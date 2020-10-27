O candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (PROS) teve alta da UTI do Hospital Meridional de Cariacica nesta terça-feira (27). Com Covid-19, o ex-deputado estadual estava na UTI desde o dia 20 de outubro, quando foi internado. O candidato foi diagnosticado com a doença no dia 18.
Locutor saiu da UTI, mas segue internado em um quarto no Meridional. Faltando 19 dias para o primeiro turno, ainda não há previsão de alta do hospital. Em mensagem encaminhada a apoiadores, o ex-deputado afirma que viveu "momentos de grandes dores e sofrimento para respirar" e aconselha que as medidas de segurança sejam seguidas.
Eleições 2020 - com Covid-19, Sandro Locutor sai da UTI
"O Covid não é brincadeira. Foram momentos de grandes dores e sofrimento para respirar nos dias que passei na UTI. Fiquem atentos às orientações dos órgãos de saúde, mantenham a higienização com água, sabão, álcool em gel e use máscaras. Obrigado a todos pelas orações e manifestações de carinho e apoio recebidas", escreveu.
Sandro Locutor apareceu, numericamente, em segundo lugar em pesquisa de intenção de votos realizada pelo Ibope em Cariacica a pedido da Rede Gazeta e publicada no dia 17 de outubro. Com 10% das intenções estimuladas, o candidato do PROS surgiu tecnicamente empatado com Euclério Sampaio (DEM), com 13% e Dr. Helcio Couto (PP), com 9%.
O município, no entanto, vive um cenário eleitoral embolado em que, se considerada a margem de erro da pesquisa, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, 11 dos 14 candidatos estão empatados tecnicamente.