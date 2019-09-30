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Vereador de novo

Por decisão da Justiça, Wanildo Sarnaglia volta à Câmara da Serra

Ex-deputado estadual é suplente da coligação do vereador Nacib Haddad (PDT), que está afastado do cargo
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

30 set 2019 às 19:24

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 19:24

Wanildo Sarnaglia, vereador da Serra Crédito: Divulgação/Câmara da Serra
O ex-deputado estadual Wanildo Sarnaglia (Avante), que chegou a assumir o mandato como suplente na Câmara da Serra por pouco menos de um mês, vai voltar à Casa. 
Decisão do desembargador substituto Délio Rocha Sobrinho, datada do último dia 27, revoga liminar (decisão provisória) anterior que suspendia os efeitos da convocação de Wanildo. 
Foi por isso que ele deixou o Legislativo, ainda em junho. Na época, o calendário marcava menos de 120 dias desde o afastamento do titular da vaga, vereador Nacib Haddad (PDT), que recorreu. Hoje, esse prazo já está superado, daí a mudança de cenário.
Mas não foi só isso que mudou. Quando ingressou na Casa como suplente da coligação de Nacib, Sarnaglia encontrou um clima acirrado de embate entre a maioria dos vereadores e o prefeito Audifax Barcelos (Rede). Agora, uma trégua foi estabelecida.
Sarnaglia diz que pretende integrar, como da outra vez, a base de apoio ao prefeito. "Claro, vou ser base do prefeito, desde que os projetos sejam do interesse do município da Serra, se for contra a população, não", afirmou a A Gazeta.
Advogado e filho do ex e futuro vereador, Felipe Sarnaglia diz que, para a posse, o juízo de primeiro grau, onde a história começou, tem que ser notificado, assim como a própria Câmara. Isso pode ocorrer ainda esta semana.
A Câmara da Serra informou, por meio da assessoria de imprensa, que ainda não foi notificada.

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