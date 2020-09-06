PP lança Luciana Malini na Serra e quer vice do mesmo partido

Luciana Malini (PP) foi oficializada candidata à prefeita da Serra na manhã deste domingo (6) Crédito: Samuel Vieira

Ex-secretária de Políticas para as Mulheres na gestão de Audifax Barcelos, Luciana Malini (PP) foi confirmada candidata à prefeita da Serra , em convenção realizada na manhã deste domingo (6).

O encontro, também transmitido pela internet, reuniu cerca de 150 correligionários, entre apoiadores e futuros candidatos a vereador. Entre as autoridades presentes virtualmente estava Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Formada em Odontologia, Luciana, de 43 anos, é esposa do ex-deputado estadual e presidente do diretório municipal do PP da Serra, Jamir Malini.

Além de Luciana, a convenção efetivou 35 candidatos a vereador, sendo 14 mulheres. Eles nunca ocuparam cargos eletivos. "Esses nomes casam perfeitamente com a minha ideia de renovação total na política da Serra. Está na hora de darmos um basta nas disputas eleitorais, sempre polarizadas entre Audifax e Sérgio Vidigal (PDT). O município precisa de caras novas e novas ideias", disse Luciana, em entrevista para A Gazeta.

Ela afirmou ainda que o vice da chapa será indicado no decorrer desta semana. "Será do PP, queremos uma candidatura totalmente voltada para o partido", sintetizou.

PROPOSTAS

Se eleita, Luciana Malini quer fazer um governo voltado para questões da mulher e da família. "Queremos investir na educação, fazendo uma parceria firme com a saúde, a segurança pública e a cultura. Fiz um trabalho voltado totalmente para o social, quando estava à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e quero continuar seguindo esse caminho", afirmou.