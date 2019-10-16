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Pré-candidato do PSB em Cariacica ganha cargo na Sedu

Ex-vereador Saulo Andreon é diretor da Escola Viva de São Pedro desde o governo Hartung. Agora, vai atuar dentro da Secretaria estadual de Educação do governo Casagrande

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 12:25

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

16 out 2019 às 12:25
Saulo Andreon foi secretário de Educação do prefeito Juninho Crédito: Divulgação|Prefeitura de Cariacica
O ex-vereador de Cariacica Saulo Andreon, pré-candidato do PSB do governador Renato Casagrande à Prefeitura de Cariacica, virou assessor especial da Secretaria estadual de Educação (Sedu). A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16).
O político disse ter sido convidado para o cargo comissionado pelo chefe da pasta, o secretário Vitor de Angelo. Andreon já é funcionário do governo. Servidor efetivo do Estado, ele é, desde 2015, diretor da Escola Viva de São Pedro.
A nomeação já era esperada, como registrou o colunista Vitor Vogas. Em nota, a Sedu informou que Saulo Andreon é funcionário efetivo há 11 anos e que foi escolhido por conta de sua capacidade técnica.
Saulo Andreon pode ser o candidato do PSB à Prefeitura de Cariacica, caso o partido não lance a vice-governadora, Jaqueline Moraes, na disputa. Ele foi vereador por dois mandatos, encerrados em 2008. As duas vitórias foram pelo PT. 

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Desde então, ele está sem mandato. Em 2013, tornou-se secretário de Educação da administração do prefeito Juninho (Cidadania). Em 2015, no governo Paulo Hartung (sem partido), tornou-se diretor da Escola Viva. Ele não acumulará as funções. 

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