DEM lança Euclério Sampaio na disputa em Cariacica

Em convenção realizada neste domingo (6), O DEM oficializou a candidatura de Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica Crédito: DEM/Divulgação

Em convenção realizada na tarde deste domingo (6), na Apae de Campo Grande, o DEM confirmou o nome do deputado estadual Euclério Sampaio na disputa pela Prefeitura de Cariacica, nas eleições de novembro.

De acordo com Euclério, a sessão contou com um número limitado de participantes. Foram tomados todos os cuidados para cumprir as medidas sanitárias, no intuito de evitar o contágio do novo corovaírus. O deputado estadual também garantiu que a sessão - feita apenas presencialmente - foi esvaziada por conta do feriado da Independência do Brasil. "Muitas pessoas estavam ausentes e não puderam comparecer."

Questionado se contará com o apoio dos deputados Theodori co Ferraço (DEM) e Marcelo Santos (Podemos), inimigos políticos, na disputa pela prefeitura do município, Sampaio foi reticente. "Ainda estamos em negociações sobre alianças futuras. Por enquanto, fechamos com o Avante e o PMN."

AVANTE QUER TER VICE NA CHAPA DE EUCLÉRIO

O Avante também realizou convenção no município neste domingo, decidindo apostar na candidatura de Euclério e não confirmando a especulação que apontava o nome do radialista Antário Neto na disputa pela sucessão do cargo ocupado por Juninho (Cidadania).

Em convenção neste domingo (6), o Avante decidiu apoiar Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica Crédito: Avante/Divulgação

"Fechamos com Euclério. Agora, temos até o dia 26 para tentar emplacar o nome de Antário Neto como vice na chapa. Por enquanto, podemos afirmar que contaremos com 26 candidatos disputando vagas na Câmara de Vereadores", adianta Tenório Merlo, secretário-geral estadual do Avante.