Eleição de Cariacica terá plebiscito militar e dilema do PT

Os "doutores"

É a vice-governadora do Estado, mas ainda há dúvida sobre o lançamento dela. Caso concorra e seja eleita, o "número 2" do Estado passaria a ser o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB).

Caso Jaqueline não dispute, o partido tem o ex-vereador Saulo Andreon como opção. O último ano dele na Câmara foi em 2008. As duas eleições dele para vereador foram pelo PT. O PSB ainda busca viabilizá-lo.

Ex-presidente da Câmara, é o marido de Jaqueline Moraes. Ele é pré-candidato a prefeito e tem feito reuniões na cidade para se viabilizar. Diz que sua decisão será tomada em conversa com a esposa. Em 2016, disputou e ficou com 6,8% dos votos.

É vereador de Cariacica e irmão de Saulo Andreon. Têm partidos e posições políticas diferentes. Podem se enfrentar na disputa pela prefeitura da cidade.

Deputado estadual por cinco mandatos consecutivos, perdeu para o prefeito Juninho na eleição de 2016, em segundo turno. Atual 1º vice-presidente da Assembleia, ele é apontado como forte candidato para a eleição de 2020.

O deputado federal comandou a cidade por dois mandatos. É incentivado por petistas a concorrer, mas alguns aliados não o incentivam porque o momento político e econômico do país não é o mesmo de quando governou o município, entre 2005 e 2012.

O PT tem força em Cariacica. Caso Helder Salomão não seja o candidato do partido à prefeitura, a sigla tem outras opções. Entre elas, a ex-deputada estadual Lúcia Dornellas e a ex-secretária municipal Célia Tavares.

Assessor especial do Detran, é ex-deputado estadual e confirma ser pré-candidato a prefeito. Pode ser o nome apoiado pelo prefeito Juninho (Cidadania), que está encerrando o segundo mandato e ainda não definiu o sucessor.

É o vice-prefeito da cidade e também tem feito movimentos políticos para tentar viabilizar a candidatura. Tem sido visto indo a várias agendas com o prefeito Juninho.

Concorreu ao Senado em 2018 empurrado pela corrente bolsonarista. Deverá haver um plebiscito realizado por militares para que seja definido o candidato da categoria que será lançado na cidade.

É vereador no exercício do mandato e cabo da PM. Foi o mais bem votado em 2016. Deverá disputar o plebiscito com o subtenente Assis.

Venceu a eleição para deputado estadual em 2014, mas não conseguiu a eleição em 2018. Concorreu a prefeito em 2016. Está se movimentando para participar novamente de uma eleição, em 2020. Diz estar percorrendo a cidade e fazendo reunião nos bairros.

Entre os nomes lembrados por líderes políticos da cidade como possíveis candidatos, vários da Câmara. Além de Joel da Costa e de Celso Andreon, são citados o atual presidente da Casa, César Lucas (PV), o vereador Sérgio Camilo (PSC) e a vereadora Ilma Chrizostomo (PSDB).