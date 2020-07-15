Alexandre Quintino: "Sou candidato à presidência da Assembleia"

Uma das minhas motivações para exercer essa função é que me sinto preparado para o exercício da presidência da Assembleia Legislativa, não só a nível de conhecimento como também a nível de articulação dentro da Assembleia. Eu sou muito bem articulado, tenho relacionamento com os meus pares de maneira muito respeitosa, e os meus pares também respeitam as minhas posturas e as minhas atitudes na Assembleia, inclusive as divergentes, dentro do respeito ao contraditório e nos limites da democracia. Quanto a apoio do governador, ele na verdade ainda não declarou apoio a nenhum candidato. Existe uma relação de confiança entre a minha pessoa e o governador. Ele sabe que a minha postura hoje como deputado e, se eu vier a ser o presidente da Assembleia, não será uma postura de instabilidade. E o que se busca em alguém que exerça a presidência de um Poder, além de conhecimento e sensatez, é a estabilidade de comportamento. E ele me conhece há muito tempo. Ele sabe que, pode até haver alguns momentos em que a Assembleia vai se posicionar de maneira contraditória à dele, mas tudo feito respeitando-se os princípios democráticos e de maneira estável.