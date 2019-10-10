Eleição de Cariacica terá plebiscito militar e dilema do PT

Com desafios que não costumam caber no orçamento, Cariacica terá pela frente uma eleição municipal considerada totalmente aberta. Na cidade, a disputa de 2020 será diretamente afetada pela ação ou ou a não ação do Palácio Anchieta sobre o xadrez eleitoral e contará, ainda, com militares e petistas se movimentam para comandar a cidade. (confira a lista de possíveis candidatos ao final do texto)
Com toda a exposição gerada pelo fato de ter sido a primeira mulher na história da República a comandar o Estado, mesmo que interinamente, a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), é cotadíssima para disputar a prefeitura. Caso a candidatura não se confirme, é dada como certa a entrada do marido dela no pleito, o ex- vereador Adilson Avelina (Podemos).
E ele tem se movimentado para isso, fazendo reuniões. "Estou rodando, conversando com a cidade. Se eu sentir um clima de que meu nome vai ao encontro do anseio da população, vou manter. Mas dentro de conversa com minha esposa", disse.
MILITARES
Há no Estado, hoje, o Projeto Político Militar, que busca criar condições para eleger policiais e bombeiros militares no pleito do ano que vem ou apoiar candidatos que defendam suas pautas.
Por isso, o período pré-eleitoral de Cariacica pode ter uma peculiaridade. Existem dois militares interessados na prefeitura da cidade. Então, como definido nas diretrizes do projeto, o nome de um dos dois deverá passar por um plebiscito que contará com votos dos cerca de 2 mil militares que vivem na cidade.
Um pré-candidato militar é o subtenente Assis, do Corpo de Bombeiros, que concorreu ao Senado em 2018. O outro é o atual vereador Joel da Costa (Cidadania), cabo da Polícia Militar. Até agora, os dois mantêm as pré-candidaturas, o que está levando a um plebiscito dos militares da cidade.
"A diretriz fala em chamar os candidatos para conversas. Fizemos duas. Haverá uma outra, em março. Haverá plebiscito se não tiver acordo. Computaremos os votos dos militares de Cariacica e os da sociedade civil. Estes, por meio de pesquisa eleitoral registrada no momento. Haverá um peso para o voto da categoria e outro para a pesquisa", comentou o coronel Wagner Borges, coordenador do Projeto Político Militar no Estado.
O DILEMA DO PT
De todas as principais cidades da Grande Vitória, Cariacica é a única em que o PT tem candidatura considerada competitiva, com o deputado federal e ex-prefeito da cidade, Helder Salomão. Contudo, o momento político e econômico do país é muito diferente daquele de entre 2005 e 2012, quando ele comandou a cidade. A percepção geral sobre o partido também mudou de lá para cá.
Mesmo entre aliados há quem desincentive o lançamento do petista. Como alternativas, podem surgir a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas (PT) ou a ex-secretária municipal Célia Tavares (PT). Helder faz mistério e, por enquanto, evita falar sobre a decisão que tomará em 2020.
O deputado Marcelo Santos (PDT) está no quinto mandato consecutivo de parlamentar estadual e é o 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele também é lembrado como um forte pré-candidato a prefeito de Cariacica.
O CANDIDATO DA SITUAÇÃO
Diferentemente do que acontece, por exemplo, em Vitória, o prefeito Juninho (Cidadania) não tem um possível sucessor definido. É possível que seja tanto o vice-prefeito, Nilton Basílio (PDT), quanto o ex-deputado estadual Sandro Locutor (Pros). O vereador Joel da Costa, o militar, é correligionário e também pode ser o apoiado pelo prefeito.
O vice tem percorrido a cidade para viabilizar a candidatura. "Comecei ficando mais dentro da prefeitura, para conhecer a máquina. Hoje, estou vivendo uma parte mais externa, acompanhando mais de perto as comunidades, no sentido de, se o nome da gente surgir, estar perto", comentou.
Sandro Locutor acredita que a polarização entre PT e militares pode surgir na campanha eleitoral. E que isso não é bom para o município.
"Acredito que esses temas virão à baila, com certeza. Mas vou primar pelo viés do futuro. Sou próximo ao Juninho. Não sei dizer quem é o candidato da situação. Minha pré-candidatura está posta independentemente disso. Cariacica está em aberto, tem bons nomes. Fui o terceiro mais votado na cidade para deputado federal em 2018", disse.
Além de Joel da Costa, o mercado político de Cariacica também coloca, hoje, outros vereadores como pré-candidatos a prefeito: Ilma Chrizostomo (PSDB), Celso Andreon (PSD), Cesar Lucas (PV) e Sérgio Carmilo (PSC).
Veja abaixo a lista com todos os possíveis candidatos.
Os "doutores"
É a vice-governadora do Estado, mas ainda há dúvida sobre o lançamento dela. Caso concorra e seja eleita, o "número 2" do Estado passaria a ser o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB).
Caso Jaqueline não dispute, o partido tem o ex-vereador Saulo Andreon como opção. O último ano dele na Câmara foi em 2008. As duas eleições dele para vereador foram pelo PT. O PSB ainda busca viabilizá-lo.
Ex-presidente da Câmara, é o marido de Jaqueline Moraes. Ele é pré-candidato a prefeito e tem feito reuniões na cidade para se viabilizar. Diz que sua decisão será tomada em conversa com a esposa. Em 2016, disputou e ficou com 6,8% dos votos.
É vereador de Cariacica e irmão de Saulo Andreon. Têm partidos e posições políticas diferentes. Podem se enfrentar na disputa pela prefeitura da cidade.
Deputado estadual por cinco mandatos consecutivos, perdeu para o prefeito Juninho na eleição de 2016, em segundo turno. Atual 1º vice-presidente da Assembleia, ele é apontado como forte candidato para a eleição de 2020.
O deputado federal comandou a cidade por dois mandatos. É incentivado por petistas a concorrer, mas alguns aliados não o incentivam porque o momento político e econômico do país não é o mesmo de quando governou o município, entre 2005 e 2012.
O PT tem força em Cariacica. Caso Helder Salomão não seja o candidato do partido à prefeitura, a sigla tem outras opções. Entre elas, a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas e a ex-secretária municipal Célia Tavares.
Assessor especial do Detran, é ex-deputado estadual e confirma ser pré-candidato a prefeito. Pode ser o nome apoiado pelo prefeito Juninho (Cidadania), que está encerrando o segundo mandato e ainda não definiu o sucessor.
É o vice-prefeito da cidade e também tem feito movimentos políticos para tentar viabilizar a candidatura. Tem sido visto indo a várias agendas com o prefeito Juninho.
Concorreu ao Senado em 2018 empurrado pela corrente bolsonarista. Deverá haver um plebiscito realizado por militares para que seja definido o candidato da categoria que será lançado na cidade.
É vereador no exercício do mandato e cabo da PM. Foi o mais bem votado em 2016. Deverá disputar o plebiscito com o subtenente Assis.
Venceu a eleição para deputado estadual em 2014, mas não conseguiu a eleição em 2018. Concorreu a prefeito em 2016. Está se movimentando para participar novamente de uma eleição, em 2020. Diz estar percorrendo a cidade e fazendo reunião nos bairros.
Entre os nomes lembrados por líderes políticos da cidade como possíveis candidatos, vários da Câmara. Além de Joel da Costa e de Celso Andreon, são citados o atual presidente da Casa, César Lucas (PV), o vereador Sérgio Camilo (PSC) e a vereadora Ilma Chrizostomo (PSDB).
Também têm feito movimentos políticos na cidade dois ex-vereadores do municípios, os "doutores" Heraldo Lemos e Hélcio Menezes Couto (PP). Além deles, o médico pediatra Jovarci Motta, o Dr. Motta (DC), que atuou como médico do Exército.