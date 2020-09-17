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Eleições 2020

Ao lado de Audifax, Fábio Duarte é confirmado candidato a prefeito da Serra

Rede realizou convenção nesta quarta-feira (16), mas não anunciou o nome do vice que vai compor a chapa

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 07:44
Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra Audifax Barcelos
Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Divulgação / Rede
O vereador Fábio Duarte foi confirmado pela Rede nesta quarta-feira (16) como o candidato que vai disputar o cargo de prefeito da Serra nas eleições de novembro pelo partido. A convenção do partido aconteceu no início da noite em um sítio no bairro Divinópolis. No evento, não foi anunciado o nome do vice que irá compor a chapa.
Fábio é o candidato apoiado pelo atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos, também da Rede. Ele termina neste ano o segundo mandato consecutivo e, portanto, não pode se reeleger.
O atual prefeito permaneceu ao lado do candidato durante todo o evento.  O vereador falou da "responsabilidade" de substituir Audifax na prefeitura.
"A possibilidade de substituir o prefeito Audifax me enche de alegria e também aumenta a minha responsabilidade. A Serra tem hoje indicadores sociais e econômicos nunca antes alcançados. É a cidade nota A em gestão financeira, é a que mais investe em Saúde, a que tem a maior rede de ensino, além de ser eleita a mais transparente do Brasil. Eu me comprometo desde já com a nossa população a manter e ampliar as nossas conquistas", disse.

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Entre as propostas do candidato para a cidade estão a ampliação e modernização da Guarda Municipal e a implantação do cerco inteligente de segurança. O vereador também garantiu que sua gestão, caso seja eleito, sera focada na tecnologia.
"Vamos instalar wi-fi gratuito na cidade para que, através dele, possamos dar acesso à população ao aplicativo Serra Online. Isso vai permitir interagir com moradores da cidade, eles vão nos informar de uma lâmpada queimada, denunciar asfalto quebrado e denunciar descarte irregular de entulho na cidade", detalhou.
Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra Audifax Barcelos
Vereador Fábio Duarte é o candidato apoiado pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos Crédito: Divulgação / Rede
Duarte, que não é tão conhecido da população serrana, disputará nas urnas contra nomes tradicionais da política da cidade, como o deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Mesmo assim, ele garantiu que até o dia do pleito conseguirá passar sua mensagem aos moradores da Serra.
"Fábio Duarte será conhecido em toda a cidade até o dia 14 de novembro e o cidadão saberá o que ele pretende para a cidade", declarou o candidato.
A candidatura do vereador pela Rede conta com o apoio de Podemos, PMN e Patriota. No evento, também foram lançados os 35 candidatos a vareador da legenda que disputarão lugar na Câmara da Serra.

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Esta quarta-feira (16) foi o último dia para que os partidos fizessem as convenções, os eventos oficiais onde são anunciados os candidatos a prefeito e vereador que disputarão o pleito seguinte. 
Como ficou determinado na ata que a decisão a respeito do vice será da executiva municipal do partido, o nome poderá ser anunciado até o próximo dia 26, quando termina o prazo para registro das candidaturas.

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