Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

A corrida pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano tem empate técnico entre quatro nomes. É o que indica pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30), que testou quatro cenários para o primeiro turno com possíveis nomes ao Executivo estadual.
No cenário principal, em que os nomes de cinco possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, o ex-governador Paulo Hartung (PSD), que ainda não revelou se disputará as eleições deste ano, aparece com 19% das intenções de voto.
Logo na sequência, surge o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que também não se manifestou oficialmente sobre que cargo disputará nas eleições, com 18% das intenções de voto.
Candidato à continuidade da gestão de Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) foi mencionado como opção de voto de 15% dos entrevistados no cenário principal, empatando com Magno Malta (PL), que também recebeu 15% das menções.
Dessa forma, Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
O deputado federal Helder Salomão (PT) teve o menor percentual de menções no cenário principal da pesquisa, registrando 7%.
Cenário 2 (sem Paulo Hartung)
No segundo cenário, sem o ex-governador Paulo Hartung na lista apresentada aos entrevistados, Ricardo Ferraço cresce 9 pontos percentuais e lidera as intenções de voto, com 24% das menções. O governador aparece em empate técnico com Pazolini, que soma 20% das intenções de voto, e Magno Malta, com 18%, no limite da margem de erro.
No mesmo cenário, Helder Salomão alcança 8% das menções.
- Ricardo Ferraço (MDB): 24%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 20%
- Magno Malta (PL): 18%
- Helder Salomão (PT): 8%
- Indecisos: 17%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Cenário 3 (sem Paulo Hartung e Pazolini)
No terceiro cenário, sem os nomes de Paulo Hartung e Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço abre vantagem em relação a seus possíveis adversários, liderando com 32% das intenções de voto. Magno Malta chega a 24% das menções, registrando crescimento de 6 pontos percentuais em relação à amostragem anterior.
Na sequência, aparece Helder Salomão, com 10% das menções.
- Ricardo Ferraço (MDB): 32%
- Magno Malta (PL): 24%
- Helder Salomão (PT): 10%
- Indecisos: 16%
- Branco/nulo/não votaria: 18%
Cenário 4 (sem Paulo Hartung e Magno Malta)
No quarto cenário, em que não são apresentados aos entrevistados os nomes de Paulo Hartung e Magno Malta, Ricardo Ferraço mantém 32% das intenções. Pazolini, por sua vez, chega a 24% das intenções. Helder Salomão marca 9%.
- Ricardo Ferraço (MDB): 32%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 24%
- Helder Salomão (PT): 9%
- Indecisos: 18%
- Branco/nulo/não votaria: 17%
No cenário espontâneo, quando o nome dos possíveis candidatos não são apresentados aos entrevistados, a pesquisa registrou empate técnico, considerando a margem de erro, entre Pazolini (5%), Ricardo Ferraço (5%) e Renato Casagrande (2%), que deverá disputar vaga no Senado nas eleições deste ano.
Ainda no recorte espontâneo, Helder Salomão recebeu 1% das menções, enquanto Paulo Hartung foi citado, mas não pontuou. Indecisos representam 86%, enquanto brancos, nulos e abstenções chegam a 1%.
Este é o primeiro levantamento do instituto encomendado por A Gazeta em 2026 com nomes cotados para a disputa pelo Palácio Anchieta. A pesquisa ouviu 804 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de abril.
Alguns dos nomes citados na pesquisa já anunciaram oficialmente pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Outros ainda são apontados nos bastidores como possíveis candidatos, mas não confirmaram a intenção de disputar o cargo.
A oficialização das candidaturas deve ocorrer durante as convenções partidárias, previstas para agosto, seguidas do registro na Justiça Eleitoral.O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.
Metodologia
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.