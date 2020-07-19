Veja o cenário completo da eleição para a Prefeitura de Cariacica

Renato Casagrande, Euclério Sampaio, Jaqueline Moraes, Joel da Costa e Juninho Crédito: Montagem de Vitor Vogas

Correção: Na primeira versão deste texto, publicada às 6 horas deste domingo (19), afirmamos que o ex-vereador Adilson Avelina é o presidente do PSC em Cariacica. Na verdade, embora Avelina seja influente nas articulações eleitorais da sigla, o presidente municipal é Elcimar Fantone.

Saulo Andreon e trabalham para viabilizar a candidatura dele. A coluna de hoje apresenta ao leitor como está o cenário da eleição a prefeito de Cariacica , passando pelos vários atores envolvidos, a começar por Renato Casagrande (PSB). Com mais de um aliado concorrendo ao mesmo cargo, o governador não deve entrar pessoalmente nessa campanha local. Mas isso não se aplica ao seu partido nem a outras figuras da cúpula do governo. Dirigentes do PSB estão realmente determinados a lançar o professor e ex-vereadore trabalham para viabilizar a candidatura dele.

Para isso, contam com o reforço da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), que, diferentemente de Casagrande, está participando intensa e pessoalmente das articulações eleitorais, em nome do partido e do governo.

O PAPEL DE JAQUELINE NESSE JOGO

Enquanto Casagrande opera na retaguarda, evitando se expor em demasia e preservando sua “imagem institucional”, a vice-governadora tem cumprido o papel partidário que o governador ou não pode ou prefere não cumprir. Jaqueline tem atuado na linha de frente como cabo eleitoral, articuladora política e “porta-voz do Palácio Anchieta” nas discussões e negociações sobre formação de chapas.

Quando a campanha começar oficialmente, no fim de setembro, ela, também ao contrário do chefe, deverá subir em palanques, levando a marca e “a cara” do governo. “Jaqueline é um coringa. É um bom pivô. Cumprirá para nós o papel partidário. Onde o PSB estiver, ela estará”, resume um calejado dirigente socialista.

Em Cariacica, onde já foi vereadora, a presença de Jaqueline na eleição deve ser ainda mais forte, até por ser a terra dela. Pensando em seu crescimento político e na eleição de 2022 (poderá candidatar-se a deputada federal), é importante para a vice um bom resultado na eleição em Cariacica este ano, apresentando-se como fiadora de uma candidatura vencedora.

O PAPEL RESERVADO A CÉSAR LUCAS

Lado a lado com Jaqueline e em grande sintonia com ela, um líder político de Cariacica está operando para aglutinar forças e articular uma frente eleitoral de centro-esquerda na cidade. É o presidente da Câmara, César Lucas, vereador com Jaqueline na legislatura 2013/2016. Assim como seu partido (PV), Lucas está muito integrado ao movimento político-eleitoral liderado pelo Palácio Anchieta.

Considerado nos bastidores um bom estrategista político, o presidente da Câmara tem ajudado Jaqueline a amarrar uma coligação com PSB, PV, PDT e PCdoB (todos sócios do governo Casagrande). Desse bloco só deverá sair uma candidatura a prefeito, que pode ser ou não a de Saulo Andreon.

O próprio Lucas chegou a ser cotado, mas deve vir à reeleição, ou como vice de alguém. Está disponível para qualquer missão, jogando na posição em que puder contribuir mais para o projeto conduzido pelo Palácio Anchieta.

Nilton Basílio e do médico Heraldo Lemos, mas estas poderão ser retiradas por decisão das respectivas direções estaduais (leia-se Givaldo Vieira), muito afinadas com Casagrande. Nessa possível frente, PDT e PCdoB têm, respectivamente, as pré-candidaturas do vice-prefeitoe do médico Heraldo Lemos, mas estas poderão ser retiradas por decisão das respectivas direções estaduais (leia-se Sérgio Vidigal ), muito afinadas com Casagrande.

O PAPEL DE ADILSON AVELINA

Hoje num bloco com PSD, PL e DC, o Partido Social Cristão (PSC) também pode engrossar o “palanque do Palácio Anchieta” e se juntar ao PV no apoio a Saulo Andreon. Na cidade, o PSC tem a pré-candidatura a prefeito do ex-vereador Adilson Avelina, que por acaso vem a ser o marido de Jaqueline Moraes.

A HORA E A VEZ DE EUCLÉRIO SAMPAIO?

Fora dessa frente, mas também integradíssimo ao bloco liderado pelo governador, desponta o deputado estadual Euclério Sampaio . Este, sim, será candidato com certeza, pelo DEM.

Eustáquio de Freitas voltar à Assembleia, já que o ex-líder do governo é suplente da coligação de Euclério. Embora o partido dele não esteja organicamente na base do governo Casagrande, eventual vitória de Euclério, se a candidatura de Saulo não vingar, será um resultado satisfatório tanto para o PSB como para o Palácio Anchieta. Além de passarem a ter um aliado na prefeitura (o que o prefeito Juninho não é), os socialistas veriamvoltar à Assembleia, já que o ex-líder do governo é suplente da coligação de Euclério.

A candidatura do deputado está tão integrada ao movimento palaciano que agentes do PSB apostam até que César Lucas, o parceiro político de Jaqueline, pode ser acomodado como vice na chapa de Euclério, numa composição boa para todos os governistas.

Bom lembrar também que, quando Euclério migrou para o DEM, dois dos principais articuladores políticos do governo Casagrande compareceram ao seu ato de filiação, para reforçar o prestígio do deputado hoje em dia junto à cúpula palaciana: os secretários Tyago Hoffman (PSB), de Governo, e Davi Diniz, da Casa Civil.

MARCELO E EUCLÉRIO: VAI DAR “MARCÉRIO”?

Hoje, se o também deputado Marcelo Santos (Podemos) não vier candidato a prefeito, o pule de dez na cidade é que ele apoiará Euclério, até pelo longo vínculo político que une os dois. É tudo o que Euclério quer, considerando, sobretudo, seu apoio a Marcelo nas últimas três disputas em Cariacica (2008, 2012, 2016, todas de má sina para o filho de Aloízio Santos). Talvez seja chegada a hora da contrapartida.

Além disso, os dois têm perfil e eleitorado parecidos e, para muitos, “não caberiam” no mesmo pleito, brigando pelo mesmo espaço e anulando um ao outro na concorrência por votos.

Além do DEM, Euclério já conta com o apoio do PTB e do Avante (ambos também moradores da arca de Renato Casagrande). Está perto de garantir o PMN e trabalha para atrair também aquela frente de centro-esquerda em construção.

O QUE DIZ EUCLÉRIO

“Não recuo de jeito nenhum. Só se Deus tirar minha vida. Minha candidatura é pra valer, não é uma aventura. Ainda mais quando Deus me coloca uma coisa no coração. Preciso do apoio de todos. Cariacica só é viável se tiver o apoio de todos.”

A NOIVA IDEAL PARA SAULO

Como vice de Saulo Andreon, socialistas sonham com uma mulher. “Uma Jaqueline”, definiu um dirigente do PSB. Mas que seja, de preferência, uma profissional ligada à área de saúde. Assim, em plena pandemia, casariam saúde e educação (pois Saulo é professor de inglês).

E AMARO NETO?

Hoje próximo a César Lucas (e, por extensão, a Jaqueline Moraes), o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) também deve ser um cabo eleitoral importante em Cariacica, sobretudo na periferia, principalmente se não for candidato a prefeito da Serra e ficar liberado para apoiar aliados em várias cidades. Em Cariacica, o seu partido não possui candidatura própria, diferentemente de Vila Velha ( Hudson Leal ) e Vitória ( Lorenzo Pazolini ).

Na eleição a federal em 2018, Amaro foi o candidato mais votado em Cariacica (35.407 votos), superando até Helder (32.605 votos) e atingindo mais de três vezes a votação do 3º colocado, Sandro Locutor (11.485 votos).

LOCUTOR: QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

Falando no ex-deputado estadual, Sandro Locutor também deve ser mesmo candidato a prefeito pelo PROS. Ele é presidente estadual do partido, que também apoiou Casagrande em 2018 e faz parte do atual governo. Muito próximo de Juninho num passado recente, o próprio Locutor avalia que, hoje, tem relação mais estreita com Casagrande.

Independentemente do resultado, é importante para Sandro disputar essa eleição até por uma questão de sobrevivência política. Sem mandato, precisa manter-se vivo na mente do eleitor de sua cidade, tendo em vista possível retorno à Assembleia na eleição de 2022.

QUEM SERÁ O CANDIDATO DE JUNINHO?

Hoje, há pelo menos três pré-candidatos dentro do arco de influência de Juninho: o vereador Joel da Costa (PSL), o mais votado para o cargo em 2016; o vice-prefeito Niltinho Basílio (PDT); e o pastor Ivan Bastos (MDB). “Juninho deve ficar de longe. Não vai querer ser o pai da criança, pelo menos não no nascimento da candidatura. Se esta vingar, poderá assumir a paternidade”, elabora uma raposa política de Cariacica.

COTAÇÃO MAIS ALTA PARA JOEL

O mercado político indica que, se Juninho decidir abraçar alguém, de maneira mais ou menos explícita, esse alguém tende a ser Joel da Costa. A balança pende para ele porque, além de ser considerado mais viável, Joel migrou do próprio Cidadania para o PSL, em abril, num movimento combinado, e deve manter o Cidadania (de Juninho) em sua coligação majoritária.

Sem o apoio do prefeito, as outras duas pré-candidaturas dificilmente deslancham.

JJ: JUNINHO COM JOSIAS DA VITÓRIA

Outro liame que “amarra” Juninho a Joel da Costa é que o prefeito tem se aproximado politicamente do deputado federal Josias da Vitória (Cidadania). Cabo da reserva da PMES, assim como Joel, Da Vitória foi o fiador da migração do vereador para o PSL.

O FUTURO POLÍTICO DO PREFEITO

Juninho precisa mesmo de “novos amigos” se quiser perseverar na política, pois, findo o atual mandato, passará pelo menos dois anos na planície. E sem a simpatia do governo Casagrande. Na eleição estadual de 2014, indo contra o próprio partido (Cidadania, então PPS), o prefeito apoiou Paulo Hartung contra Casagrande, o que deixou uma sequela política jamais superada com o atual governador. E, consequentemente, um distanciamento político com o atual governo.

Na cidade, comenta-se que Juninho pode se lançar a deputado federal em 2022 (cargo também “disputável” pela casagrandista Jaqueline Moraes).

JOEL: “SÓ SE EU MORRER”

Comentando a próprio pré-candidatura. Joel da Costa usa expressão parecida com a usada por Euclério: “Estou 100% firme. Só não serei candidato se eu morrer”. Ele confirma o provável apoio do partido do prefeito: “Saímos bem alinhados com o Cidadania. Isso foi construído no ato de migração”. Sobre a adesão pessoal de Juninho, o vereador opina: “O prefeito tem três pré-candidatos. Quem engrenar, ele vai colocar a mão para ajudar. Acredito que ele só subirá em palanque no 2º turno”.

SUBTENENTE ASSIS

Representante da direita mais bolsonarista, o Subtenente Assis (ex-PSL) também é pré-candidato a prefeito. Como militar, ele só precisa se juntar a um partido na convenção partidária (setembro). Pode ir para o PRTB, como já afirmou, ou para o Patriota. No PRTB, ficará sujeito a não participar de debates de emissoras de rádio e TV.

“ISOLAR OS EXTREMOS”

Aquela “frente de centro-esquerda” articulada por César Lucas, entre outros agentes, trabalha para isolar, de um lado do espectro, a candidatura de Assis; do outro, a de Célia Tavares, do PT.

CORRENDO POR FORA

Há, ainda, outras pré-candidaturas a prefeito, como a do ex-deputado estadual Marcos Bruno (Rede), a do médico Helcio Couto (PP), a do também médico Jovarci Motta (DC) e a do vereador Celso Andreon (PSD). Os dois últimos pertencem àquele já citado bloco com DC, PSD, PL e o PSC de Avelina.

E GILSON DANIEL, COMO FICA?

Por fim, bem avaliado na cidade vizinha, o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), pode ter também alguma influência na eleição cariaciquense. Patrono da filiação de Marcelo Santos a seu partido, ele pretendia apoiar o deputado. Se Marcelo não for candidato, terá que partir para um plano alternativo.

REGISTRO: SÉRGIO BORGES