Amaro transfere título de Vitória para a Serra

Deputado Amaro Neto Crédito: Divulgação

É oficial: o deputado federal Amaro Neto transferiu o domicílio eleitoral de Vitória para a Serra. Com isso, se for candidato na eleição municipal de outubro, só poderá concorrer à sucessão do prefeito Audifax Barcelos.

Confira nota da assessoria do deputado enviada à coluna

"O deputado federal Amaro Neto confirma a mudança de seu título eleitoral para o município da Serra. A alteração tem motivação na estratégia partidária, uma vez que, mantendo o domicílio eleitoral em Vitória, poderia haver embaraço para a formação de candidatura do Republicanos e aliados no município, dadas as especulações em torno do nome de Amaro. O mesmo valeria para Vila Velha", informou a assessoria de imprensa do deputado.