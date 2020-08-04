Prefeitos do ES que não podem tentar a reeleição indicam sucessores

Luciano Rezende, Audifax Barcelos e Gilson Daniel: prefeitos da Grande Vitória já indicaram sucessores para disputar a prefeitura Crédito: Arquivo AG

Dos 78 atuais prefeitos dos municípios capixabas, 20 não vão disputar a reeleição este ano. Seja por decisão pessoal ou por já estarem no segundo mandato consecutivo. Mesmo fora da disputa nas urnas, os chefes dos Executivos municipais já se movimentam para tentar emplacar sucessores na administração

Na semana passada, o último a definir seu sucessor foi Gilson Daniel , que escolheu seu ex-secretário de governo Wanderson Bueno (Podemos) como o defensor da administração na disputa eleitoral.

COSTURAS ELEITORAIS MIRAM ATÉ 2022

A menos de um mês das convenções partidárias, que se iniciam em 31 de agosto e vão até 16 de setembro, as próximas semanas prometem ser movimentadas ao afunilar tantos postulantes às prefeituras. Prefeitos que não disputam esta eleição, mas que miram expandir seu projeto político para buscar se viabilizar em 2022  seja para cargos de deputado estadual, deputado federal, senador ou governador  também precisam construir e fortalecer alianças.

"A eleição municipal vai criar tensão para quem não vai disputar também. O governador vai precisar lidar com seus aliados, pois pode haver desgaste ao deixar de apoiar ou apoiar um candidato ou outro. Em Vitória, já houve uma tensão entre Cidadania e PSB, que enquanto aliados, vão ser concorrentes na eleição e isso pode gerar um problema político para Casagrande e Luciano", avalia o cientista político Fernando Pignaton.

Ele aponta que o número alto de candidaturas do PSB, partido do governador – a sigla tem 52 pré-candidatos – , pode virar um problema para os socialistas, ao perder a articulação com outros aliados. "É cedo para afirmar, mas isso pode gerar uma desmobilização das articulações feitas até aqui e virar um problema até dentro da Assembleia Legislativa, por exemplo, caso haja rompimento com partidos aliados", analisa.

Luciano Rezende e Audifax Barcelos, por exemplo, são apontados no mercado político como possíveis candidatos ao governo do Estado em 2022.

Nos bastidores, a Rede de Audifax tem se aproximado do Podemos, de Gilson Daniel, em uma possível aliança. Enquanto a Rede deve apoiar Wanderson, sucessor de Gilson em Viana, o Podemos apoia Fábio Duarte, na Serra. O prefeito de Viana é considerado como um futuro candidato à Câmara dos Deputados ou ao Senado.

"Este é um momento de definição. Costuma-se dizer que agora é como um caminhão de abóboras que sai para viajar. No início, elas estão desarranjadas, mas no percurso acabam se ajeitando. Tem muitos candidatos lançados pelos partidos, que são lançados para negociar. Até as convenções veremos as novas alianças construídas e o impacto que ficou sobre as já existentes", aponta o cientista social João Gualberto Vasconcellos.

GRANDE VITÓRIA