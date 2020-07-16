Afinal, Marcelo Santos é ou não é candidato a prefeito de Cariacica?

Não tenho a decisão firmada. No cunho pessoal, a minha vontade é ser candidato. Mas, pela experiência que adquiri ao longo destes anos todos de vida pública, não posso dizer que a minha vontade se sobrepõe aos problemas que vamos enfrentar. Tenho conversado muito com o governador Renato. Não agora, mas desde lá de trás. Ele sempre foi muito simpático à minha entrada na disputa em Cariacica. A gente tem uma relação muito forte com relação a isso. Mas, com o advento da pandemia, que pegou a todos nós de surpresa e gerou problemas enormes, a gente tem conversado isso par e passo. Além das mortes, dos nossos irmãos e irmãs que morreram, a pandemia gerou complicações, como alterações na legislação e no calendário eleitoral. Somado a isso, a Assembleia naturalmente será palco agora de muita coisa, ainda neste ano e no ano que vem. Serão decisões que poderão no primeiro momento soar antipáticas, mas serão decisões que teremos que tomar e que serão importantes para o futuro do Estado.