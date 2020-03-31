Amaro transfere título de Vitória para a Serra

É oficial: o deputado federal Amaro Neto transferiu o domicílio eleitoral de Vitória para a Serra. Com isso, se for candidato na eleição municipal de outubro, só poderá concorrer à sucessão do prefeito Audifax Barcelos.
Confira nota da assessoria do deputado enviada à coluna
"O deputado federal Amaro Neto confirma a mudança de seu título eleitoral para o município da Serra. A alteração tem motivação na estratégia partidária, uma vez que, mantendo o domicílio eleitoral em Vitória, poderia haver embaraço para a formação de candidatura do Republicanos e aliados no município, dadas as especulações em torno do nome de Amaro. O mesmo valeria para Vila Velha", informou a assessoria de imprensa do deputado.
"A partir de agora serei eleitor da Serra, município com o qual guardo profunda relação, pois já morei no município, tenho imóvel e familiares na cidade. Além disso, sempre acompanhei e procurei apoiar o desenvolvimento da Serra como parlamentar", destacou Amaro por meio da nota enviada à coluna por sua assessoria de imprensa.