Eleições 2020 em Cariacica: 14 candidatos disputam o cargo de prefeito da cidade Crédito: Prefeitura de Cariacica/Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Ibope - empate técnico e disputa embolada para prefeito de Cariacica

A primeira pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta sobre as eleições de 2020 em Cariacica mostra um cenário embolado na corrida pela prefeitura da cidade. Euclério Sampaio (DEM) , com 13% das intenções de voto, Sandro Locutor (PROS), com 10% e Dr. Helcio (PP), com 9%, aparecem liderando as intenções de voto, mas tecnicamente empatados.

Logo atrás do trio vêm Célia Tavares (PT), com 7%, e Subtenente Assis (PTB), com 6%. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles também estão no mesmo patamar que os líderes.

Aliás, até o percentual atingido por Avelina (PSC), de 3%, no extremo da margem (se tiver mais cinco pontos, indo para 8% e Euclério tiver menos cinco, caindo para 8%), dá empate.

Desse modo, na amplitude máxima da margem de erro, 11 candidatos em Cariacica estão, a rigor, tecnicamente empatados.

O recorte é na intenção estimulada de voto, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Percentuais mais destacados mesmo estão mais abaixo neste texto, quando o assunto é a rejeição. Sandro Locutor é o mais rejeitado. E Célia Tavares é a segunda.

Marcelo Santos apoia Euclério e Helder Salomão lançou o nome de Célia Tavares.

Os três candidatos que aparecem à frente, ainda que também empatados com quase todos os restantes, são experientes nas urnas. Euclério está em seu quinto mandato como deputado estadual e Locutor também já ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Euclério já disputou uma prefeitura, mas a de Vila Velha . Não foi eleito. Locutor tentou, em outra ocasião, a de Cariacica, também sem sucesso.

Dr. Helcio foi vereador de Cariacica por um mandato (2009-2012). Ele também foi secretário de Saúde durante as gestões de Vicente Santório, Cabo Camata e Jesus Vaz.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Euclério alcança 8%. Já Sandro Locutor fica com 2%, em sexto lugar. Mas a disputa segue embolada. Considerando a margem de erro, eles estão empatados tecnicamente. E o mesmo se pode dizer de Assis, também com 2% na espontânea.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria para prefeito de Cariacica? (Espontânea)

ALIADOS DE CASAGRANDE

Apesar de o partido do governador Renato Casagrande (PSB) ter um candidato próprio na cidade  Professor Saulo , dois concorrentes que aparecem à frente, mas ainda, frise-se, empatados, são aliados do governo. Tanto Euclério quanto Sandro Locutor tiveram, em suas convenções partidárias, a presença de secretários do primeiro escalão do Palácio Anchieta.

No caso do deputado estadual, ele é um importante aliado do governador na Assembleia. Já Locutor já foi subsecretário da Casa Civil de Casagrande e, até agosto, era assessor especial no Detran.

REJEIÇÃO

Já na rejeição, o cenário não é nada favorável para Sandro Locutor, mas positivo para Dr. Helcio. Quando o questionamento é sobre em quais candidatos os eleitores não votariam em hipótese alguma, o candidato do PROS é citado por 23% dos entrevistados. Célia Tavares aparece com o segundo maior índice de rejeição, com 14%. Em seguida vem Euclério, com 13%. Dr. Helcio é o menos rejeitado, com 6%.

Dentre estes candidatos a prefeito de Cariacica, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acham que será eleito prefeito em Cariacica. Não necessariamente eles responderam o nome do candidato em quem pretendem votar.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?