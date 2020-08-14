Euclério entre dois inimigos: Marcelo Santos e Theodorico Ferraço

Em Vila Velha, o nosso presidente municipal, que é o presidente da Câmara, Ivan Carlini, está com todos os caminhos abertos para os entendimentos. Ele se dá muito bem com o Ricardo [Ferraço], e naturalmente o Ricardo vai conversar com ele. Em Viana estamos unidos com o PP, em apoio à candidatura a prefeito do vereador Cabo Max. Em Guarapari, com o Edson [o atual prefeito Edson Magalhães, que já foi do DEM e tentará a reeleição pelo PSDB]. Quanto à Serra, nós temos muito bom entendimento com o Bruno Lamas [PSB], que é nosso amigo e, sendo candidato, será respeitado. Depende dele se viabilizar lá. Ele não se viabilizando, o partido entendeu que tem bons nomes lá. Tem o Vandinho [PSDB], tem o Vidigal [PDT], tem o candidato do próprio prefeito [o vereador Fábio Duarte, candidato do prefeito Audifax Barcelos, pela Rede], tem o Xandinho… digo, Xambinho [PL]. Então abre-se um caminho muito grande. Mas hoje o partido está entregue a Bruno Lamas.