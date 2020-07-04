Após adiamento de eleição, TSE posterga prazos eleitorais de julho em 42 dias

vedação a contratação e movimentação de servidores;

vedação à transferência voluntária de recursos aos municípios;

vedação à participação de candidatos em inaugurações de obras;

desincompatibilização dos servidores públicos; realização da propaganda intrapartidária;

limite para a realização de audiência pública de apresentação do modelo de segurança da divulgação de resultados;

convocação de mesários e escrutinadores;

realização das convenções partidárias e prazo para apresentação da ata respectiva;

priorização das atividades eleitorais no trabalho do Ministério Público e das polícias judiciárias;

garantia de direito de resposta;

publicação, pela Justiça Eleitoral, do limite de gastos para cada cargo em disputa;

e agregação de seções eleitorais.