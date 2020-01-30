Helder Salomão diz que não vai ser candidato a prefeito de Cariacica

"Dirijo-me ao povo de Cariacica com respeito e humildade para manifestar o meu posicionamento sobre as eleições municipais de 2020. Depois de muitas conversas e reflexões, decidi que não serei candidato a prefeito, mas participarei ativamente do processo eleitoral no município. Por isso, o nosso campo político está apresentando o nome da professora Célia Tavares como pré-candidata a prefeita de Cariacica. Ela foi secretária de Educação durante os oito anos da nossa administração e candidata ao Senado, em 2018, e obteve 164.845 votos. Todos teremos a oportunidade de conhece-la melhor nos próximos meses. Ela é uma pessoa da nossa confiança e está preparada para conduzir os destinos da nossa cidade. Agora é hora de intensificar o diálogo com as forças progressistas com o objetivo de formar uma frente de partidos, construir o consenso em torno da disputa eleitoral e apresentar um projeto para colocar o nosso município novamente nos trilhos.



Cheguei em Cariacica em 1975 e devo aos cariaciquenses as minhas principais conquistas. Sou professor, fui vereador, deputado estadual, prefeito e hoje exerço com muito orgulho o mandato de deputado federal. Durante todos esses anos pude ajudar muito a nossa cidade. Quando fui prefeito, Cariacica teve seu melhor momento e viveu grandes transformações. Hoje, no exercício do mandato de deputado federal, já indiquei mais de R$ 20 milhões em recursos por meio de emendas parlamentares para nossa cidade e consegui, com o apoio da bancada capixaba, a liberação de R$ 74 milhões para a construção do Hospital Geral de Cariacica, um sonho do nosso povo que vai virar realidade em breve. Tenho trabalhado muito em Brasília em defesa dos interesses do estado do Espírito Santo, dos municípios capixabas e, especialmente, de Cariacica. Minha atuação tem priorizado a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão sendo atacados e ameaçados pelo desgoverno Bolsonaro.



Em 2019, assumi posição de destaque na Câmara dos Deputados, na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Neste ano fui indicado para o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Cariacica precisa de mim, de você, de todos nós, por isso convido você a participar conosco da construção de um projeto para tirar novamente nossa cidade do abandono. Sou muito grato ao povo de Cariacica! Em 2020 vamos caminhar pelas ruas da nossa cidade debatendo e apresentando o nosso projeto PARA CARIACICA SER FELIZ DE NOVO. Venha com a gente! Abraço forte e muito obrigado pelo carinho e pelo apoio em todas as nossas lutas!"