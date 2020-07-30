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Giro político

Marcelo Santos diz que não vai disputar; Gilson Daniel anuncia candidato

Movimentações em Cariacica e Viana sobre as eleições 2020 envolvem vídeo de WhatsApp e post no Instagram

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:16
prédios das prefeituras
Prefeituras de Cariacica e Viana: movimentações, ou recuos, eleitorais a todo vapor Crédito: Montagem/Ricardo Medeiros/Divulgação Prefeitura de Viana
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) anunciou que não vai disputar a Prefeitura de Cariacica. O motivo alegado em vídeo que compartilhou nesta quinta-feira (30) via WhatsApp é a pandemia do novo coronavírus.
Eu tenho um sonho de ser prefeito de Cariacica, mas não posso fechar os olhos à crise que o Espírito Santo está enfrentando nesse momento. A pandemia que hoje afeta o mundo inteiro também nos atinge gravemente, além de lamentavelmente ceifar muitas vidas está abalando a nossa economia. Teremos uma tarefa gigantesca pela frente e eu não posso, em nenhuma hipótese, fugir a minha responsabilidade de representar os capixabas na Assembleia e enfrentar junto aos demais Poderes esta que talvez seja a maior crise de todos os tempos, afirmou.
Junto com a minha família, colaboradores e amigos, decidi que não disputarei o cargo de prefeito de Cariacica. Na Assembleia, continuarei defendendo o interesse da cidade e do Espírito Santo. Mesmo não disputando a prefeitura, não vou me furtar de participar ativamente do processo eleitoral, apoiando um candidato que reúna qualidades necessárias para o enfrentamento do difícil momento político e econômico que estamos vivendo, complementou.
Assembleia Legislativa
Deputado Estadual Marcelo Santos (Podemos), que foi candidato em 2016, não vai disputar desta vez a Prefeitura de Cariacica Crédito: Ellen Campanharo
O deputado disputou a Prefeitura de Cariacica, pleito vencido por Juninho (Cidadania), em 2016. Naquele ano, em plena campanha, disse ter sofrido um atentado. O carro dele foi alvo de tiros. A polícia, no entanto, apurou que não foi um atentado e sim uma tentativa de assalto nunca totalmente desvendada.
Mais recentemente, Marcelo Santos teve uma saída ruidosa do PDT, que tentou fazer com que ele perdesse o mandato na Assembleia por deixar a sigla, mas o parlamentar obteve o aval do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

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VIANA

Enquanto isso, o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), que já está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode tentar a reeleição, posou para foto no Instagram ao lado do pré-candidato que apoia: "Meu amigo Wanderson". "Um jovem, com a mesma formação técnica que a minha e que trabalha ao meu lado desde 2013. Nos próximos dias vamos abrir um amplo debate na cidade e todos terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre sua história"
Wanderson e Gilson Daniel em post no Instagram
Wanderson e Gilson Daniel em post no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

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