Três vereadores de Cariacica são cotados para disputar a prefeitura da cidade

Câmara de Cariacica: além dos três parlamentares já lançados à prefeitura, outros dois podem surgir como candidatos a prefeito oriundos do Legislativo Crédito: Roger Nascimento/Câmara de Cariacica

Três dos 19 vereadores da Câmara de Cariacica aparecem como pré-candidatos a prefeito do município para as eleições deste ano. Entre os prefeitáveis , querem disputar o cargo um dos principais opositores do prefeito Juninho (Cidadania) na Câmara da cidade, o vereador Celso Andreon (PSD), e o correligionário do chefe do Executivo municipal Joel da Costa (Cidadania). Outro nome mencionado por lideranças de Cariacica para a disputa é o do presidente do Legislativo, César Lucas (PV).

Celso Andreon diz que já está construindo o seu programa de governo e conversando com outros partidos interessados em compor a chapa na eleição majoritária. Em seu segundo mandato, o vereador conta que fez uma pós-graduação em Gestão Pública, já pensando em atuar na administração do município. O parlamentar pode ter como adversário o irmão dele , Saulo Andreon (PSB)  também cotado para disputar a prefeitura.

"Tenho a convicção de que ninguém deve fazer carreirismo em Câmaras. Quero concluir esta etapa. Acredito que o prefeito Juninho deu uma demonstração de que não conseguiu alcançar as melhorias que Cariacica precisa. Desde julho do ano passado, em uma conversa com os presidentes do PSD estadual, Neucimar Fraga, e nacional, Gilberto Kassab, concretizamos essa candidatura", afirma.

Do mesmo partido de Juninho, Joel da Costa é um dos maiores defensores da gestão do prefeito na Câmara. Mais votado nas eleições de 2016 e com 9.984 votos no pleito de 2018, como candidato a deputado estadual, Joel é a aposta do Cidadania. Cabo da Polícia Militar, o vereador deve passar por uma eleição interna entre os militares para avaliação sobre a candidatura. Isso porque o Subtenente Assis (PSL) também é um dos que pode disputar a vaga.

"Faremos um plebiscito entre as associações de praças e oficiais dos Bombeiros e da Polícia Militar para definir quem será o candidato da categoria em Cariacica. A intenção é não dividir votos. Cariacica, infelizmente, é um dos municípios mais violentos do Estado e a minha principal bandeira é a segurança pública. Tem muitos candidatos surgindo, mas acredito que muitos vão ficar pelo caminho, lá na frente", diz Joel.

Três vereadores já se retiraram da disputa em 2020 e não vão tentar se reeleger na Câmara Crédito: Roger Nascimento/Câmara de Cariacica

Também da base do prefeito, o presidente da Câmara, César Lucas, é apontado por colegas parlamentares e por outros agentes políticos como um dos nomes certos na disputa pela prefeitura. O parlamentar, no entanto, diz estar totalmente focado em terminar o mandato. "Não é hora de discutir eleição. Meu foco agora é só a gestão da Câmara. Começo a discutir candidatura só em março. Até agora foi zero discussão, nem com o meu partido nem com outros."

OUTROS DOIS NOMES PODEM ENTRAR NA DISPUTA

Além dos três, outros nomes aparecem como possibilidade para comandar a cidade. Contudo, aguardam uma sinalização das legendas. Presidente do diretório municipal do PT, o vereador André Lopes pode ser lançado pelo partido, que já definiu que terá candidatura própria em Cariacica. A prioridade dos petistas, no entanto, é o deputado federal Helder Salomão (PT), que já foi prefeito da cidade entre 2005 e 2012.

"Helder tem um histórico muito bom com a cidade, ainda é lembrado pelo seu mandato, e queremos que ele seja candidato. Ele está avaliando, mas, caso ele decida focar em seu mandato no Congresso Nacional, vou colocar meu nome para a avaliação do PT. O partido vai ter candidatura própria em Cariacica", comenta.

Quem também se coloca à disposição do partido é a vereadora Ilma Siqueira (PSDB). Em seu terceiro mandato no Legislativo municipal, a tucana diz que aguarda a avaliação do diretório estadual do partido e, se a legenda também optar por uma candidatura própria em Cariacica, ela se lançaria ao cargo.

"Eleição para prefeito não é aventura. Caso eu me candidate, é porque venho construindo esse caminho há alguns anos dentro da Câmara. Não tem nada definido, vai depender do que a direção do partido achar que é melhor para a cidade. Tenho conversado com lideranças locais em Cariacica. Tem muitos candidatos se lançando, que não conversam com as pessoas", afirma.

VEREADORES DE SAÍDA

Na disputa para as vagas de vereador, ao menos três não pretendem voltar às urnas em 2020. Contrários à reeleição, Professor Elinho (PV) e Wander Portilho (sem partido) declararam que não vão se candidatar neste ano, apesar de não terem intenção de se afastar da vida política. Já o vereador Welligton Silva (sem partido) disse que quer dedicar-se mais à família e que, por isso, não buscará um novo mandato.

Neste ano, as eleições não terão coligações entre partidos na disputa para os cargos de vereador Crédito: Ricardo Medeiros

VEJA OS PLANOS DE CADA VEREADOR DE CARIACICA

Amarildo Araújo (PMB)

Em seu terceiro mandato na Câmara de Cariacica, Amarildo Araújo vai disputar a reeleição ao cargo de vereador. Sou da base do Juninho desde o início do mandato dele. É o meu terceiro mandato na cidade. Nas eleições para prefeito vou apoiar quem se colocar como sucessor da atual gestão.

André Lopes (PT)

Único vereador do PT em Cariacica, André tem em primeiro plano a reeleição na cidade, mas, caso o deputado federal Helder Salomão (PT) não dispute a eleição pela prefeitura, Lopes pode se lançar ao Executivo. Sou candidato à reeleição na Câmara, mas estou à disposição do PT, caso o Helder decida se manter no Congresso Nacional e não venha como candidato em Cariacica.

Broinha (PMN)

Eleito pelo primeiro mandato na cidade nas última eleições, Broinha buscará se reeleger neste ano. Esta será uma eleição difícil. Sem a coligação, cada vereador vai ter que trabalhar mais no seu partido. Sou candidato à reeleição e, para prefeito, vou apoiar a candidatura da deputada estadual Janete de Sá (PMN).

César Lucas (PV)

Cotado para ser candidato a prefeito, César Lucas diz estar focado na administração da Câmara, onde é presidente, eleito nas últimas três eleições da Mesa Diretora. No Legislativo, está no seu segundo mandato. Ainda não iniciei as conversas sobre as eleições. Estou focado no meu mandato como presidente da Câmara. Em março vou começar a discutir eleições com a minha base e meus colegas de partido.

Edgar Teixeira (PMN)

Outro candidato a reeleição, Edgar Teixeira ainda não definiu em qual partido irá disputar o pleito. Ele está em seu primeiro mandato. Sou da base do prefeito e vou para a reeleição na Câmara. É uma eleição difícil, mas acredito que meu mandato foi bem aceito e as pessoas estão mais conscientes de quem tem trabalhado de verdade.

Celso Andreon (PSD)

Em seu segundo mandato, Celso é um dos vereadores que já se lançou como pré-candidato. Sou pré-candidato a prefeito, acredito que não se deve fazer carreirismo na Câmara. Fui vereador por dois mandatos e tenho me preparado para assumir a prefeitura.

Edson Nogueira (MDB)

Edson voltou à Câmara em 2016, após ficar fora do Legislativo por dois mandatos. Aliado de Marcelo Santos (PDT) , ele irá para a disputa pela reeleição. Ainda é cedo para definir, mas devo me candidatar à reeleição ou compor como vice de outro candidato a prefeito. Vai depender do cenário e dos planos do meu partido. Sou aliado do deputado estadual Marcelo Santos (PDT) e vou apoiar ele, se for candidato a prefeito.

Ilma Siqueira (PSDB)

Principal liderança tucana em Cariacica, Ilma tem trabalhado para buscar a reeleição na cidade, mas aguarda uma decisão da executiva estadual e pode pintar como pré-candidata a prefeita. Como presidente do diretório municipal do PSDB, estou ajudando a montar a nossa chapa, fizemos várias filiações, teremos mais mulheres disputando a Câmara, algo que me deixa feliz, pois sou a única neste mandato. Devo me candidatar à reeleição, a menos que a executiva estadual queira ter candidatura própria em Cariacica. Estou a disposição do partido.

Itamar Freire (PDT)

Eleito vereador por duas vezes, Itamar buscará a reeleição. Estou trabalhando pela reeleição, mas sou um soldado do partido.

Joel da Costa (Cidadania)

Pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, Joel é um dos nomes que quer dar sucessão a gestão do atual prefeito, Juninho. Ele ainda deve passar por um plebiscito entre militares, já que disputa a preferência da categoria junto com o subtenente Assis, que pode ser candidato pelo PSL ou pela Aliança pelo Brasil. Sou pré-candidato a prefeito este ano. Tive votações expressivas e tenho me preparado para assumir a prefeitura da cidade. Será uma eleição difícil, tem mais de 15 nomes se colocando na disputa. Como militar, minha principal bandeira será a segurança pública. Quero dar sequência às obras e projetos do prefeito Juninho, de quem estive na base durante meu mandato na Câmara.

Jorge da Rocha (Patriota)

Em seu primeiro mandato, Jorjão, como é conhecido no município, quer se reeleger na Câmara. Quero disputar a reeleição e dar continuidade ao trabalho que venho realizando, ouvindo a população cobrando o Executivo e buscando respostas para as comunidades mais carentes.

Lelo Couto (PR)

Lelo é pré-candidato à reeleição, mas não descarta compor em uma chapa majoritária como vice-prefeito. Vou para a reeleição, mas posso compor a chapa como vice junto com um candidato a prefeito. O partido me consultou para lançar meu nome ao Executivo, mas senti que não era o momento. Será uma eleição curta e difícil, mas quero manter meu trabalho, fiscalizando o Executivo.

Leo do Iapi (PDT)

Também em seu primeiro mandato, Leo do Iapi é pré-candidato a vereador e uma das lideranças do PDT na cidade. Vou disputar a reeleição neste ano. Nosso partido tem dois vereadores eleitos e estamos montando uma chapa forte, com candidatura própria a prefeito, com o atual vice, Nilton Basílio (PDT).

Professor Elinho (PV)

Elinho é um dos vereadores que não vai para a reeleição. Ele acredita que se eleger pela segunda vez impede que haja rotatividade nos poderes. Não acho que deveria ter reeleição. Sou a favor da alternância no poder e, por isso, não sou candidato. Contudo, não vou me abster de me posicionar nas eleições. Vou apoiar um candidato a prefeito e um candidato a vereador para cada uma das regiões de Cariacica. Só não vou apoiar ninguém que tenha a mão do prefeito Juninho, que, para mim, foi um dos piores prefeitos que a cidade já teve.

Renato Machado (DC)

Via assessoria de imprensa, o vereador afirmou que buscará a reeleição no município. É o seu primeiro mandato no município.

Romildo Oliveira (PP)

Romildo também busca a reeleição, mas ainda não definiu se irá permanecer no partido. Ele já foi vereador por duas vezes.Vou disputar a reeleição na Câmara e vou apoiar o doutor Hélcio Couto na disputa pela prefeitura. Quero continuar atuando pela minha região, que é o bairro Padre Gabriel, e as comunidades vizinhas.

Sérgio Camilo (PSC)

O delegado da Polícia Civil busca seu terceiro mandato na cidade. Tentarei a reeleição na Câmara. Sou um vereador do município inteiro, não me limito a atuar só no meu bairro. Tenho conversado com lideranças em toda a cidade e visito muito todas as regiões. Estou pronto para passar pelas eleições deste ano, que, sem as coligações, será um grande laboratório para nós.

Wander Portilho (Sem partido)

O vereador quer deixar espaço para outras lideranças se elegerem em sua comunidade, os bairros do entorno de Porto de Santana. Ele não descarta ser candidato a deputado estadual em 2022. Não serei candidato nestas eleições. Sou contra a reeleição e acredito que podemos eleger novas lideranças da comunidade onde atuo, que é a Grande Porto de Santana. Hoje meu maior projeto é trabalhar em um bom nome para a prefeitura da cidade.

Wellington Silva (Sem partido)