Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos
Pesquisa Ibope

Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos

24% dos eleitores que consideram a gestão do prefeito de Cariacica como boa ou ótima afirmaram que votariam em Sandro Locutor (PROS). Já dos que avaliam como péssima ou ruim, 11% têm Euclério como primeira opção de voto e 10%, Dr. Helcio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 20:56

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 20:56

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Euclério Sampaio, Sandro Locutor e Dr. Hélcio
Euclério, Sandro Locutor e Dr. Helcio lideram as intenções de voto em Cariacica. Disputa, contudo, está embolada e indefinida, com empate técnico entre vários candidatos Crédito: Arte Geraldo Neto
Empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e Sandro Locutor (PROS) possuem um eleitorado bem diferente quando se leva em conta a gestão do atual prefeito da cidade, Juninho (Cidadania). Enquanto Sandro Locutor cresce entre aqueles que avaliam bem o atual chefe do Executivo municipal, o demista é o mais citado por quem está insatisfeito com a administração municipal.
Do total de eleitores que classificou a gestão de Juninho como "ótima" ou "boa", a maior parte, 24%, afirmou que votaria em Sandro Locutor se as eleições fossem hoje. Já entre os entrevistados que a avaliaram como péssima ou ruim, 13% pretendem votar em Euclério Sampaio. 11% dos insatisfeitos ainda apontaram Dr. Helcio (PP) como opção de voto.
Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos
Os três candidatos lideram as intenções estimuladas em Cariacica, de acordo com a pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta na Gazeta e divulgada neste sábado (17). Euclério tem 13%, Sandro Locutor, 10% e Dr. Helcio aparece com 9%.
No entanto, a corrida eleitoral na cidade se mostra bem embolada. Na amplitude máxima da margem de erro, de 5 pontos para mais ou para menos, há um empate técnico entre 11 candidatos.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO JUNINHO? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.

JUNINHO NÃO DECLAROU APOIO A NENHUM CANDIDATO

Prestes a deixar a prefeitura de Cariacica, Juninho é avaliado negativamente pela população da cidade. 68% dos eleitores acham a administração dele péssima ou ruim. Apenas 11% acreditam que foi boa ou ótima. Outros 20% a veem como regular.
O prefeito está em seu segundo mandato consecutivo e não pode tentar a reeleição. O apoio de Juninho iria para o seu vice, Nilton Basílio (PDT), que chegou anunciar a pré-candidatura, mas optou por não disputar o pleito. 
Sem o vice no páreo, o chefe do Executivo se absteve de apoiar um candidato na cidade. Dado o alto percentual de insatisfação da população com a gestão dele, quem tivesse o nome associado ao prefeito poderia ter mais a perder do que a ganhar.
Dois aliados de Juninho, que não chegaram a ter o apoio declarado dele no pleito, são Joel da Costa (PSL) e Ivan Bastos (MDB). Os dois aparecem com 4% e 1% das intenções de voto, respectivamente.

Veja Também

Fora da disputa, Juninho não define apoio em Cariacica e evita os holofotes

Mesmo sem Juninho ter lançado um nome para ser seu substituto na prefeitura, é Sandro Locutor que aparece como a principal opção de voto de quem avalia bem a gestão atual. A candidatura do ex-deputado estadual não contou com a presença do prefeito, mas o vice, Nilton Basílio, esteve lá, sinalizando apoio.
Em 2016, Sandro Locutor e Juninho subiram juntos no palanque. O candidato do PROS desistiu de concorrer ao pleito da cidade para formar uma coligação com o atual prefeito, que foi reeleito. Os dois, inclusive, já fizeram parte do mesmo partido, o PPS, hoje Cidadania.
Apesar disso, o ex-deputado estadual é um dos aliados do governador Renato Casagrande (PSB) e é visto como um dos candidatos do Palácio Anchieta em Cariacica. É importante lembrar que Juninho e Casagrande nunca tiveram uma relação próxima.

EUCLÉRIO É O CANDIDATO DE MARCELO SANTOS, RIVAL DE JUNINHO

Já a presença de Euclério como primeira opção de quem desaprova o governo de Juninho faz mais sentido. O candidato também é da base de Casagrande e um importante aliado do governador na Assembleia. Mas é, antes de tudo, o candidato apoiado por Marcelo Santos, considerado como grande rival de Juninho.
Um ponto interessante, contudo, é que o partido de Juninho firmou apoio a Euclério. A aliança foi selada pelo presidente estadual do partido, Fabrício Gandini (Cidadania), que é candidato a prefeito de Vitória e colega de Euclério na Assembleia. O acordo, porém, não teve a participação do atual prefeito.

Veja Também

Conheça o perfil dos candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições de 2020

Em entrevista recente, Juninho declarou que o apoio do Cidadania a Euclério não significa o apoio pessoal dele e que vislumbrava ameaças na cidade, principalmente de candidatos que já assumiram secretarias ou estiveram na Câmara municipal.
Neste caso, tanto Euclério quanto Dr. Helcio se encaixam nessa descrição. Sandro Locutor também, mas o prefeito fez questão de deixar claro que não estava se referindo ao candidato do PROS.

ANÁLISE POR RENDA FAMILIAR

O deputado estadual Euclério Sampaio aparece como a principal opção de voto daqueles que possuem até um salário mínimo em Cariacica. 14% desse grupo citaram o candidato. Sandro Locutor vem logo em seguida, com 13% das intenções de voto da classe mais baixa.
O demista, contudo, é também o mais lembrado entre os eleitores de classe mais alta. 15% dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos citaram o nome dele. Também tem destaque nesse grupo social o Subtenente Assis (PTB), com 11%. Dr. Helcio aparece em terceiro, com 10%. 

ESCOLARIDADE

É Euclério também que possui a maior intenção de votos entre aqueles que possuem ensino superior. 17% das pessoas que cursaram uma faculdade disseram que vão votar no deputado estadual para prefeito. Em seguida, vêm Subtenente Assis, com 9%, e Célia Tavares (PT), também com 9%. 

Veja Também

Eleições 2020: como entender os resultados das pesquisas eleitorais

Sandro Locutor se sai melhor entre aqueles que possuem menos escolaridade. Ele foi citado por 13% dos que têm apenas o ensino fundamental. Euclério, no entanto, lidera também neste grupo, com 14%. Dr. Helcio aparece em terceiro, sendo citado por 9% dos eleitores.

DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA

Euclério e Sandro Locutor aparecem empatados entre os eleitores mais jovens. Cada um deles tem 11% das intenções de voto daqueles que possuem entre 16 e 24 anos. Já quando se analisa o grupo de pessoas mais velhas, Euclério leva a melhor, sendo citado por 12% dos entrevistados com 55 anos ou mais. Em segundo lugar aparece Célia Tavares, com 10%. Sandro Locutor tem 9%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES 06372/2020.

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Poucas&Boas: Amaro Neto anuncia apoio a Sandro Locutor em Cariacica

Ibope em Cariacica: eleição imprevisível, mas com 2º turno certo

Jaqueline e Euclério hasteiam bandeira de paz em Cariacica: Tudo normal

Ibope: Gandini cresce entre quem avalia Luciano bem. Coser lidera entre insatisfeitos

Neucimar e Arnaldinho disputam votos dos insatisfeitos com Max em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados