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Eleições 2020

Eleitor pode regularizar o título até 6 de maio para poder votar

Quem não fez a biometria e teve o título de eleitor cancelado precisa ir até um cartório eleitoral para regularizar a situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 20:37

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 20:37

Cartório Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim: prazo para regularizar o título de eleitor vai até 6 de maio Crédito: Divulgação
A partir das eleições de 2020, os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Marataízes e Piúma vão contar com biometria obrigatória para os eleitores. Em 2019, os cartórios eleitorais destas cidades fizeram o recadastramento dos moradores aptos a votar, que agora terão identificação pela digital na hora de ir à urna. O processo terminou em dezembro e quem não fez a atualização teve o título de eleitor cancelado.
No entanto, aqueles que perderam o prazo do recadastramento biométrico ainda podem conseguir votar para as eleições de 2020. Até o dia 6 de maio, é possível ir aos cartórios eleitorais para pedir a regularização do título mediante o pagamento de uma multa no valor de R$ 3,51. Para isso, basta ir até o órgão com um documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e o título de eleitor.
O prazo vale também para quem precisa quitar dívidas com a Justiça Eleitoral ou quer transferir o título para uma outra cidade. Para aqueles que deixaram de votar em eleições passadas, a multa é de R$ 3,51 para cada pleito, lembrando que cada turno também é contado como uma nova eleição.

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SEM PREVISÃO DE MUTIRÃO

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, a Justiça Eleitoral vai ampliar o atendimento em abril e maio para atender os eleitores que buscam regularizar seus títulos. No entanto, não há previsão de que sejam realizados mutirões nas cidades em que a biometria passou a ser cobrada.
O segredo é que as pessoas não deixem para se recadastrar no finalzinho do prazo, porque o normal é que em abril e maio as filas nos cartórios fiquem bem maiores. Em eleições municipais é comum que o interesse de quem não está regularizado aumente em 40%, por ser um pleito mais local, em relação às eleições gerais. O ideal é ir agora, porque os cartórios já estão funcionando normalmente e até fevereiro devem estar bem tranquilos para quem quer fazer alguma mudança no cadastro, afirma.
Após o recadastramento em mais quatro cidades, o Espírito Santo conta agora com 60% do eleitorado com identificação por biometria. Em 2021, novos municípios devem passar pelo processo para reconhecimento pela digital. A meta é que todos os eleitores tenham feito a biometria até 2022.

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