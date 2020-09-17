Ao lado de Audifax, Fábio Duarte é confirmado candidato a prefeito da Serra

Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Divulgação / Rede

O vereador Fábio Duarte foi confirmado pela Rede nesta quarta-feira (16) como o candidato que vai disputar o cargo de prefeito da Serra nas eleições de novembro pelo partido. A convenção do partido aconteceu no início da noite em um sítio no bairro Divinópolis. No evento, não foi anunciado o nome do vice que irá compor a chapa.



Fábio é o candidato apoiado pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos, também da Rede. Ele termina neste ano o segundo mandato consecutivo e, portanto, não pode se reeleger.

O atual prefeito permaneceu ao lado do candidato durante todo o evento. O vereador falou da "responsabilidade" de substituir Audifax na prefeitura.

"A possibilidade de substituir o prefeito Audifax me enche de alegria e também aumenta a minha responsabilidade. A Serra tem hoje indicadores sociais e econômicos nunca antes alcançados. É a cidade nota A em gestão financeira, é a que mais investe em Saúde, a que tem a maior rede de ensino, além de ser eleita a mais transparente do Brasil. Eu me comprometo desde já com a nossa população a manter e ampliar as nossas conquistas", disse.



Entre as propostas do candidato para a cidade estão a ampliação e modernização da Guarda Municipal e a implantação do cerco inteligente de segurança. O vereador também garantiu que sua gestão, caso seja eleito, sera focada na tecnologia.

"Vamos instalar wi-fi gratuito na cidade para que, através dele, possamos dar acesso à população ao aplicativo Serra Online. Isso vai permitir interagir com moradores da cidade, eles vão nos informar de uma lâmpada queimada, denunciar asfalto quebrado e denunciar descarte irregular de entulho na cidade", detalhou.



Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Divulgação / Rede

Duarte, que não é tão conhecido da população serrana , disputará nas urnas contra nomes tradicionais da política da cidade, como o deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Mesmo assim, ele garantiu que até o dia do pleito conseguirá passar sua mensagem aos moradores da Serra.

"Fábio Duarte será conhecido em toda a cidade até o dia 14 de novembro e o cidadão saberá o que ele pretende para a cidade", declarou o candidato.



A candidatura do vereador pela Rede conta com o apoio de Podemos, PMN e Patriota. No evento, também foram lançados os 35 candidatos a vareador da legenda que disputarão lugar na Câmara da Serra.



Esta quarta-feira (16) foi o último dia para que os partidos fizessem as convenções, os eventos oficiais onde são anunciados os candidatos a prefeito e vereador que disputarão o pleito seguinte.