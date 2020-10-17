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Eleições 2020

Ibope: empate técnico e disputa embolada para prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio (DEM), Sandro Locutor e Dr. Helcio (PP) aparecem liderando as intenções de voto, mas tecnicamente empatados. Em seguida vêm Célia Tavares (PT) e Subtenente Assis (PTB), que, pela margem de erro, estão no mesmo patamar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 17:40

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:40

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica
Eleições 2020 em Cariacica: 14 candidatos disputam o cargo de prefeito da cidade Crédito: Prefeitura de Cariacica/Arte Geraldo Neto
Ibope - empate técnico e disputa embolada para prefeito de Cariacica
A primeira pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta sobre as eleições de 2020 em Cariacica mostra um cenário embolado na corrida pela prefeitura da cidade. Euclério Sampaio (DEM), com 13% das intenções de voto, Sandro Locutor (PROS), com 10% e Dr. Helcio (PP), com 9%, aparecem liderando as intenções de voto, mas tecnicamente empatados.
Logo atrás do trio vêm Célia Tavares (PT), com 7%, e Subtenente Assis (PTB), com 6%. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, eles também estão no mesmo patamar que os líderes.
Aliás, até o percentual atingido por Avelina (PSC), de 3%, no extremo da margem (se tiver mais cinco pontos, indo para 8% e Euclério tiver menos cinco, caindo para 8%), dá empate.
Desse modo, na amplitude máxima da margem de erro, 11 candidatos em Cariacica estão, a rigor, tecnicamente empatados.
O recorte é na intenção estimulada de voto, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados. 

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Percentuais mais destacados mesmo estão mais abaixo neste texto, quando o assunto é a rejeição. Sandro Locutor é o mais rejeitado. E Célia Tavares é a segunda.
A corrida eleitoral em Cariacica possui 14 candidatos ao pleito, um aumento expressivo em relação à última eleição, quando quatro nomes concorreram à prefeitura. Sem o atual prefeito  Juninho (Cidadania) está em seu segundo mandato consecutivo e não pode tentar reeleição ,  a disputa está embolada e indefinida. O prefeito não declarou apoio a nenhum dos candidatos.
Além disso, as eleições deste ano na cidade não contam com a presença de lideranças políticas tradicionais, como o deputado federal Helder Salomão (PT) e o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). Ambos eram cotados para a disputa do pleito, mas optaram por permanecer em seus atuais mandatos.

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Marcelo Santos apoia Euclério e Helder Salomão lançou o nome de Célia Tavares. 
Os três candidatos que aparecem à frente, ainda que também empatados com quase todos os restantes, são experientes nas urnas. Euclério está em seu quinto mandato como deputado estadual e Locutor também já ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Euclério já disputou uma prefeitura, mas a de Vila Velha. Não foi eleito. Locutor tentou, em outra ocasião, a de Cariacica, também sem sucesso. 
Dr. Helcio foi vereador de Cariacica por um mandato (2009-2012). Ele também foi secretário de Saúde durante as gestões de Vicente Santório, Cabo Camata e Jesus Vaz. 

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Euclério alcança 8%. Já Sandro Locutor fica com 2%, em sexto lugar. Mas a disputa segue embolada. Considerando a margem de erro, eles estão empatados tecnicamente. E o mesmo se pode dizer de Assis, também com 2% na espontânea.

Em novembro deste ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria para prefeito de Cariacica? (Espontânea)

ALIADOS DE CASAGRANDE

Apesar de o partido do governador Renato Casagrande (PSB) ter um candidato próprio na cidade  Professor Saulo ,  dois concorrentes que aparecem à frente, mas ainda, frise-se, empatados, são aliados do governo. Tanto Euclério quanto Sandro Locutor tiveram, em suas convenções partidárias, a presença de secretários do primeiro escalão do Palácio Anchieta.
No caso do deputado estadual, ele é um importante aliado do governador na Assembleia. Já Locutor já foi subsecretário da Casa Civil de Casagrande e, até agosto, era assessor especial no Detran.

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REJEIÇÃO

Já na rejeição, o cenário não é nada favorável para Sandro Locutor, mas positivo para Dr. Helcio. Quando o questionamento é sobre em quais candidatos os eleitores não votariam em hipótese alguma, o candidato do PROS é citado por 23% dos entrevistados. Célia Tavares aparece com o segundo maior índice de rejeição, com 14%. Em seguida vem Euclério, com 13%. Dr. Helcio é o menos rejeitado, com 6%.
Locutor, o mais rejeitado, recebeu recentemente o apoio declarado do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), apesar de o Republicanos estar com Euclério.

Dentre estes candidatos a prefeito de Cariacica, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

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Sandro Locutor lidera entre quem avalia bem Juninho. Euclério e Dr. Helcio disputam insatisfeitos

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acham que será eleito prefeito em Cariacica. Não necessariamente eles responderam o nome do candidato em quem pretendem votar.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES 06372/2020.

Especificações técnicas

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