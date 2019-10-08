Disputa pela Prefeitura da Serra tem uma certeza e muitas incertezas

Outros

Já foi prefeito da Serra por três mandatos. Em 2016 perdeu para Audifax Barcelos (Rede). Na ocasião, contou com apoio de Amaro Neto (Republicanos) e teve Vandinho Leite (PSDB) como vice. Em 2012, já havia sofrido outra derrota. Não se anunciou pré-candidato, mas há quem aposte que ele vai tentar comandar o Executivo da Serra mais uma vez. O PDT tem dito em eventos públicos que vai ter um nome próprio na disputa. Vidigal é deputado federal e tem mandato na Câmara até 31 de janeiro de 2023. O partido ainda não avançou em conversas com outras siglas na Serra.

Deputado estadual licenciado, é secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do governo Renato Casagrande (PSB). Já se colocou como pré-candidato à prefeitura e espera contar com o apoio do prefeito Audifax Barcelos (Rede). A mãe dele, Márcia Lamas (PSB), é vice-prefeita. Diz que Casagrande ainda não tratou do assunto. O PSB da Serra mantém conversas com partidos da base de Audifax. O diálogo está mais adiantado com Avante e DEM. O DEM municipal é presidido por Adalto Lamas, irmão de Bruno.

Deputado estadual e presidente do PSDB no ES, já foi até lançado pré-candidato a prefeito da Serra pelo presidente nacional da legenda, Bruno Araújo, em evento no Estado. É um crítico ferrenho do governo Casagrande, apesar de o PSDB ter estado na aliança que elegeu o socialista. No PDT, há quem diga que ele se mantém próximo ao partido. Outros, que não esqueceu o fato de Sérgio Vidigal ter lançado a candidatura da esposa Sueli a deputada estadual, mesmo cargo que Vandinho disputou em 2018. O tucano saiu vitorioso. Sueli, não. A reportagem não conseguiu contato com Vandinho.

Deputado estadual e do partido do prefeito Audifax Barcelos, espera contar com o apoio dele e já se colocou como pré-candidato à Prefeitura da Serra. Xambinho também está com um pé no Republicanos. O parlamentar pode mudar de sigla sem risco de perder o mandato porque a Rede não alcançou a cláusula de desempenho. O presidente do Republicanos da Serra é Pedro Henrique Barbosa, chefe de gabinete de Xambinho.

Deputado federal, não abre o jogo sobre qual prefeitura vai disputar em 2020: Vitória ou Serra. Em 2016, chegou ao segundo turno na disputa pelo Executivo na Capital. O movimento final do parlamentar é aguardado para a definição de rumos, inclusive de possíveis adversários, nas duas cidades.

Candidato a deputado federal pelo PTB em 2018, o médico agora preside o PROS da Serra e é pré-candidato à prefeitura. Diz que tem conversado com o Republicanos e com o PL na cidade. E também gostaria do apoio do prefeito Audifax Barcelos.

Delegado da Polícia Federal e filiado ao PSL desde o ano passado, diz que até gostaria do apoio de Audifax ou de Vidigal, "apesar de serem de partidos de esquerda", desde que uma eventual aliança "não envolva uma troca". Ele aposta que a cidade pode querer um nome novo depois de anos de polarização e se coloca como pré-candidato. Embora na sigla de Bolsonaro, pretende pautar a campanha em temas locais. O PSL ainda não avançou nas conversas com os demais partidos.

Pré-candidato à Prefeitura da Serra, preside o PSD na cidade. Jogador de futebol de areia, já foi candidato a vereador em 2016 pelo PSDB e não foi eleito. Diz ter possíveis aliados em outros partidos. Também aposta no sucesso em uma disputa livre da polarização Vidigal x Audifax.

O PV lança o nome da delegada como pré-candidata à Prefeitura da Serra. Ela já foi delegada-chefe da Polícia Civil no Estado e ocupou subsecretarias no governo estadual. A pré-candidatura foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Fabrício Machado. Ele não descarta, no entanto, uma composição mais à frente. O diálogo está, ainda de acordo com ele, mais avançado com o PSB de Bruno Lamas. Gracimeri disse estar à disposição do PV. Ela integra uma turma do RenovaBR.

Pré-candidata à prefeitura, diz que o foco atual é a construção da chapa de vereadores. É esposa do ex-vereador e ex-deputado Jamir Malini (PP). Já foi candidata a vereadora. As conversas com outros partidos ainda ocorrem de maneira preliminar.