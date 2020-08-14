O que muda na eleição da Serra com a desistência de Amaro?

Amaro Neto candidato? Nã-nã-ni-nã-não... Crédito: Divulgação

1) TODOS PASSAM A QUERER O APOIO DE AMARO

A primeira consequência é, talvez, a mais evidente de todas. A partir do momento que Amaro declara não ser candidato, ele passa instantaneamente à condição de cabo eleitoral mais cobiçado por todos os pré-candidatos a prefeito do município. Vale lembrar: Amaro não será candidato, mas agora é eleitor da Serra.

Em breve conversa com a coluna já na manhã desta sexta-feira (14), no frescor do anúncio de Amaro, dois pré-candidatos afirmaram que já pretendem abrir diálogo com Amaro e com o Republicanos visando obter o apoio dele: os deputados Bruno Lamas (PSB) e Alexandre Xambinho (PL).

O segundo, inclusive, esteve a ponto de trocar a Rede pelo próprio Republicanos para concorrer à Prefeitura da Serra. O arranjo inicial era esse, se Amaro tivesse permanecido em Vitória. Como Amaro transferiu o domicílio eleitoral para a Serra , Xambinho "sobrou" àquela altura e, para garantir a possibilidade de ser candidato, migrou para o Partido Liberal. Mas conserva excelente relação com Amaro e com o grupo político dele.

Neste tópico, vale um asterisco sobre o também deputado estadual Vandinho Leite . Presidente estadual do PSDB e pré-candidato a prefeito da Serra pela sigla, Vandinho estava fechadíssimo com o Republicanos e, até abril, esperava contar com o apoio de Amaro. Com a mudança deste para a Serra, pegando de surpresa até aliados, Vandinho foi quem teve a reação mais sanguínea.

Sentindo-se apunhalado, o tucano chegou a chamar Amaro de "palhaço" na imprensa e nas redes sociais . Como registramos aqui então, ele pode ter se precipitado e queimado de cara uma ponte importante com Amaro, que não dera nenhuma certeza de que seria mesmo candidato. E agora, como fica a relação? Será que a briga tem volta? Não conseguimos contato com nenhum dos dois.

2) VIDIGAL MAIS CANDIDATO DO QUE NUNCA

O deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) é mais candidato a prefeito que nunca. A saída de Amaro abre ainda mais o jogo para ele e, simplesmente, não há nada mais na sua frente que possa demovê-lo de lançar nova candidatura.

Sem Amaro na disputa, Vidigal em tese volta a "reinar" como favorito nessa faixa do eleitorado.

3) AUDIFAX TERÁ QUE REPENSAR OS PLANOS PARA DERROTAR VIDIGAL

Esse movimento, como se vê agora, não foi à frente. Audifax não poderá mais contar com o peso de Amaro na disputa para alcançar aquele que, ninguém duvida, segue sendo o seu objetivo maior nesta eleição na Serra: impedir que Sérgio Vidigal retorne à prefeitura.

Dentro dessa perspectiva, convém ao prefeito o lançamento de muitas candidaturas na Serra, para dividir a votação e "forçar" um 2º turno. Quanto mais candidatos melhor – ainda mais agora, sem a presença de um puxador de votos, como Amaro poderia ser.

O prefeito pode seguir, então, a clássica estratégia de distribuir seus ovos em várias cestas. A Rede, seu partido, deve mesmo lançar à sucessão o vereador Fábio Duarte e investir na campanha dele. Mas, sendo o candidato da Rede, Duarte pode não ser necessariamente "o candidato de Audifax", com o prefeito não se envolvendo demais na campanha.

Enquanto isso, discretamente, Audifax poderá também apostar em outros candidatos e ajudá-los a crescer no processo. Bruno Lamas (PSB), por exemplo, está aí quase implorando pelo apoio dele, e os dois já trocaram afagos públicos nesta quinta-feira (13)