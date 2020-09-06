Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

DEM lança Euclério Sampaio na disputa em Cariacica

Deputado ainda não confirmou se terá o apoio de Theodorico Ferraço (DEM) e Marcelo Santos (Podemos), inimigos políticos, na disputa pela prefeitura do município

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 16:26
Em convenção realizada neste domingo (6), O DEM oficializou a candidatura de Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica
Em convenção realizada neste domingo (6), O DEM oficializou a candidatura de Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica Crédito: DEM/Divulgação
Em convenção realizada na tarde deste domingo (6), na Apae de Campo Grande, o DEM confirmou o nome do deputado estadual  Euclério Sampaio na disputa pela Prefeitura de Cariacica, nas eleições de novembro. 
De acordo com Euclério, a sessão contou com um número limitado de participantes. Foram tomados todos os cuidados para cumprir as medidas sanitárias, no intuito de evitar o contágio do novo corovaírus. O deputado estadual também garantiu que a sessão - feita apenas presencialmente - foi esvaziada por conta do feriado da Independência do Brasil. "Muitas pessoas estavam ausentes e não puderam comparecer."
Questionado se contará com o apoio dos deputados Theodorico Ferraço (DEM) e Marcelo Santos (Podemos), inimigos políticos,  na disputa pela prefeitura do município, Sampaio foi reticente. "Ainda estamos em negociações sobre alianças futuras. Por enquanto, fechamos com o Avante e o PMN." 

Veja Também

Euclério Sampaio no DEM: entre Casagrande e Bolsonaro

Euclério Sampaio se lança na disputa a prefeito de Cariacica

PP lança Luciana Malini na Serra e quer vice do mesmo partido

AVANTE QUER TER VICE NA CHAPA DE EUCLÉRIO

O Avante também realizou convenção no município neste domingo, decidindo apostar na candidatura de Euclério e não confirmando a especulação que apontava o nome do radialista Antário Neto na disputa pela sucessão do cargo ocupado por Juninho (Cidadania). 
Em convenção neste domingo (6), o Avante decidiu apoiar Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica
Em convenção neste domingo (6), o Avante decidiu apoiar Euclério Sampaio na disputa pela prefeitura de Cariacica Crédito: Avante/Divulgação
"Fechamos com Euclério. Agora, temos até o dia 26 para tentar emplacar o nome de Antário Neto como vice na chapa. Por enquanto, podemos afirmar que contaremos com 26 candidatos disputando vagas na Câmara de Vereadores", adianta Tenório Merlo, secretário-geral estadual do Avante. 
Sampaio, entretanto, ainda não confirmou  o nome de Neto como integrante do cargo. "Estamos em negociações para o posto de vice. Teremos novidades em breve", resumiu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados