Veja quais são os pré-candidatos a prefeito nos 78 municípios do ES

Apesar de as convenções quando os partidos batem o martelo sobre quais serão os candidatos ainda não terem começado, há cerca de 500 pré-candidatos a prefeito no Espírito Santo, considerando os 78 municípios. Nem todos vão "vingar" e realmente aparecer nas urnas eletrônicas. É comum que partidos abandonem algumas candidaturas em nome de alianças. Mas para saber quais estão no páreo, A Gazeta consultou as executivas estaduais de todos os partidos políticos e perguntou a eles quais são suas apostas. (Veja a relação de nomes abaixo, por cidade).
O registro das candidaturas, pelo novo calendário eleitoral alterado devido à pandemia do coronavírus, será feito até o dia 26 de setembro e, para serem formalizados, os nomes devem ser confirmados durante as convenções partidárias, entre 31 de agosto e 16 de setembro.
Antes da mudança no calendário, as convenções seriam realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Políticos e líderes partidários já haviam dito para A Gazeta, no mês passado, que o distanciamento social limitou ações da pré-campanha e acabou adiando fechamento de alianças, mas não impediu que as siglas se organizassem individualmente para definir seus pré-candidatos.
BAIXAS
Alguns dos nomes cotados já estão ficando pelo caminho. O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), que disputaria a Prefeitura de Cariacica, por exemplo, anunciou, em 30 de julho, que não vai concorrer. Em fevereiro, ele havia afirmado que a candidatura era "quase" irreversível.
Já o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) enviou nota à imprensa nem 14 de agosto informando que também não vai disputar o cargo de prefeito da Serra. Não vai disputar cargo nenhum em 2020, segue no mandato em Brasília. E pode estar mesmo de olho no pleito de 2022.
Embora o número de nomes possa cair ainda mais até o registro, a quantidade de pré-candidatos em 2020 é expressiva se comparada com anos anteriores. Em 2016, o Estado teve 271 candidatos a prefeito.
O aumento confirma o que especialistas haviam previsto no início deste ano: com o fim das coligações na eleição de vereadores, os partidos apostam em aumentar o número de candidatos. "O candidato a prefeito dá mais visibilidade para os partidos apresentarem seus candidatos a vereador", disse o cientista político Humberto Dantas.
Por enquanto, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), sigla do governador Renato Casagrande, é o partido com mais pré-candidaturas a prefeito, com 52 nomes. Ele é seguido pelo Republicanos, com 36, e depois vem o PSDB, com 35.
COMO O LEVANTAMENTO FOI FEITO
A lista foi feita com base na relação de nomes enviada por cada partido (representantes das executivas estaduais) para A Gazeta até a publicação desta reportagem e com as pré-candidaturas que já eram notórias no cenário político.
Quando a reportagem foi publicada, no dia 31 de julho, Amaro Neto (Republicanos) era pré-candidato a prefeitura da Serra, Roberto Martins (Rede), em Vitória; Marcelo Santos (Podemos), em Cariacica; e, em Vila Velha, o PV apresentava dois possíveis nomes: Fernanda Martins e João Vitor Guimarães Vaz. Com as negociações avançadas, todos esses nomes saíram da corrida. Além disso, em Cariacica, Subtenente Assis que estava na lista de pré-candidatos do Patriota se filiou ao PTB.
Além destes, na Serra, o Patriota havia encaminhado o nome de Chales como pré-candidato, mas também o retirou da disputa. Em Cariacica, a deputada estadual Janete de Sá (PMN) não vai concorrer e fechou apoio ao colega de parlamento Euclério Sampaio (DEM) e o PV, partido do presidente da Câmara Municipal, César Lucas, vai apoiar Saulo Andreon (PSB).