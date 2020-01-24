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Recadastramento

Eleitores podem fazer biometria em todos os cartórios do ES

Cartórios Eleitorais estão equipados com kits biométricos. O serviço não é obrigatório e está disponível para todas as pessoas que precisam regularizar a situação eleitoral

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:18
Funcionários da Justiça eleitoral organizaram as urnas eletrônicas para eleição 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva
Os eleitores do Espírito Santo que ainda não fizeram a biometria podem procurar a partir deste mês de janeiro os cartórios eleitorais dos municípios para realizarem o procedimento de coleta de dados. O serviço não é obrigatório e está disponível para todas as pessoas que precisam regularizar a situação eleitoral. Neste ano, o prazo é até o dia 6 de maio.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) já equipou todos os cartórios eleitorais com kits biométricos. Os postos eleitorais, localizados nos municípios de Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mantenópolis, Muqui, Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá e Vargem Alta, também serão contemplados, a partir de 17 de fevereiro.
A medida, de acordo com TRE, é para evitar as longas filas que, tradicionalmente, se formam durante os recadastramentos obrigatórios. Em 2020, como é ano eleitoral, não haverá convocação para revisão biométrica em nenhuma cidade. "É mais um serviço para facilitar a vida dos cidadãos, que não precisam de urgência na realização do procedimento", informou o Tribunal. 

QUEM PODE FAZER E O QUE DEVE LEVAR

O novo serviço é voltado para os eleitores que não fizeram recadastramento biométrico ou emissão de novos títulos de eleitor. É necessário apresentar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Os cartórios eleitorais funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 18h.

RECADASTRAMENTO VOLUNTÁRIO

Os eleitores que não procurarem voluntariamente os cartórios para coletar os dados biométricos terão que, obrigatoriamente, comparecer às unidades quando forem convocados pela Justiça Eleitoral para o recadastramento obrigatório.
Aqueles que já possuem o título de eleitor com a expressão "Identificação Biométrica", no canto superior direito do documento, não precisarão comparecer ao cartório.

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