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Eleições 2020

PP lança Luciana Malini na Serra e quer vice do mesmo partido

Ex-secretária de Políticas para as Mulheres na gestão de Audifax Barcelos foi confirmada candidata em convenção realizada na manhã deste domingo (6)

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 13:14
Luciana Malini (PP) foi oficializada candidata à prefeita da Serra na manhã deste domingo (6)
Luciana Malini (PP) foi oficializada candidata à prefeita da Serra na manhã deste domingo (6) Crédito: Samuel Vieira
Ex-secretária de Políticas para as Mulheres na gestão de Audifax Barcelos, Luciana Malini (PP) foi confirmada candidata à prefeita da Serra, em convenção realizada na manhã deste domingo (6).
O encontro, também transmitido pela internet, reuniu cerca de 150 correligionários, entre apoiadores e futuros candidatos a vereador. Entre as autoridades presentes virtualmente estava Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. 

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Formada em Odontologia, Luciana, de 43 anos, é esposa do ex-deputado estadual e presidente do diretório municipal do PP da Serra, Jamir Malini.  
Além de Luciana, a convenção efetivou 35 candidatos a vereador, sendo 14 mulheres. Eles nunca ocuparam cargos eletivos. "Esses nomes casam perfeitamente com a minha ideia de renovação total na política da Serra. Está na hora de darmos um basta nas disputas eleitorais, sempre polarizadas entre Audifax e Sérgio Vidigal (PDT). O município precisa de caras novas e novas ideias", disse Luciana, em entrevista para A Gazeta.
Ela afirmou ainda que o vice da chapa será indicado no decorrer desta semana. "Será do PP, queremos uma candidatura totalmente voltada para o partido", sintetizou.

PROPOSTAS

Se eleita, Luciana Malini quer fazer um governo voltado para questões da mulher e da família. "Queremos investir na educação, fazendo uma parceria firme com a saúde, a segurança pública e a cultura. Fiz um trabalho voltado totalmente para o social, quando estava à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e quero continuar seguindo esse caminho", afirmou. 
A Serra é o único município da Grande Vitória que não tem uma Secretaria de Cultura própria. Se eleita, Luciana diz que fará de todo o possível para resolver a questão. "Sou 'filha' da Serra-Sede e cresci ouvindo e conhecendo a história do nosso congo. É preciso investir na cultura, levando a arte para as escolas. Só assim podemos construir uma identidade serrana em nossos alunos", complementou.  

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