Bruno Lamas reserva lugar de vice em sua chapa para aliado de Audifax

Bruno Lamas busca o apoio de Audifax até o último momento Crédito: Amarildo

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) será candidato a prefeito da Serra com ou sem o apoio de Audifax Barcelos (Rede). Mas prefere ser candidato com o apoio do prefeito. E ainda não desistiu de convencer Audifax a apoiá-lo já no 1º turno. Para isso, o deputado lançou uma nova cartada: diz que está reservando o lugar de vice na chapa dele para a Rede, o partido de Audifax, para que o prefeito indique quem quiser.

Indo além, Bruno conta que, em recente conversa com Audifax, chegou a oferecer o posto de vice em sua chapa para um quadro extremamente vinculado ao prefeito: o ex-coordenador de Governo da Serra Jolhiomar Massariol. Segundo Bruno, ele mesmo convidou Jolhiomar para ocupar a posição e, se Audifax topar, a vaga é toda dele. “A vaga de vice na minha chapa está reservada para a Rede. Só depende de Audifax”, reforça o deputado, para quem Jolhiomar, de fato, seria o vice dos sonhos.

“É uma pessoa de confiança do Audifax. É meu amigo. É serrano da gema. É da paz, do bem, é honesto. E nos une. Me une ao Audifax. Une a Rede ao PSB. Jolhiomar é um nome inquestionável. Agora, a Rede tem dia e hora para tomar essa decisão. Tenho conversado com frequência com Audifax e vou respeitar a decisão dele.”

Muito identificado com Audifax e filiado à Rede pelo prefeito, Jolhiomar é um técnico com muitos anos de atuação na própria Prefeitura da Serra. Reconhecidamente, é o braço direito do prefeito no campo administrativo. Colaborador de longa data de Audifax, exerceu, na atual gestão, o cargo de coordenador de Governo (com status de secretário municipal).

Desincompatibilizou-se do cargo no dia 29 de maio, respeitando o calendário eleitoral, justamente a fim de se manter apto a disputar algum mandato eletivo no pleito de novembro. Foi “rebaixado”, então, para o cargo comissionado de coordenador de atendimento da regional fiscal Serra Sede, ligado à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Nova mudança publicada no Diário Oficial da Serra nesta segunda-feira (17) chamou muito a atenção. De acordo com decreto assinado por Audifax na última sexta-feira (14), Jolhiomar foi exonerado, “a pedido”, do cargo que ocupava na Sefaz. E, desta vez, não foi nomeado para nenhum outro. Com isso, tecnicamente, ele fica habilitado a disputar a eleição majoritária. Segundo a legislação eleitoral, ocupantes de cargos comissionados em geral devem se afastar três meses antes do pleito (no caso, até 15 de agosto), em definitivo, para poderem concorrer a prefeito ou a vice-prefeito.

A exoneração pode ser lida como um movimento estratégico de Audifax para manter seu trunfo disponível, bem guardado em sua manga. Fora da prefeitura, o “garoto de ouro” do prefeito pode, sim, ser acomodado como vice na chapa a ser liderada por Bruno Lamas ou até mesmo, quem sabe, em uma chapa puro-sangue da Rede.

Estranhamente, falando à coluna na tarde desta segunda, o próprio Jolhiomar disse que não será candidato, que não se desincompatibilizou, que o ato de exoneração foi publicado por “erro interno” e que será corrigido na edição desta terça-feira.

Voltando a Bruno Lamas, o deputado do PSB sugeriu o nome de Jolhiomar. Para ele, seria perfeito não só por simbolizar o apoio de Audifax a ele, como para levar para sua candidatura a marca da administração do redista e, para sua chapa, um componente mais técnico. Seria a solução ideal para o deputado. Mas, como Bruno mesmo disse, a escolha do nome fica a critério de Audifax. “A vice na minha chapa está reservada para a Rede. Só não será preenchida pela Rede se a Rede não quiser.”

A REDE NÃO ABRE MÃO

E aí é que está a segunda grande dificuldade para o pré-candidato do PSB. A Rede não quer compor. O partido do prefeito tem candidato próprio a prefeito: o vereador Fábio Duarte, líder de Audifax na Câmara da Serra. Os dirigentes da Rede estão irredutíveis. Segundo o porta-voz estadual do partido, André Toscano, a sigla não abre mão da candidatura, e Duarte está em plena pré-campanha.

O próprio Bruno conta o que Audifax tem lhe respondido: “Ele tem colocado que a Rede insiste em uma candidatura própria, que a cobrança por isso vem de cima, da direção nacional da Rede e do próprio grupo dele aqui. A Rede tem candidaturas postas em pelo menos oito municípios estratégicos”.

No 1º turno, essa composição tão sonhada por Bruno Lamas está muito difícil, apesar de todos os seus apelos e de todas as suas tentativas de atrair o apoio de Audifax já na etapa inicial do processo. Mas isso não parece esmorecer Bruno, confiante de que, mais cedo ou mais tarde, essa aliança vai sair, ainda que seja no 2º turno (se ele realmente chegar lá).

“É uma aliança que tem dia e hora para acontecer. Nós caminhamos juntos. A relação é de muita proximidade. Eu torço para que seja no 1º turno, logo, para ganharmos a eleição juntos. Mas, se não ocorrer no 1º turno, vai ocorrer no 2º. Para mim, a prioridade é a conversa e a aliança com a Rede. É algo natural que aconteça.”

NEM PRECISA FAZER CAMPANHA

De fato, Jolhiomar Massariol sempre apresentou resistência muito grande em ser candidato a prefeito. Mas, como candidato a vice-prefeito, a coisa poderia mudar de figura. Afinal, como todo mundo sabe, vice da chapa é aquele cara que pode ser eleito por tabela sem nem precisar fazer campanha e pedir votos para si. Isso dá alguma esperança a Bruno Lamas:

“Ele [Jolhiomar] não quer ser cabeça de chapa. Mas percebo sensibilidade e possibilidade de ele vir. E ele diz que quem define o rumo da Rede é o Audifax.”

COLIGAÇÃO DE BRUNO

Além do PSB, a candidatura de Bruno já tem a adesão de três partidos: PV, Avante e DEM (presidido na Serra por um irmão dele). E há conversas avançadas com o Cidadania.

PARTIDOS COM FÁBIO DUARTE

Já a coligação de Fábio Duarte, além da Rede, deve contar com pelo menos outros três partidos: Podemos, PMN e Patriota.

O PRÉ-CANDIDATO DO MDB

Ainda na Serra, o delegado Márcio Alves da Silva, da Polícia Federal, também está se apresentando como pré-candidato a prefeito. Ele é filiado ao MDB, partido comandado na cidade pelo vereador Luiz Carlos Moreira, ex-líder de Audifax na Câmara. Declara-se de direita e é um estusiasmado apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

PARA DERROTAR VIDIGAL: FICHAS DIVIDIDAS

Conforme já analisamos aqui, apesar de a Rede ter candidato próprio, Audifax deve apostar discretamente em outros candidatos para levar a eleição na Serra ao 2º turno e derrotar o deputado federal Sergio Vidigal (PDT).

Além de Bruno Lamas, estão no páreo outros pré-candidatos com excelente relação com Audifax, como o deputado estadual Alexandre Xambinho (PL) – filiado à Rede até março – e Luciana Malini (PP), que estava na equipe do prefeito até a última sexta-feira (14). Ela foi exonerada, a pedido, do cargo comissionado de assessora técnica da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

PARTIDOS QUEREM CAMPANHA NA TV

Representantes dos diretórios de 14 partidos na Serra apresentaram ofício ao TRE pedindo que o tribunal disponibilize uma emissora para exibição da propaganda eleitoral gratuita de candidatos da Serra este ano, em caráter excepcional, até para compensar um pouco as limitações que a pandemia impõe à campanha nas ruas (o popular “corpo a corpo”). A Serra não tem horário eleitoral gratuito, por não haver nenhuma emissora sediada no município.

PARA CONSTAR: AMARO TAMBÉM BENEFICIOU VIDIGAL