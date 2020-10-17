Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos
Pesquisa Ibope
Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos
24% dos eleitores que consideram a gestão do prefeito de Cariacica como boa ou ótima afirmaram que votariam em Sandro Locutor (PROS). Já dos que avaliam como péssima ou ruim, 11% têm Euclério como primeira opção de voto e 10%, Dr. Helcio
Euclério, Sandro Locutor e Dr. Helcio lideram as intenções de voto em Cariacica. Disputa, contudo, está embolada e indefinida, com empate técnico entre vários candidatosCrédito: Arte Geraldo Neto
Empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e Sandro Locutor (PROS) possuem um eleitorado bem diferente quando se leva em conta a gestão do atual prefeito da cidade, Juninho (Cidadania). Enquanto Sandro Locutor cresce entre aqueles que avaliam bem o atual chefe do Executivo municipal, o demista é o mais citado por quem está insatisfeito com a administração municipal.
Do total de eleitores que classificou a gestão de Juninho como "ótima" ou "boa", a maior parte, 24%, afirmou que votaria em Sandro Locutor se as eleições fossem hoje. Já entre os entrevistados que a avaliaram como péssima ou ruim, 13% pretendem votar em Euclério Sampaio. 11% dos insatisfeitos ainda apontaram Dr. Helcio (PP) como opção de voto.
Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos
No entanto, a corrida eleitoral na cidade se mostra bem embolada. Na amplitude máxima da margem de erro, de 5 pontos para mais ou para menos, há um empate técnico entre 11 candidatos.
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A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.
JUNINHO NÃO DECLAROU APOIO A NENHUM CANDIDATO
Prestes a deixar a prefeitura de Cariacica, Juninho é avaliado negativamente pela população da cidade. 68% dos eleitores acham a administração dele péssima ou ruim. Apenas 11% acreditam que foi boa ou ótima. Outros 20% a veem como regular.
O prefeito está em seu segundo mandato consecutivo e não pode tentar a reeleição. O apoio de Juninho iria para o seu vice, Nilton Basílio (PDT), que chegou anunciar a pré-candidatura, mas optou por não disputar o pleito.
Sem o vice no páreo, o chefe do Executivo se absteve de apoiar um candidato na cidade. Dado o alto percentual de insatisfação da população com a gestão dele, quem tivesse o nome associado ao prefeito poderia ter mais a perder do que a ganhar.
Dois aliados de Juninho, que não chegaram a ter o apoio declarado dele no pleito, são Joel da Costa (PSL) e Ivan Bastos (MDB). Os dois aparecem com 4% e 1% das intenções de voto, respectivamente.
Mesmo sem Juninho ter lançado um nome para ser seu substituto na prefeitura, é Sandro Locutor que aparece como a principal opção de voto de quem avalia bem a gestão atual. A candidatura do ex-deputado estadual não contou com a presença do prefeito, mas o vice, Nilton Basílio, esteve lá, sinalizando apoio.
Em 2016, Sandro Locutor e Juninho subiram juntos no palanque. O candidato do PROS desistiu de concorrer ao pleito da cidade para formar uma coligação com o atual prefeito, que foi reeleito. Os dois, inclusive, já fizeram parte do mesmo partido, o PPS, hoje Cidadania.
Apesar disso, o ex-deputado estadual é um dos aliados do governador Renato Casagrande (PSB) e é visto como um dos candidatos do Palácio Anchieta em Cariacica. É importante lembrar que Juninho e Casagrande nunca tiveram uma relação próxima.
EUCLÉRIO É O CANDIDATO DE MARCELO SANTOS, RIVAL DE JUNINHO
Um ponto interessante, contudo, é que o partido de Juninho firmou apoio a Euclério. A aliança foi selada pelo presidente estadual do partido, Fabrício Gandini (Cidadania), que é candidato a prefeito de Vitória e colega de Euclério na Assembleia. O acordo, porém, não teve a participação do atual prefeito.
Neste caso, tanto Euclério quanto Dr. Helcio se encaixam nessa descrição. Sandro Locutor também, mas o prefeito fez questão de deixar claro que não estava se referindo ao candidato do PROS.
ANÁLISE POR RENDA FAMILIAR
O deputado estadual Euclério Sampaio aparece como a principal opção de voto daqueles que possuem até um salário mínimo em Cariacica. 14% desse grupo citaram o candidato. Sandro Locutor vem logo em seguida, com 13% das intenções de voto da classe mais baixa.
O demista, contudo, é também o mais lembrado entre os eleitores de classe mais alta. 15% dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos citaram o nome dele. Também tem destaque nesse grupo social o Subtenente Assis (PTB), com 11%. Dr. Helcio aparece em terceiro, com 10%.
ESCOLARIDADE
É Euclério também que possui a maior intenção de votos entre aqueles que possuem ensino superior. 17% das pessoas que cursaram uma faculdade disseram que vão votar no deputado estadual para prefeito. Em seguida, vêm Subtenente Assis, com 9%, e Célia Tavares (PT), também com 9%.
Sandro Locutor se sai melhor entre aqueles que possuem menos escolaridade. Ele foi citado por 13% dos que têm apenas o ensino fundamental. Euclério, no entanto, lidera também neste grupo, com 14%. Dr. Helcio aparece em terceiro, sendo citado por 9% dos eleitores.
DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA
Euclério e Sandro Locutor aparecem empatados entre os eleitores mais jovens. Cada um deles tem 11% das intenções de voto daqueles que possuem entre 16 e 24 anos. Já quando se analisa o grupo de pessoas mais velhas, Euclério leva a melhor, sendo citado por 12% dos entrevistados com 55 anos ou mais. Em segundo lugar aparece Célia Tavares, com 10%. Sandro Locutor tem 9%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES 06372/2020.