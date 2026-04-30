Arrascaeta tem cirurgia bem-sucedida e põe placa e parafusos na clavícula





Nome até então certo na seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, Arrascaeta tem agora sua participação seriamente ameaçada. Isso porque, geralmente, os casos de cirurgia na clavícula preveem um retorno aos gramados em, no mínimo, seis semanas.





O Flamengo, porém, preferiu não estipular um prazo de volta ao jogador, que passará por um tratamento intenso na tentativa de se recuperar o mais breve possível. Faltam 42 dias para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.





"É uma infelicidade grande. É um tempo de recuperação que pode pôr em risco o Mundial, mas vamos ver. Há sempre recuperações mais rápidas do que outras, mas é uma infelicidade muito grande não só para nós, porque é um jogador muito importante, mas também para ele em ano de Copa do Mundo", afirmou José Boto, diretor de futebol do Flamengo, na zona mista.



