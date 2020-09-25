Fora da disputa, Juninho não define apoio em Cariacica e evita os holofotes

Prefeito de Cariacica, Juninho já está no segundo mandato consecutivo, logo, não pode tentar a reeleição Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dos quatro prefeitos das maiores cidades da Grande Vitória , somente Juninho (Cidadania), de Cariacica, não se manifestou sobre as eleições de novembro. Longe dos holofotes desde o início da pré-campana, o prefeito, que está no segundo mandato consecutivo e, logo, não pode tentar reeleição, não declarou apoio a nenhum candidato e se manteve nos bastidores das articulações políticas. Para a surpresa de aliados, o partido de Juninho decidiu integrar o bloco que apoia o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) na disputa pelo Executivo estadual, mas o prefeito garante que isso não significa que o demista tem seu apoio pessoal.

Na cidade, no entanto, o apoio do prefeito e, consequentemente, do Cidadania, era esperado por legendas que compõem a base de Juninho, como PSL e MDB. As negociações entre a sigla e o DEM, garante o prefeito, vieram do diretório estadual da sigla, tendo apenas seu "respeito."

O prefeito esteve presente apenas na convenção partidária do Cidadania, onde fez um pronunciamento para motivar os candidatos a vereador do partido. Durante o encontro, a aliança com Euclério foi apenas anunciada, a decisão já havia sido tomada em reuniões anteriores, entre o diretório estadual da sigla e os representantes municipais da legenda na Grande Vitória. Em um comunicado de deliberação, datado do dia 12 de setembro, três dias antes da convenção da sigla em Cariacica, Gandini assina o posicionamento do partido.

"Eu tenho por orientação partidária, sempre que estamos com candidaturas competitivas, respeitar quem tem melhores condições. Ainda mais se tratando de região metropolitana, como é o caso de Vitória. Nesse caso específico, fui consultado sobre fortalecer a candidatura de Gandini, se eu teria algum empecilho do Cidadania ficar com Euclério. Como não temos candidatura esse ano eu respeitei. Não seria eu apoiando e sim o partido. Foi uma decisão que houve respeito de ambas as partes", declara Juninho.

O movimento, no entanto, não teve reciprocidade. Em Vitória, o presidente municipal do DEM e vereador de Vitória, Cleber Felix, desistiu da pré-candidatura à prefeitura e fechou parceria com Lorenzo Pazolini (Republicanos) , um dos principais adversários de Gandini na disputa.

Na Câmara de Vitória, que é marcada por um racha entre vereadores alinhados ao prefeito e a oposição , o principal desafeto de Clebinho é Vinicius Simões, do Cidadania. "Esse casamento não ia sair nunca, o DEM estava namorando Pazolini desde o início", disse à reportagem uma fonte do DEM em Cariacica.

Questionado sobre essa falta de retorno, Juninho disse que não está a par dos detalhes da política das outras cidades, mas que atendeu a um pedido expresso de Gandini. "Ele me ligou e deixou claro que era importante esse apoio ao Euclério. Eu respeitei assim como espero que exista o respeito por parte do diretório estadual quando o partido tiver uma candidatura competitiva em Cariacica", afirma.

ALIADOS SE SENTEM TRAÍDOS

O discurso não convenceu a todos os aliados. Joel da Costa (PSL), candidato que contava com o apoio do prefeito e do Cidadania, admite que se sentiu "traído" com a movimentação. "A Executiva estadual não interfere na municipal em Cariacica. O Juninho sempre teve um acesso direto à Executiva. O argumento foi esse [apoio ao Gandini], mas eu fui em Vitória sondar e vi que não tem nada disso. Não posso precisar, mas o que eu imagino é simples: todo mundo sabe que o Euclério é o candidato do governador, então para mim ficou claro que foi uma ordem vinda de cima pra baixo, do governo", pontua.

Para o candidato do PSL, as motivações para Juninho atender a um pedido do governo do Estado, com quem nunca teve afinidade, podem ter como pano de fundo um interesse eleitoral visando 2022. "Ele tem o projeto de ser candidato em 2022, cada um tem seu projeto político, até lá o governador ainda vai estar no cargo, ir contra ele poderia não ser uma boa estratégia", opina. Juninho nega que seu posicionamento tenha relação com o pleito de 2022.

Já o MDB, que tem como candidato o pastor Ivan Bastos, também estava na lista dos que brigariam pelo apoio de Juninho. Para eles, a decisão de apoiar Euclério foi uma surpresa. Diferente de Joel, o MDB não chegou a conversar com o prefeito sobre o apoio, por isso prefere acreditar que ele não teve envolvimento. "O partido ter apoiado dá o entendimento de que ele também apoia, mas não posso dizer que a pessoa dele teve essa influência. Possivelmente deu autonomia para o presidente do partido decidir. São situações que podem ter acontecido, não estou afirmando", afirma Benízio Lázaro, presidente municipal da sigla.

O DISCURSO DA AMEAÇA

Estar fora dos holofotes, no entanto, não significa que Juninho se absteve de negociações. Até o momento o prefeito insiste no discurso de que só vai declarar apoio a algum candidato se houver uma "grande ameaça", mas, em entrevista, admitiu que se seu companheiro de gestão, o vice-prefeito Nilton Basílio (PDT), tivesse a candidatura confirmada, tanto ele quanto o partido o apoiariam. "Desde que eu não corresse risco de perder meu foco administrativo, quase 100% de certeza que apoiaria Niltinho. O Cidadania, se dependesse do meu aval, ficaria com ele e eu me dedicaria mais à candidatura dele", disse.

Sem o vice na disputa e sem apoiar a escolha do partido, no entanto, Juninho permanece na indefinição e sem dar muitas respostas sobre apoio. Confirmou, no entanto, que já vislumbra as ameaças das quais vem falando. "Já vejo algumas ameaças, estou esperando o dia 26 para ver se são candidaturas que vão se confirmar", pontua.

Desta vez, embora não tenha especificado nomes, o prefeito descreveu melhor o que poderia configurar uma ameaça. "Quem quer estar na cidade atacando os outros, com sectarismo ou que já teve oportunidade de estar com projeto municipal na prefeitura ou na Câmara e agora está querendo vender uma imagem que vai ser a solução dos problemas. Ou quem está querendo partir para a federalização da campanha, se apela para o federal é porque não tem projeto para a cidade", assinala.