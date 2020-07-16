Juninho: “Se houver ameaça a Cariacica, posso apoiar alguém no 1° turno”

Com o adiamento dos prazos iniciais das eleições, isso acabou também adiando a minha decisão por um possível apoio a alguma candidatura. Por que estou falando em “possível apoio”? Porque continuo na mesma tecla: tenho que estar focado na administração. Agora, com essa pandemia, que é um fato histórico, mundial, isso nos compromete mais ainda em estarmos focados na gestão da cidade, até porque eu venho mantendo uma gestão equilibrada e que colocou Cariacica como nota A, desde 2017, na avaliação da STN [Secretaria do Tesouro Nacional]. Diferentemente de outros municípios, nós mantemos a nota A da STN. Não peguei a cidade com nota A, mas conseguimos colocar a cidade na nota A e assim nos mantemos até hoje, mesmo tendo passado por diversas crises e mesmo não estando em sintonia com o governo federal e com o governo estadual, como gestões anteriores à minha. Isso quer dizer que, em termos de gestão, atingimos um nível de excelência frente a tamanhos desafios que temos na cidade. E eu não vou deixar isso se perder simplesmente por estar optando, em um momento eleitoral, por um nome A ou B. A primeira coisa é essa. Agora, se nós entendermos, dialogando com servidores municipais e com segmentos da cidade, que devemos nos posicionar eleitoralmente e se tivermos garantia de que isso não vai afetar a gestão, nós nos posicionaremos. Faremos isso de forma muito responsável.