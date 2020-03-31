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Bateu o martelo

Amaro transfere título de Vitória para a Serra

Deputado, agora, só poderá ser candidato à sucessão de Audifax Barcelos

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:50

Públicado em 

31 mar 2020 às 15:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Deputado Amaro Neto
Deputado Amaro Neto Crédito: Divulgação
É oficial: o deputado federal Amaro Neto transferiu o domicílio eleitoral de Vitória para a Serra. Com isso, se for candidato na eleição municipal de outubro, só poderá concorrer à sucessão do prefeito Audifax Barcelos.  
Confira nota da assessoria do deputado enviada à coluna
"O deputado federal Amaro Neto confirma a mudança de seu título eleitoral para o município da Serra. A alteração tem motivação na estratégia partidária, uma vez que, mantendo o domicílio eleitoral em Vitória, poderia haver embaraço para a formação de candidatura do Republicanos e aliados no município, dadas as especulações em torno do nome de Amaro. O mesmo valeria para Vila Velha", informou a assessoria de imprensa do deputado.
"A partir de agora serei eleitor da Serra, município com o qual guardo profunda relação, pois já morei no município, tenho imóvel e familiares na cidade. Além disso, sempre acompanhei e procurei apoiar o desenvolvimento da Serra como parlamentar", destacou Amaro por meio da nota enviada à coluna por sua assessoria de imprensa.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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