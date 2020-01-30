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Eleições 2020

Helder Salomão diz que não vai ser candidato a prefeito de Cariacica

Deputado federal era uma das principais apostas do PT para as eleições para prefeito na Grande Vitória. O anúncio abre caminho para a escolha de um novo candidato petista no município. Ao menos três nomes já são ventilados

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 16:48
Helder Salomão (PT) é deputado federal e ex-prefeito de Cariacica Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O deputado federal Helder Salomão (PT) divulgou nesta quinta-feira (30) um comunicado nas redes sociais dizendo que não será candidato a prefeito em Cariacica. O parlamentar era tratado como a principal aposta do partido para a disputa por uma prefeitura na Grande Vitória. Helder já governou o município por dois mandatos, entre 2005 e 2012. 
No comunicado, o petista indicou para a disputa pelo partido a sua ex-secretária de Educação, Célia Tavares (PT), que esteve a frente da pasta durante os oito anos de seu mandato no município. Célia foi a candidata do PT ao Senado pelo Espírito Santo nas eleições de 2018.
Depois de muitas conversas e reflexões, decidi que não serei candidato a prefeito, mas participarei ativamente do processo eleitoral no município. Por isso, o nosso campo político está apresentando o nome da professora Célia Tavares como pré-candidata a prefeita de Cariacica. Ela foi secretária de Educação durante os oito anos da nossa administração e candidata ao Senado, em 2018, e obteve 164.845 votos. Todos teremos a oportunidade de conhece-la melhor nos próximos meses, disse o parlamentar.

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Helder destacou que pesou em sua decisão a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, posto que assumiu no ano passado. O cargo também o levou a ser indicado para o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).
Tenho trabalhado muito em Brasília em defesa dos interesses do estado do Espírito Santo, dos municípios capixabas e, especialmente, de Cariacica. Minha atuação tem priorizado a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão sendo atacados e ameaçados pelo desgoverno Bolsonaro, contou.

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Com a saída de Helder do páreo, o PT tem outros nomes cotados para disputar a Prefeitura de Cariacica. Além de Célia, militantes do partido apontam a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas como uma das postulantes a vaga, além do vereador da cidade André Lopes, que já declarou que se lançaria ao cargo caso Helder não se candidatasse. André, que é presidente do diretório municipal de Cariacica, afirmou que o município terá candidatura própria na cidade nestas eleições.
Veja o comunicado completo de Helder Salomão:

"Para Cariacica ser feliz de novo"

"Dirijo-me ao povo de Cariacica com respeito e humildade para manifestar o meu posicionamento sobre as eleições municipais de 2020. Depois de muitas conversas e reflexões, decidi que não serei candidato a prefeito, mas participarei ativamente do processo eleitoral no município. Por isso, o nosso campo político está apresentando o nome da professora Célia Tavares como pré-candidata a prefeita de Cariacica. Ela foi secretária de Educação durante os oito anos da nossa administração e candidata ao Senado, em 2018, e obteve 164.845 votos. Todos teremos a oportunidade de conhece-la melhor nos próximos meses. Ela é uma pessoa da nossa confiança e está preparada para conduzir os destinos da nossa cidade. Agora é hora de intensificar o diálogo com as forças progressistas com o objetivo de formar uma frente de partidos, construir o consenso em torno da disputa eleitoral e apresentar um projeto para colocar o nosso município novamente nos trilhos.

Cheguei em Cariacica em 1975 e devo aos cariaciquenses as minhas principais conquistas. Sou professor, fui vereador, deputado estadual, prefeito e hoje exerço com muito orgulho o mandato de deputado federal. Durante todos esses anos pude ajudar muito a nossa cidade. Quando fui prefeito, Cariacica teve seu melhor momento e viveu grandes transformações. Hoje, no exercício do mandato de deputado federal, já indiquei mais de R$ 20 milhões em recursos por meio de emendas parlamentares para nossa cidade e consegui, com o apoio da bancada capixaba, a liberação de R$ 74 milhões para a construção do Hospital Geral de Cariacica, um sonho do nosso povo que vai virar realidade em breve. Tenho trabalhado muito em Brasília em defesa dos interesses do estado do Espírito Santo, dos municípios capixabas e, especialmente, de Cariacica. Minha atuação tem priorizado a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão sendo atacados e ameaçados pelo desgoverno Bolsonaro.

Em 2019, assumi posição de destaque na Câmara dos Deputados, na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). Neste ano fui indicado para o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Cariacica precisa de mim, de você, de todos nós, por isso convido você a participar conosco da construção de um projeto para tirar novamente nossa cidade do abandono. Sou muito grato ao povo de Cariacica! Em 2020 vamos caminhar pelas ruas da nossa cidade debatendo e apresentando o nosso projeto PARA CARIACICA SER FELIZ DE NOVO. Venha com a gente! Abraço forte e muito obrigado pelo carinho e pelo apoio em todas as nossas lutas!"  

COMUNICADO

Helder Salomão

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