Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vandinho Leite diz que Amaro Neto é “uma piada de mau gosto de 1° de abril”

Pré-candidato a prefeito da Serra, deputado estadual do PSDB criticou mudança do domicílio eleitoral do parlamentar federal para o município

Públicado em 

01 abr 2020 às 13:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 02/12/2019 - Deputado estadual Vandinho Leite
Deputado estadual Vandinho Leite Crédito: Tati Beling
A mudança do domicílio eleitoral do deputado federal Amaro Neto (Republicanos) para a Serra já começou a provocar reações. O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), pré-candidato a prefeito do município, em postagem hoje (1º) nas redes sociais, considerou Amaro “uma piada de mau gosto de primeiro de abril”.
“Fui eleito para proteger a Serra e não vou me omitir. Ele mora com os ricos na Praia da Costa e inventa um personagem fanfarrão descolado para te chamar atenção. É a mesma coisa que colocar o Maradona para ser candidato a presidente do Brasil. Não tem lógica”, comparou Vandinho.
Curiosamente, o deputado estadual iniciou seu texto dizendo que o momento é de pensar na epidemia da Covid-19 e não falar de política, mas parece que ele mesmo não resistiu e criticou violentamente seu eventual adversário na corrida à Prefeitura da Serra.
“Estamos passando por um momento delicado com o coronavírus, não é hora de discutir política. Considero a manobra eleitoral para a candidatura de Amaro Neto a prefeito uma ameaça para nós serranos. É uma ameaça para os 70 mil alunos da rede municipal; para os empreendedores; para as pessoas que precisam de saúde pública; também na luta pela segurança, pela valorização da nossa Guarda Municipal, pela integração com a Polícia Militar”, enumerou.

Veja Também

Amaro troca Vitória pela Serra para ser o candidato de Audifax

Amaro sonda cartório eleitoral sobre mudança do título para a Serra

Bruno Lamas: “Audifax não me apoiar é um tanto quanto egoísta”

Vandinho acusou também o deputado federal de não ter ligação com a Serra: “Considero um desrespeito e uma prova de que essa turma de fora acha que o serrano é menos inteligente do que eles”.
A coluna procurou o parlamentar federal para responder às críticas de Vandinho, mas a assessoria de Amaro disse que ele prefere não se manifestar agora.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Serra Vandinho Leite Amaro Neto Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados