Vandinho Leite diz que Amaro Neto é “uma piada de mau gosto de 1° de abril”

Deputado estadual Vandinho Leite Crédito: Tati Beling

“Fui eleito para proteger a Serra e não vou me omitir. Ele mora com os ricos na Praia da Costa e inventa um personagem fanfarrão descolado para te chamar atenção. É a mesma coisa que colocar o Maradona para ser candidato a presidente do Brasil. Não tem lógica”, comparou Vandinho.

Curiosamente, o deputado estadual iniciou seu texto dizendo que o momento é de pensar na epidemia da Covid-19 e não falar de política, mas parece que ele mesmo não resistiu e criticou violentamente seu eventual adversário na corrida à Prefeitura da Serra.

“Estamos passando por um momento delicado com o coronavírus, não é hora de discutir política. Considero a manobra eleitoral para a candidatura de Amaro Neto a prefeito uma ameaça para nós serranos. É uma ameaça para os 70 mil alunos da rede municipal; para os empreendedores; para as pessoas que precisam de saúde pública; também na luta pela segurança, pela valorização da nossa Guarda Municipal, pela integração com a Polícia Militar”, enumerou.

Vandinho acusou também o deputado federal de não ter ligação com a Serra: “Considero um desrespeito e uma prova de que essa turma de fora acha que o serrano é menos inteligente do que eles”.