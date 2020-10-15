Poucas&Boas: Amaro Neto anuncia apoio a Sandro Locutor em Cariacica

Amaro Neto (Republicanos), que desistiu de se candidatar a prefeito na Serra, fechou na tarde desta quinta (15) o apoio à candidatura do ex-deputado estadual Sandro Locutor (Pros) para prefeito de Cariacica. Os dois até já tiraram fotos juntos. É a primeira manifestação pública de apoio de Amaro nesta eleição, na Grande Vitória. E com a bênção da direção nacional do Republicanos.

DOUTORES DO RISCO

Doutor Hércules (MDB), 81 anos, integrante do grupo de risco em caso de infecção pelo novo coronavírus. Doutor Rafael Favatto (Patriota), 44, médico que dá plantão em hospitais. Sabedores que podem ser vetores ou terem problemas com a doença da pandemia, os deputados médicos não estão adotando a cautela necessária e foram para o meio da aglomeração na busca de votos para Neucimar Fraga (PSD), o candidato deles à Prefeitura de Vila Velha.

DOUTORES DO RISCO 2

Nessa quarta-feira (14), durante o lançamento da candidatura do ex-prefeito na Região 4, em um cerimonial de Cobilândia, houve aglomeração para mostrar que está todo mundo com Neucimar – o próprio candidato estava sem máscara no momento da foto. Nesta quinta (15), às 19h, os apoiadores de Neucimar estarão reunidos em uma quadra de um clube no Ibes, no evento de divulgação da chapa na Região 2.

O PERIGO

Em tempo: Vila Velha lidera em infecções e em mortes por causa do vírus da Covid-19 no Estado. São 20.214 confirmações e 520 óbitos.

NÃO É SÓ EM VILA VELHA

Aglomeração e gente não usando máscara não é privilégio de Vila Velha durante as campanhas. Na Grande Vitória e, principalmente, no interior, péssimos exemplos não faltam.

PROMESSÔMETRO LIGADO

O Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) prometeu, em publicação dedicada ao Dia do Professor, garantir a inclusão de todas as crianças de Vitória na educação básica (seis meses de vida aos seis anos de idade).

RECORDAR É SOFRER

No dia 20 dezembro de 2017, as Prefeituras de Vila Velha, comandada por Max Filho (PSDB), e de Vitória, liderada por Luciano Rezende (Cidadania), assinaram protocolo de intenção para a implantação do aquaviário.

RECORDAR É SOFRER 2

A data foi festejada com solenidade e muitas fotos – inclusive com a presença dos candidatos Sérgio Sá (PSB), vice-prefeito de Vitória e rompido com Luciano, Fabrício Gandini (Cidadania) e, claro, do candidato à reeleição em Vila Velha, Max Filho. A modalidade de transporte chegou a ser exaltada como forma de utilizar essa grande "rua" que Deus nos deu. Quase três anos depois, quando a segunda maior reclamação dos moradores de Vitória é a mobilidade, o aquaviário continua no papel e nas "boas intenções" dos candidatos.

MALHANDO EM CARIACICA

Euclério Sampaio (DEM) está fazendo um circuito digno de quem quer perder as gordurinhas. O candidato a prefeito de Cariacica tem subido e descido ladeiras em diversos bairros do município durante as caravanas da campanha.

PERDOAI, SENHOR

Subtenente Assis (PTB), também candidato em Cariacica, descreveu o ex-deputado federal Roberto Jefferson como “amigo”. O presidente nacional trabalhista, que chegou a cumprir pena pela sua ativa participação no mensalão, devolveu a gentileza em um vídeo. “Meu amigo (Subtenente Assis), candidato numa cidade importantíssima. A nossa torcida, nossa convicção. Deus, pátria, família e vida. Esse é seu legado indestrutível”.

HAY GOBIERNO? SOY A FAVOR!

Aliás, dizem que é mais fácil o aquaviário ser reativado do que Roberto Jefferson, que já foi lulista, petista, FHCsesista, sarneysista, militarista e outros istas, conseguir ficar um minuto na oposição ao governo. Qualquer governo.

PERDOAI, SENHOR 2

O jingle de Alexandre Xambinho (PL) para embalar sua candidatura na Serra vai no clima da micareta gospel. Até a letra da canção diz que ele, católico, é “cristão conservador”. Nas redes sociais, valeu até #tbt com foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

EM CAMPANHA PERMANENTE

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), tem divulgado em suas redes sociais os seus candidatos a prefeito. Marcelo está em campanha em 55 municípios. E ainda tem dado suporte a diversos candidatos a vereador.

SÓ PENSA NAQUILO

Em um único dia, Marcelo tem gravado cerca de 30 vídeos de apoio para seus aliados.

PARTIDO DOS PMs

Em Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar (Republicanos) é mais um dos integrantes da PM na busca pela vaga de prefeito. Primeiro-tenente aposentado, ele é presidente da Apae da cidade e ainda se envolve em ações junto a idosos.

MEIO AMBIENTE ESQUECIDO

A pauta sobre meio ambiente têm sido deixadas meio de lado pelos candidatos no interior. O tema, importantíssimo, tem sido mais abordado por quem está na Grande Vitória.

PRAZER, PROFESSORA

Finalmente teve algum destaque a vice do Coronel Nylton em Vitória. É a professora Patrícia Bortolon, homenageada pelo candidato nesta quinta (15), Dia do Professor.

ALÔ, ELEITOR!