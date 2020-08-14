O que muda na eleição da Serra com a desistência de Amaro?

A primeira consequência é, talvez, a mais evidente de todas. A partir do momento que Amaro declara não ser candidato, ele passa instantaneamente à condição de cabo eleitoral mais cobiçado por todos os pré-candidatos a prefeito do município. Vale lembrar: Amaro não será candidato, mas agora é eleitor da Serra.
Em breve conversa com a coluna já na manhã desta sexta-feira (14), no frescor do anúncio de Amaro, dois pré-candidatos afirmaram que já pretendem abrir diálogo com Amaro e com o Republicanos visando obter o apoio dele: os deputados Bruno Lamas
(PSB) e Alexandre Xambinho
(PL).
O segundo, inclusive, esteve a ponto de trocar a Rede pelo próprio Republicanos para concorrer à Prefeitura da Serra. O arranjo inicial era esse, se Amaro tivesse permanecido em Vitória. Como Amaro transferiu o domicílio eleitoral para a Serra
, Xambinho "sobrou" àquela altura e, para garantir a possibilidade de ser candidato, migrou para o Partido Liberal. Mas conserva excelente relação com Amaro e com o grupo político dele.
Neste tópico, vale um asterisco sobre o também deputado estadual Vandinho Leite
. Presidente estadual do PSDB e pré-candidato a prefeito da Serra pela sigla, Vandinho estava fechadíssimo com o Republicanos e, até abril, esperava contar com o apoio de Amaro. Com a mudança deste para a Serra, pegando de surpresa até aliados, Vandinho foi quem teve a reação mais sanguínea.
O deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) é mais candidato a prefeito que nunca. A saída de Amaro abre ainda mais o jogo para ele e, simplesmente, não há nada mais na sua frente que possa demovê-lo de lançar nova candidatura.
Sem Amaro na disputa, Vidigal em tese volta a "reinar" como favorito nessa faixa do eleitorado.
Esse movimento, como se vê agora, não foi à frente. Audifax não poderá mais contar com o peso de Amaro na disputa para alcançar aquele que, ninguém duvida, segue sendo o seu objetivo maior nesta eleição na Serra: impedir que Sérgio Vidigal retorne à prefeitura.
Dentro dessa perspectiva, convém ao prefeito o lançamento de muitas candidaturas na Serra, para dividir a votação e "forçar" um 2º turno. Quanto mais candidatos melhor – ainda mais agora, sem a presença de um puxador de votos, como Amaro poderia ser.
O prefeito pode seguir, então, a clássica estratégia de distribuir seus ovos em várias cestas. A Rede, seu partido, deve mesmo lançar à sucessão o vereador Fábio Duarte e investir na campanha dele. Mas, sendo o candidato da Rede, Duarte pode não ser necessariamente "o candidato de Audifax", com o prefeito não se envolvendo demais na campanha.
Acima de tudo, é importante para Audifax manter excelente relação com todos os pré-candidatos que sejam concorrentes de Vidigal. Quem quer que avance ao 2º turno contra o pedetista será automaticamente o favorito para contar com o apoio do prefeito nessa disputa.