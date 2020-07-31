Veja quais são os pré-candidatos a prefeito nos 78 municípios do ES

Faltando um mês para as convenções partidárias, siglas já confirmam mais de 500 pré-candidaturas majoritárias Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

A Gazeta consultou as executivas estaduais de todos os partidos políticos e perguntou a eles quais são suas apostas. (Veja a relação de nomes abaixo, por cidade). Apesar de as convenções  quando os partidos batem o martelo sobre quais serão os candidatos  ainda não terem começado, há cerca de 500 pré-candidatos a prefeito no Espírito Santo , considerando os 78 municípios. Nem todos vão "vingar" e realmente aparecer nas urnas eletrônicas. É comum que partidos abandonem algumas candidaturas em nome de alianças. Mas para saber quais estão no páreo,consultou as executivas estaduais de todos os partidos políticos e perguntou a eles quais são suas apostas.

Antes da mudança no calendário, as convenções seriam realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Políticos e líderes partidários já haviam dito para A Gazeta , no mês passado, que o distanciamento social limitou ações da pré-campanha e acabou adiando fechamento de alianças, mas não impediu que as siglas se organizassem individualmente para definir seus pré-candidatos.

BAIXAS

Embora o número de nomes possa cair ainda mais até o registro, a quantidade de pré-candidatos em 2020 é expressiva se comparada com anos anteriores. Em 2016, o Estado teve 271 candidatos a prefeito.

Por enquanto, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla do governador Renato Casagrande , é o partido com mais pré-candidaturas a prefeito, com 52 nomes. Ele é seguido pelo Republicanos, com 36, e depois vem o PSDB, com 35.

COMO O LEVANTAMENTO FOI FEITO

A lista foi feita com base na relação de nomes enviada por cada partido (representantes das executivas estaduais) para A Gazeta até a publicação desta reportagem e com as pré-candidaturas que já eram notórias no cenário político.