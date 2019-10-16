Pré-candidato do PSB em Cariacica ganha cargo na Sedu

Saulo Andreon foi secretário de Educação do prefeito Juninho Crédito: Divulgação|Prefeitura de Cariacica

O político disse ter sido convidado para o cargo comissionado pelo chefe da pasta, o secretário Vitor de Angelo. Andreon já é funcionário do governo. Servidor efetivo do Estado, ele é, desde 2015, diretor da Escola Viva de São Pedro.

A nomeação já era esperada, como registrou o colunista Vitor Vogas . Em nota, a Sedu informou que Saulo Andreon é funcionário efetivo há 11 anos e que foi escolhido por conta de sua capacidade técnica.

Saulo Andreon pode ser o candidato do PSB à Prefeitura de Cariacica, caso o partido não lance a vice-governadora, Jaqueline Moraes, na disputa. Ele foi vereador por dois mandatos, encerrados em 2008. As duas vitórias foram pelo PT.