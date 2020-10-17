Euclério, Sandro Locutor e Dr. Helcio lideram as intenções de voto em Cariacica. Disputa, contudo, está embolada e indefinida, com empate técnico entre vários candidatos Crédito: Arte Geraldo Neto

Empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Cariacica , Euclério Sampaio (DEM) e Sandro Locutor (PROS) possuem um eleitorado bem diferente quando se leva em conta a gestão do atual prefeito da cidade, Juninho (Cidadania). Enquanto Sandro Locutor cresce entre aqueles que avaliam bem o atual chefe do Executivo municipal, o demista é o mais citado por quem está insatisfeito com a administração municipal.

Do total de eleitores que classificou a gestão de Juninho como "ótima" ou "boa", a maior parte, 24%, afirmou que votaria em Sandro Locutor se as eleições fossem hoje. Já entre os entrevistados que a avaliaram como péssima ou ruim, 13% pretendem votar em Euclério Sampaio. 11% dos insatisfeitos ainda apontaram Dr. Helcio (PP) como opção de voto.

Your browser does not support the audio element. Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos

No entanto, a corrida eleitoral na cidade se mostra bem embolada. Na amplitude máxima da margem de erro, de 5 pontos para mais ou para menos, há um empate técnico entre 11 candidatos.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO JUNINHO? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.

JUNINHO NÃO DECLAROU APOIO A NENHUM CANDIDATO

Prestes a deixar a prefeitura de Cariacica, Juninho é avaliado negativamente pela população da cidade. 68% dos eleitores acham a administração dele péssima ou ruim. Apenas 11% acreditam que foi boa ou ótima. Outros 20% a veem como regular.

O prefeito está em seu segundo mandato consecutivo e não pode tentar a reeleição. O apoio de Juninho iria para o seu vice, Nilton Basílio (PDT), que chegou anunciar a pré-candidatura, mas optou por não disputar o pleito.

Sem o vice no páreo, o chefe do Executivo se absteve de apoiar um candidato na cidade. Dado o alto percentual de insatisfação da população com a gestão dele, quem tivesse o nome associado ao prefeito poderia ter mais a perder do que a ganhar.

Dois aliados de Juninho, que não chegaram a ter o apoio declarado dele no pleito, são Joel da Costa (PSL) e Ivan Bastos (MDB). Os dois aparecem com 4% e 1% das intenções de voto, respectivamente.

Mesmo sem Juninho ter lançado um nome para ser seu substituto na prefeitura, é Sandro Locutor que aparece como a principal opção de voto de quem avalia bem a gestão atual. A candidatura do ex-deputado estadual não contou com a presença do prefeito, mas o vice, Nilton Basílio, esteve lá, sinalizando apoio.

Em 2016, Sandro Locutor e Juninho subiram juntos no palanque. O candidato do PROS desistiu de concorrer ao pleito da cidade para formar uma coligação com o atual prefeito, que foi reeleito. Os dois, inclusive, já fizeram parte do mesmo partido, o PPS, hoje Cidadania.

Apesar disso, o ex-deputado estadual é um dos aliados do governador Renato Casagrande (PSB) e é visto como um dos candidatos do Palácio Anchieta em Cariacica. É importante lembrar que Juninho e Casagrande nunca tiveram uma relação próxima.

EUCLÉRIO É O CANDIDATO DE MARCELO SANTOS, RIVAL DE JUNINHO

Já a presença de Euclério como primeira opção de quem desaprova o governo de Juninho faz mais sentido. O candidato também é da base de Casagrande e um importante aliado do governador na Assembleia. Mas é, antes de tudo, o candidato apoiado por Marcelo Santos, considerado como grande rival de Juninho.

Neste caso, tanto Euclério quanto Dr. Helcio se encaixam nessa descrição. Sandro Locutor também, mas o prefeito fez questão de deixar claro que não estava se referindo ao candidato do PROS.

ANÁLISE POR RENDA FAMILIAR

O deputado estadual Euclério Sampaio aparece como a principal opção de voto daqueles que possuem até um salário mínimo em Cariacica. 14% desse grupo citaram o candidato. Sandro Locutor vem logo em seguida, com 13% das intenções de voto da classe mais baixa.

O demista, contudo, é também o mais lembrado entre os eleitores de classe mais alta. 15% dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos citaram o nome dele. Também tem destaque nesse grupo social o Subtenente Assis (PTB), com 11%. Dr. Helcio aparece em terceiro, com 10%.

ESCOLARIDADE

É Euclério também que possui a maior intenção de votos entre aqueles que possuem ensino superior. 17% das pessoas que cursaram uma faculdade disseram que vão votar no deputado estadual para prefeito. Em seguida, vêm Subtenente Assis, com 9%, e Célia Tavares (PT), também com 9%.

Sandro Locutor se sai melhor entre aqueles que possuem menos escolaridade. Ele foi citado por 13% dos que têm apenas o ensino fundamental. Euclério, no entanto, lidera também neste grupo, com 14%. Dr. Helcio aparece em terceiro, sendo citado por 9% dos eleitores.

DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA

Euclério e Sandro Locutor aparecem empatados entre os eleitores mais jovens. Cada um deles tem 11% das intenções de voto daqueles que possuem entre 16 e 24 anos. Já quando se analisa o grupo de pessoas mais velhas, Euclério leva a melhor, sendo citado por 12% dos entrevistados com 55 anos ou mais. Em segundo lugar aparece Célia Tavares, com 10%. Sandro Locutor tem 9%.