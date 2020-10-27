Eleições 2020: com Covid-19, Sandro Locutor sai da UTI

Sandro Locutor (PROS) foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 18, quando estava em plena campanha eleitoral Crédito: Divulgação/Assessoria

Locutor saiu da UTI, mas segue internado em um quarto no Meridional. Faltando 19 dias para o primeiro turno, ainda não há previsão de alta do hospital. Em mensagem encaminhada a apoiadores, o ex-deputado afirma que viveu "momentos de grandes dores e sofrimento para respirar" e aconselha que as medidas de segurança sejam seguidas.

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"O Covid não é brincadeira. Foram momentos de grandes dores e sofrimento para respirar nos dias que passei na UTI. Fiquem atentos às orientações dos órgãos de saúde, mantenham a higienização com água, sabão, álcool em gel e use máscaras. Obrigado a todos pelas orações e manifestações de carinho e apoio recebidas", escreveu.

Sandro Locutor apareceu, numericamente, em segundo lugar em pesquisa de intenção de votos realizada pelo Ibope em Cariacica a pedido da Rede Gazeta e publicada no dia 17 de outubro. Com 10% das intenções estimuladas, o candidato do PROS surgiu tecnicamente empatado com Euclério Sampaio (DEM), com 13% e Dr. Helcio Couto (PP), com 9%.