaé90 #pandemia2020 #saudeebemestar #recuperação #superação