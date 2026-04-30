Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

A corrida pelo comando do governo do Espírito Santo nas eleições deste ano tem empate técnico entre quatro nomes. É o que indica pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30), que testou quatro cenários para o primeiro turno com possíveis nomes ao Executivo estadual.





No cenário principal, em que os nomes de cinco possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, o ex-governador Paulo Hartung (PSD), que ainda não revelou se disputará as eleições deste ano, aparece com 19% das intenções de voto.





Logo na sequência, surge o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que também não se manifestou oficialmente sobre que cargo disputará nas eleições, com 18% das intenções de voto.





Candidato à continuidade da gestão de Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) foi mencionado como opção de voto de 15% dos entrevistados no cenário principal, empatando com Magno Malta (PL), que também recebeu 15% das menções.





Dessa forma, Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





O deputado federal Helder Salomão (PT) teve o menor percentual de menções no cenário principal da pesquisa, registrando 7%.



